أمازون تطمئن المستثمرين: الإنفاق على الذكاء الاصطناعي سوف يؤتي ثماره

MENAFN - Al-Borsa News) حاول“آندي جاسي” الرئيس التنفيذي لشركة“أمازون” طمأنة المساهمين الذين يشعرون بالقلق تجاه قدرة الاستثمارات الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي على توليد أرباح في المستقبل.

قال“جاسي” أمس الخميس في حدث لمناقشة نتائج أعمال الربع الثالث، إن“أمازون ويب سيرفسز” المتخصصة في أعمال الحوسبة السحابية أثبتت أنها محرك رئيسي لأرباح الشركة رغم التكاليف الباهظة المتعلقة بتأسيس مراكز البيانات.

موضوعاتمشروع جديد لإنعاش الصناعة الخضراء في أوكرانيا بالتعاون بين ألمانيا ويونيدو ارتفاع الأسهم الأوروبية لكنها تسجل خسارة أسبوعية حادة الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها وداو جونز يقفز 500 نقطة

وأوضح أن نفس المنطق ينطبق على استثمارات“أمازون” في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفق ما نقلت شبكة“سي إن بي سي”.

بلغ الإنفاق الاستثماري للشركة على المعدات والمنشآت 22.6 مليار دولار خلال الربع الثالث بزيادة 81% عن الفترة المناظرة من العام الماضي، وأشار“جاسي” إلى أن هذا الارتفاع في الإنفاق يرجع في المقام الأول إلى استثمارات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأضاف أن“أمازون” خططت لإنفاق رأسمالي قدره 75 مليار دولار خلال عام 2024 بأكمله، وأنها تتوقع زيادة المبلغ في العام التالي.

ترددت أصداء مخاوف المستثمرين بشأن الإنفاق الضخم للشركات التكنولوجية على الذكاء الاصطناعي، وجدوى هذه الاستثمارات من حيث قدرتها على توليد الأرباح، وانعكس الأمر سلباً على أداء سهم“مايكروسوفت” في اليوم التالي على إعلان نتائج أعمالها الفصلية رغم إيجابيتها.