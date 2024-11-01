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ارتفاع أسعار الذهب قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية

11/1/2024 2:39:47 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بينما يستعد المستثمرون لبيانات الوظائف الأمريكية التي قد توفر المزيد من الأدلة بشأن توقعات معدلات الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وذكرت شبكة“سي إن بي سي” الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية أن أسعار الذهب في التعاملات الفورية ارتفعت بنسبة 0.3% لتصل إلى 2751 للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.5% لتصل إلى 2761 نقطة.

موضوعات متعلقة مشروع جديد لإنعاش الصناعة الخضراء في أوكرانيا بالتعاون بين ألمانيا ويونيدو ارتفاع الأسهم الأوروبية لكنها تسجل خسارة أسبوعية حادة الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها وداو جونز يقفز 500 نقطة

وأوضح المحلل إدوارد ماير في شركة الخدمات المالية“ماريكس” البريطانية، أن المستثمرين لا يزالون في الحالة الذهنية لشراء الأسهم عند الانخفاض، لافتًا إلى أن تلك الاستراتيجية ستظل قائمة خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر عقدها في الـ 5 من شهر نوفمبر الجاري.

وتشير استطلاعات الرأي إلى سباق وثيق بين المرشحين رئيس البلاد السابق، دونالد ترامب، وكاميلا هاريس نائبة الرئيس الحالي.

وتركز الأسواق في الوقت الحالي على تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية، من أجل مزيد من الأدلة بشأن صحة الدولة ذات أكبر اقتصاد في العالم، ويرى المتداولون وجود فرصة بنسبة 95% لخفض الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

وأوضح المحلل ماير أنه مع عدم وجود علامات لركود فإن الاقتصاد يبدو إيجابيًا، مشيرا إلى أن الأمر المهم في الوقت الحالي هو مدى سرعة خفض البنك الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة.

والجديد بالذكر أن الذهب ذو العائد الصفري يزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وعلى صعيد متصل، ارتفع الطلب على الذهب في الهند خلال الأسبوع الجاري وسط مشتريات تتعلق باحتفالات، على الرغم من أن أحجام الشراء كانت أقل من المعتاد بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.

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