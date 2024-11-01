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بنك أوف أمريكا: على المستثمرين بيع الأسهم خلال أية موجة ارتفاع حال فوز ترامب

11/1/2024 2:39:41 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال“مايكل هارتنيت” المحلل الاستراتيجي في“بنك أوف أمريكا“، إنه يتعين على المستثمرين بيع الأسهم خلال أية موجات ارتفاع حال فوز“دونالد ترامب” بانتخابات الرئاسة.

أوضح“هارتنيت” في مذكرة، أن فوز“ترامب” مصحوباً بحصول حزبه الجمهوري على أغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، قد ينجم عنه إقرار تخفيضات ضريبية، وفرض ضوابط على الهجرة، وهذا من شأنه رفع التضخم مرة أخرى، وفق ما نقلت وكالة“بلومبرج”.

موضوعات متعلقة مشروع جديد لإنعاش الصناعة الخضراء في أوكرانيا بالتعاون بين ألمانيا ويونيدو ارتفاع الأسهم الأوروبية لكنها تسجل خسارة أسبوعية حادة الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها وداو جونز يقفز 500 نقطة

وأضاف أن ارتفاع التضخم يعني تشديد السياسة النقدية، ما يجعل الاستثمار في الأسهم قراراً محفوفاً بالمخاطر، وبهذا، تتماشى تقديرات“بنك أوف أمريكا” مع توقعات منافسه“سيتي جروب” التي أشارت إلى اتجاهات مماثلة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

لكنَّ وجهتي النظر هاتين تتعارضان مع غالبية آراء المحللين الذين يرون أن فوز“ترامب” سوف يعزز أداء سوق الأسهم لأن مقترحاته لخفض الضرائب على الشركات سوف تؤدي إلى تحسين أرباحها، بحسب“بلومبرج”.

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