تراجع التضخم في سويسرا لأدنى مستوى منذ 3 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع معدل التضخم السنوي في سويسرا خلال شهر أكتوبر، ليسجل أدنى وتيرة له منذ 3 سنوات، ما عزز توقعات مواصلة خفض الفائدة حتى نهاية العام، وأدى إلى تراجع قيمة العملة المحلية.

أظهرت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس سنوي في أكتوبر، ليسجل أدنى وتيرة للزيادة منذ يوليو من عام 2021، ومقارنة بالتوقعات عند 0.8%.

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وعلى الصعيد الشهري، تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0.1% مقارنة بمستواه في سبتمبر، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.

تشير التقديرات في الوقت الراهن إلى احتمال بنسبة 72% لخفض المركزي السويسري سعر الفائدة الرئيسي من مستواه الحالي عند 1% في اجتماعه القادم في 12 ديسمبر، وبنسبة 68% فيما يتعلق بخفضها في اجتماع مارس 2025.

تسببت هذه البيانات في تراجع العملة السويسرية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.11% إلى 1.1562 دولار في تمام الساعة 03:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.