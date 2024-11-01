البورصة تربح 24 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي وتباين في أداء مؤشراتها - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ربحت البورصة خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضي نحو 24 مليار جنيه؛ ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.208 تريليون جنيه، مقابل 2.184 تريليون جنيه في الشهر السابق له بارتفاع بلغت نسبته 1.1%.

وأوضح التقرير الشهري للبورصة – حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه – تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي“إيجي إكس 30” بنسبة 2.94 % ليصل إلى مستوى 30658 نقطة، فيما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة“إيجي إكس 70” بنسبة 6.51% ليبلغ مستوى 8029.1 نقطة، كما شملت الارتفاعات مؤشر“إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 4.59% ليصل إلى مستوى 11224.93 نقطة.

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وأشار إلى أن قيم التداولات ارتفعت خلال أكتوبر الماضي لتبلغ 1.522 مليار جنيه من خلال تداول نحو 21.476 مليار ورقة منفذة على 2.757 مليون عملية بيع مقارنة بنحو 1.344 مليار جنيه وتداول نحو 22.130 مليار ورقة منفذة على 2.395 مليون عملية خلال الشهر السابق له.

واستحوذت الأسهم على 7.47% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات /الأذون على 92.53% خلال الشهر ذاته.

ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 88.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة.. بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 5.8%، والعرب على 5.4%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير بأن تعاملات الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 2.146 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بنحو 326.8 مليون جنيهـ وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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