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أسعار النفط ترتفع بعد تقارير عن استعداد إيران لشن هجوم على إسرائيل

11/1/2024 2:39:46 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم – نهاية تداولات الأسبوع – حيث قفزت أكثر من دولار للبرميل، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد تقارير تفيد بأن إيران تستعد لشن ضربة انتقامية على إسرائيل في الأيام المقبلة.

وذكرت شبكة“سي إن بي سي” الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير ارتفع بمقدار 1.88 دولار أي بنسبة 2.6% ليصل إلى 74.68 دولار للبرميل، كذلك ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.89 دولار بنسبة 2.7% لتصل إلى 71.16 دولار للبرميل بعد أن صعدت 0.95% عند التسوية في الجلسة السابقة.

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وأفادت معلومات استخباراتية إسرائيلية بأن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر الجاري.

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