الحاصلات البستانية: طرح تقاوي البطاطس بـ 69.5 ألف جنيه للطن لصغار المزارعين

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن أشرف الشرقاوي رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن طرح تقاوي البطاطس المستوردة لموسم (2024/ 2025) بتكلفة 69,5 ألف جنيه للطن، وذلك لصغار الذين حجزوا كمية التقاوي بالكامل من خلال الاتحاد أو الجمعيات التعاونية بالمحافظات.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بالاهتمام بالمزارعين الصغار وتوفير أجود أنواع التقاوي والبذور والشتلات لهم وبأقل الأسعار، وذلك لرفع المعاناة عن كاهلهم، ولإحدث توازن بأسواق مستلزمات الإنتاج.

موضوعاتالزراعة: اتفاق على تحويل النظم الغذائية بالمنطقة العربية لنظم أكثر استدامة “فاروق” يبحث التعاون مع وزير الزراعة والري الصومالي هيئة الدواء: ضخ 16.6 مليون عبوة مضاد حيوي.. و17.3 مليون للضغط

وقال الشرقاوي إن ذلك يأتي في ظل توفير مستلزمات الإنتاج لصغار المزارعين والمصدرين بأقل الأسعار، حيث إن الاتحاد غير هادف للربح، ويسعى إلى ضبط الأسواق والقضاء على السوق السوداء وجشع بعض التجار والمستوردين بالمغالاة في أسعار مستلزمات الإنتاج؛ الأمر الذي يسهم في زيادة التكلفة وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية على المواطنين.

وأضاف أنه بعد الإعلان رسميا عن أسعار تقاوي البطاطس هذا العام من قبل الاتحاد، كانت هناك ردود أفعال جيدة من المزارعين، وإشادة بجهود وزير الزراعة في هذا الشأن.. مشيرا إلى أن الاتحاد هو“رمانة الميزان” في سوق تقاوي البطاطس.

وأوضح رئيس الاتحاد أن وزير الزراعة كان له الدور الأكبر في سرعة اتخاذ القرارات الجريئة والفاعلة في توفير العملة وتسهيل الإجراءات البنكية غير التقليدية التي كان لها أكبر الأثر في تحديد هذه الأسعار التي تتناسب مع الجميع.

جدير بالذكر أن الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية يستهدف توفير مستلزمات الإنتاج لصغار المزارعين والمصدرين بأقل الأسعار في مجالات شتلات: الفراولة، الزيتون، والنخيل، فضلا عن تقاوي البطاطس، والمخصبات العضوية وأجهزة تلقيح النخيل، كما يقوم الاتحاد برعاية برنامج الإدارة المتكاملة لأهم المحاصيل البستانية لتطبيق الزراعة الذكية باستخدام الهاتف المحمول لتوصيل المعلومات المتكاملة للمزارعين بصورة مبسطة وتطبيقه حسب ظروف كل مزرعة وتقديم خدمات إرشادية مميزة للمزارعين، وذلك لدعم وتنمية الصادرات من المحاصيل البستانية.