بي واي دي تبيع عددًا قياسيًا من السيارات خلال أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) باعت“بي واي دي” -التي تُصنع سيارات كهربائية وهجينة فقط- عددًا قياسيًا من السيارات خلال أكتوبر، إلى جانب شركات صينية أخرى منافسة.
وحسب البيانات الصادرة الجمعة، باعت أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين 500.526 ألف وحدة خلال أكتوبر، وكانت المركبات الهجينة هي الأفضل أداءً إذ بلغت 310.912 ألف وحدة.
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وتتجه“بي واي دي” -المنافسة لـ“تسلا”- لتحقيق مستهدفها السنوي المعدل للمبيعات عند 4 ملايين وحدة، إذ باعت حوالي 2.74 مليون سيارة حتى سبتمبر.
كما سجلت“جيلي أوتوموبيل” مبيعات شهرية قياسية بلغت 226.686 ألف وحدة في أكتوبر، بزيادة 28% على أساس سنوي، وأيضًا الشركة الناشئة“إكس بنج” التي سلمت 23.917 ألف سيارة.
وارتفعت مبيعات“لي أوتو” 27% مقارنة بأكتوبر 2023 إلى 51.443 ألف وحدة، لكنها لم تسجل مستوى قياسيًا.
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