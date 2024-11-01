البورصة تربح 24 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي وتباين في أداء مؤشراتها - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ربحت البورصة خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضي نحو 24 مليار جنيه؛ ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.208 تريليون جنيه، مقابل 2.184 تريليون جنيه في الشهر السابق له بارتفاع بلغت نسبته 1.1%.
وأوضح التقرير الشهري للبورصة – حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه – تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي“إيجي إكس 30” بنسبة 2.94 % ليصل إلى مستوى 30658 نقطة، فيما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة“إيجي إكس 70” بنسبة 6.51% ليبلغ مستوى 8029.1 نقطة، كما شملت الارتفاعات مؤشر“إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 4.59% ليصل إلى مستوى 11224.93 نقطة.
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وأشار إلى أن قيم التداولات ارتفعت خلال أكتوبر الماضي لتبلغ 1.522 مليار جنيه من خلال تداول نحو 21.476 مليار ورقة منفذة على 2.757 مليون عملية بيع مقارنة بنحو 1.344 مليار جنيه وتداول نحو 22.130 مليار ورقة منفذة على 2.395 مليون عملية خلال الشهر السابق له.
واستحوذت الأسهم على 7.47% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات /الأذون على 92.53% خلال الشهر ذاته.
ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 88.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة.. بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 5.8%، والعرب على 5.4%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ونوه التقرير بأن تعاملات الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 2.146 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بنحو 326.8 مليون جنيهـ وذلك بعد استبعاد الصفقات.
المصدر:
MENAFN01112024000202011048ID1108842405
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