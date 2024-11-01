الحاصلات البستانية: طرح تقاوي البطاطس بـ 69.5 ألف جنيه للطن لصغار المزارعين

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن أشرف الشرقاوي رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن طرح تقاوي البطاطس المستوردة لموسم (2024/ 2025) بتكلفة 69,5 ألف جنيه للطن، وذلك لصغار المزارعين
الذين حجزوا كمية التقاوي بالكامل من خلال الاتحاد أو الجمعيات التعاونية بالمحافظات.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بالاهتمام بالمزارعين الصغار وتوفير أجود أنواع التقاوي والبذور والشتلات لهم وبأقل الأسعار، وذلك لرفع المعاناة عن كاهلهم، ولإحدث توازن بأسواق مستلزمات الإنتاج.
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وقال الشرقاوي إن ذلك يأتي في ظل توفير مستلزمات الإنتاج لصغار المزارعين والمصدرين بأقل الأسعار، حيث إن الاتحاد غير هادف للربح، ويسعى إلى ضبط الأسواق والقضاء على السوق السوداء وجشع بعض التجار والمستوردين بالمغالاة في أسعار مستلزمات الإنتاج؛ الأمر الذي يسهم في زيادة التكلفة وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية على المواطنين.
وأضاف أنه بعد الإعلان رسميا عن أسعار تقاوي البطاطس هذا العام من قبل الاتحاد، كانت هناك ردود أفعال جيدة من المزارعين، وإشادة بجهود وزير الزراعة في هذا الشأن.. مشيرا إلى أن الاتحاد هو“رمانة الميزان” في سوق تقاوي البطاطس.
وأوضح رئيس الاتحاد أن وزير الزراعة كان له الدور الأكبر في سرعة اتخاذ القرارات الجريئة والفاعلة في توفير العملة وتسهيل الإجراءات البنكية غير التقليدية التي كان لها أكبر الأثر في تحديد هذه الأسعار التي تتناسب مع الجميع.
جدير بالذكر أن الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية يستهدف توفير مستلزمات الإنتاج لصغار المزارعين والمصدرين بأقل الأسعار في مجالات شتلات: الفراولة، الزيتون، والنخيل، فضلا عن تقاوي البطاطس، والمخصبات العضوية وأجهزة تلقيح النخيل، كما يقوم الاتحاد برعاية برنامج الإدارة المتكاملة لأهم المحاصيل البستانية لتطبيق الزراعة الذكية باستخدام الهاتف المحمول لتوصيل المعلومات المتكاملة للمزارعين بصورة مبسطة وتطبيقه حسب ظروف كل مزرعة وتقديم خدمات إرشادية مميزة للمزارعين، وذلك لدعم وتنمية الصادرات من المحاصيل البستانية.
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