ارتفاع أسعار الذهب قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بينما يستعد المستثمرون لبيانات الوظائف الأمريكية التي قد توفر المزيد من الأدلة بشأن توقعات معدلات الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وذكرت شبكة“سي إن بي سي” الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية أن أسعار الذهب في التعاملات الفورية ارتفعت بنسبة 0.3% لتصل إلى 2751 للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.5% لتصل إلى 2761 نقطة.
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وأوضح المحلل إدوارد ماير في شركة الخدمات المالية“ماريكس” البريطانية، أن المستثمرين لا يزالون في الحالة الذهنية لشراء الأسهم عند الانخفاض، لافتًا إلى أن تلك الاستراتيجية ستظل قائمة خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر عقدها في الـ 5 من شهر نوفمبر الجاري.
وتشير استطلاعات الرأي إلى سباق وثيق بين المرشحين رئيس البلاد السابق، دونالد ترامب، وكاميلا هاريس نائبة الرئيس الحالي.
وتركز الأسواق في الوقت الحالي على تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية، من أجل مزيد من الأدلة بشأن صحة الدولة ذات أكبر اقتصاد في العالم، ويرى المتداولون وجود فرصة بنسبة 95% لخفض الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.
وأوضح المحلل ماير أنه مع عدم وجود علامات لركود فإن الاقتصاد يبدو إيجابيًا، مشيرا إلى أن الأمر المهم في الوقت الحالي هو مدى سرعة خفض البنك الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة.
والجديد بالذكر أن الذهب ذو العائد الصفري يزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وعلى صعيد متصل، ارتفع الطلب على الذهب في الهند خلال الأسبوع الجاري وسط مشتريات تتعلق باحتفالات، على الرغم من أن أحجام الشراء كانت أقل من المعتاد بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.
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