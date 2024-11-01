أمازون تطمئن المستثمرين: الإنفاق على الذكاء الاصطناعي سوف يؤتي ثماره

(MENAFN
- Al-Borsa News) حاول“آندي جاسي” الرئيس التنفيذي لشركة“أمازون” طمأنة المساهمين الذين يشعرون بالقلق تجاه قدرة الاستثمارات الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي على توليد أرباح في المستقبل.
قال“جاسي” أمس الخميس في حدث لمناقشة نتائج أعمال الربع الثالث، إن“أمازون ويب سيرفسز” المتخصصة في أعمال الحوسبة السحابية أثبتت أنها محرك رئيسي لأرباح الشركة رغم التكاليف الباهظة المتعلقة بتأسيس مراكز البيانات.
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وأوضح أن نفس المنطق ينطبق على استثمارات“أمازون” في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفق ما نقلت شبكة“سي إن بي سي”.
بلغ الإنفاق الاستثماري للشركة على المعدات والمنشآت 22.6 مليار دولار خلال الربع الثالث بزيادة 81% عن الفترة المناظرة من العام الماضي، وأشار“جاسي” إلى أن هذا الارتفاع في الإنفاق يرجع في المقام الأول إلى استثمارات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وأضاف أن“أمازون” خططت لإنفاق رأسمالي قدره 75 مليار دولار خلال عام 2024 بأكمله، وأنها تتوقع زيادة المبلغ في العام التالي.
ترددت أصداء مخاوف المستثمرين بشأن الإنفاق الضخم للشركات التكنولوجية على الذكاء الاصطناعي، وجدوى هذه الاستثمارات من حيث قدرتها على توليد الأرباح، وانعكس الأمر سلباً على أداء سهم“مايكروسوفت” في اليوم التالي على إعلان نتائج أعمالها الفصلية رغم إيجابيتها.
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