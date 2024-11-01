بي واي دي تبيع عددًا قياسيًا من السيارات خلال أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) باعت“بي واي دي” -التي تُصنع سيارات كهربائية وهجينة فقط- عددًا قياسيًا من السيارات خلال أكتوبر، إلى جانب شركات صينية أخرى منافسة.

وحسب البيانات الصادرة الجمعة، باعت أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين 500.526 ألف وحدة خلال أكتوبر، وكانت المركبات الهجينة هي الأفضل أداءً إذ بلغت 310.912 ألف وحدة.

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وتتجه“بي واي دي” -المنافسة لـ“تسلا”- لتحقيق مستهدفها السنوي المعدل للمبيعات عند 4 ملايين وحدة، إذ باعت حوالي 2.74 مليون سيارة حتى سبتمبر.

كما سجلت“جيلي أوتوموبيل” مبيعات شهرية قياسية بلغت 226.686 ألف وحدة في أكتوبر، بزيادة 28% على أساس سنوي، وأيضًا الشركة الناشئة“إكس بنج” التي سلمت 23.917 ألف سيارة.

وارتفعت مبيعات“لي أوتو” 27% مقارنة بأكتوبر 2023 إلى 51.443 ألف وحدة، لكنها لم تسجل مستوى قياسيًا.