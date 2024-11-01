الاستثمار: الشركات المصرية مستعدة لتوجيه المزيد من صادراتها إلى السوق الزامبي

MENAFN - Al-Borsa News) التقى المهندس حسن الخطيب الاستثمار والتجارة الخارجية على هامش مشاركته في قمة الكوميسا الثالثة والعشرين ببوجمبورا ببوروندي بإينوككافينديل ، المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الزامبي.

وأكد الوزير خلال اللقاء على قوة العلاقات الثنائية بين مصر وزامبيا، مشيداً بجهود جمهورية زامبيا خلال رئاستها للكوميسا خلفاً لمصر منذ انعقاد القمة الثانية والعشرين للتجمع بالعاصمة الزامبية لوساكا في يونيو 2023، وحرص القيادة السياسية على تنمية التعاون الثنائي مع زامبيا في إطار ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الزامبية لوساكا في يونيو 2023، والتي أعقبها تطور في العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من المجالات على رأسها التعاون في مجال الأدوية والبنية التحتية والزراعة.

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وقال المهندس حسن الخطيب إن مصر حريصة على استمرار تعاونها الاستثماري مع زامبيا وفقاً للقطاعات الأولوية للحكومة الزامبية، وفي مقدمتها النقل والربط البري والطاقة والزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري بين مصر وزامبيا في إطار اتفاقية الكوميسا، وعلى استعداد الشركات المصرية لتوجيه المزيد من صادراتها إلى السوق الزامبي في مختلف القطاعات التصديرية لا سيما الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والصناعات النسيجية والكيماويات والأسمدة، مواد البناء والتشييد، والصناعات الطبية والدوائية.

من جانبه أشاد المبعوث الزامبي بتعاون بلاده مع مصر في مختلف المجالات، وإلى دور مصر الهام في رفع القدرات الزامبية، وحرص الحكومة الزامبية على الاستفادة من التجارب المصرية الناجحة في مجال الاستزراع السمكي وتنمية الإنتاج الزراعي وإدارة المياه، وتطوير قطاعات البنية التحتية، مشيراً إلى تطلع بلاده لمزيد من التعاون التجاري والاستثماري مع مصر، كما أشار إلى الدور الهام الذي تقوم به مصر للتنسيق مع زامبيا لتعزيز التكامل الإقليمي في إطار الكوميسا وتشجيع مجتمع الأعمال بالبلدين لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة، مشيراً إلى تطلع بلاده لمزيد من التعاون التجاري والاستثماري مع مصر.

يذكر أن حجم الصادرات المصرية لزامبيا شهد زيادة ملحوظة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت قيمتها إلى 15 مليون دولار أمريكي بنسبة زيادة قدرها 85% عن قيمتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتركزت أهم الصادرات المصرية لزامبيا في قطاعات المنتجات الطبية والكيماويات والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، ومنتجات التعبئة والتغليف، حضر اللقاء السفير معتز أنور سفير جمهورية مصر العربية لدى زامبيا ومندوب مصر الدائم لدى الكوميسا، والوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب مدير شؤون الدول والمنظمات الأفريقية بالتمثيل التجاري، والسكرتير الأول التجاري محمد عبد الله رئيس مكتب التمثيل التجاري في زامبيا ونقطة اتصال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع سكرتارية الكوميسا.