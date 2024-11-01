الحكومة تستهدف تأهيل 20 قرية بالمرحلة الأولى من حياة كريمة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة
التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الدولة تستهدف تأهيل 20 قرية بـ 20 محافظة ريفية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع“حياة كريمة”.
جاء ذلك بمناسبة زيارة وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لقرية نهطاي بمحافظة الغربية الحائزة على شهادة ترشيد للمجتمعات الريفية الخضراء، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة المنتدى الحضري العالمي WUF12 والمنعقد خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري تحت عنوان“حلول محلية من أجل مدن ومجتمعات مستدامة”.
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وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن الزيارة تأتي في إطار تسليط الضوء على المشروعات التي أهلت القرية للحصول على شهادة“ترشيد” باعتبارها نموذجا يُحتذى به لقرى المشروع القومي“حياة كريمة”، موضحة أن الزيارة تأتي ضمن مشاركة الوزارة في الحملة الحضرية لمصر في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، بهدف توعية المواطنين بقضايا التنمية الحضرية المتوازنة، وتسليط الضوء على المشروعات النموذجية.
وأشارت الوزيرة، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن الجولة تضمنت زيارة مركز شباب نهطاي الذي تم إنشاؤه من خلال مشروع“حياة كريمة”، ومجمع الخدمات الزراعية، ومدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، التي تعد أول مدرسة يتم إنشاؤها بمواد صديقة للبيئة والتي ساهمت في خفض كثافة الفصول في القرية بشكل كبير.
وأكدت أن الوفد تفقد مشروع تأهيل وتبطين ترعة العطف بطول 11 كم، ووحدة طب الأسرة ونقطة الإسعاف، ومركز تنمية الأسرة والطفل، والموقف النموذجي والسوق الحضاري اللذان يعملان بالطاقة الشمسية، فضلا عن زيارة أحد مشروعات البيوجاز بالقرية، الذي يُنتج حوالي 4 أسطوانات بوتاجاز شهرياً.
وأكدت أنه من المستهدف تعميم مشروعات البيوجاز على القرى المجاورة، إضافة إلى مشروع توسعة محطة مياه الشرب بطاقة إضافية أكثر من 2000 م3/ يوم، وتوسعات محطة معالجة نهطاي.
وتعد قرية نهطاي ثاني قرية على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري“حياة كريمة” تحصُل على شهادة“ترشيد” للمجتمعات الريفية الخضراء ضمن مبادرة“القرية الخضراء“، بعد قرية فارس بأسوان.
وتعد شهادة“ترشيد” واحدة من أهم 10 شهادات على مستوى العالم، من حيث مراعاة معايير“صافي الانبعاثات الصفرية”، يتم منحها من جهة تحقق مستقلة وهي الجمعية المصرية للأبنية الخضراء، التابعة للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، وتعد أول شهادة مصرية مٌعتمدة دولياً يتم منحُها لقرى قائمة وأكثر احتياجا.
شارك في الزيارة عدد من شركاء التنمية والخبراء والقيادات التنفيذية بعدد من الوزارات، والشباب خريجي مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة، وبحضور الدكتور صلاح الحجار، رئيس الجمعية المصرية للبناء الأخضر، والدكتور حسين أباظة، رئيس قطاع الاقتصاد والتجارة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة سابقًا، والمهندسة سارة البطوطي، مؤسسة شركة ايكونسلت لاستشارات الهندسة البيئية، والدكتورة أميرة حسام، معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، وعمر متولي، باحث بفريق حياة كريمة بالوزارة، وكان في استقبال الوفد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ.
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