تراجع التضخم في سويسرا لأدنى مستوى منذ 3 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجع معدل التضخم السنوي في سويسرا خلال شهر أكتوبر، ليسجل أدنى وتيرة له منذ 3 سنوات، ما عزز توقعات مواصلة البنك المركزي
خفض الفائدة حتى نهاية العام، وأدى إلى تراجع قيمة العملة المحلية.
أظهرت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس سنوي في أكتوبر، ليسجل أدنى وتيرة للزيادة منذ يوليو من عام 2021، ومقارنة بالتوقعات عند 0.8%.
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وعلى الصعيد الشهري، تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0.1% مقارنة بمستواه في سبتمبر، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.
تشير التقديرات في الوقت الراهن إلى احتمال بنسبة 72% لخفض المركزي السويسري سعر الفائدة الرئيسي من مستواه الحالي عند 1% في اجتماعه القادم في 12 ديسمبر، وبنسبة 68% فيما يتعلق بخفضها في اجتماع مارس 2025.
تسببت هذه البيانات في تراجع العملة السويسرية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.11% إلى 1.1562 دولار في تمام الساعة 03:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
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