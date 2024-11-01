بنك أوف أمريكا: على المستثمرين بيع الأسهم خلال أية موجة ارتفاع حال فوز ترامب

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال“مايكل هارتنيت” المحلل الاستراتيجي في“بنك أوف أمريكا“، إنه يتعين على المستثمرين بيع الأسهم خلال أية موجات ارتفاع حال فوز“دونالد ترامب” بانتخابات الرئاسة.
أوضح“هارتنيت” في مذكرة، أن فوز“ترامب” مصحوباً بحصول حزبه الجمهوري على أغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، قد ينجم عنه إقرار تخفيضات ضريبية، وفرض ضوابط على الهجرة، وهذا من شأنه رفع التضخم مرة أخرى، وفق ما نقلت وكالة“بلومبرج”.
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وأضاف أن ارتفاع التضخم يعني تشديد السياسة النقدية، ما يجعل الاستثمار في الأسهم قراراً محفوفاً بالمخاطر، وبهذا، تتماشى تقديرات“بنك أوف أمريكا” مع توقعات منافسه“سيتي جروب” التي أشارت إلى اتجاهات مماثلة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
لكنَّ وجهتي النظر هاتين تتعارضان مع غالبية آراء المحللين الذين يرون أن فوز“ترامب” سوف يعزز أداء سوق الأسهم لأن مقترحاته لخفض الضرائب على الشركات سوف تؤدي إلى تحسين أرباحها، بحسب“بلومبرج”.
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