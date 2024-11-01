الحكومة تستهدف تأهيل 20 قرية بالمرحلة الأولى من حياة كريمة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت الدكتورة رانيا المشاط، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الدولة تستهدف تأهيل 20 قرية بـ 20 محافظة ريفية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع“حياة كريمة”.

جاء ذلك بمناسبة زيارة وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لقرية نهطاي بمحافظة الغربية الحائزة على شهادة ترشيد للمجتمعات الريفية الخضراء، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة المنتدى الحضري العالمي WUF12 والمنعقد خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري تحت عنوان“حلول محلية من أجل مدن ومجتمعات مستدامة”.

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وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن الزيارة تأتي في إطار تسليط الضوء على المشروعات التي أهلت القرية للحصول على شهادة“ترشيد” باعتبارها نموذجا يُحتذى به لقرى المشروع القومي“حياة كريمة”، موضحة أن الزيارة تأتي ضمن مشاركة الوزارة في الحملة الحضرية لمصر في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، بهدف توعية المواطنين بقضايا التنمية الحضرية المتوازنة، وتسليط الضوء على المشروعات النموذجية.

وأشارت الوزيرة، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن الجولة تضمنت زيارة مركز شباب نهطاي الذي تم إنشاؤه من خلال مشروع“حياة كريمة”، ومجمع الخدمات الزراعية، ومدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، التي تعد أول مدرسة يتم إنشاؤها بمواد صديقة للبيئة والتي ساهمت في خفض كثافة الفصول في القرية بشكل كبير.

وأكدت أن الوفد تفقد مشروع تأهيل وتبطين ترعة العطف بطول 11 كم، ووحدة طب الأسرة ونقطة الإسعاف، ومركز تنمية الأسرة والطفل، والموقف النموذجي والسوق الحضاري اللذان يعملان بالطاقة الشمسية، فضلا عن زيارة أحد مشروعات البيوجاز بالقرية، الذي يُنتج حوالي 4 أسطوانات بوتاجاز شهرياً.

وأكدت أنه من المستهدف تعميم مشروعات البيوجاز على القرى المجاورة، إضافة إلى مشروع توسعة محطة مياه الشرب بطاقة إضافية أكثر من 2000 م3/ يوم، وتوسعات محطة معالجة نهطاي.

وتعد قرية نهطاي ثاني قرية على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري“حياة كريمة” تحصُل على شهادة“ترشيد” للمجتمعات الريفية الخضراء ضمن مبادرة“القرية الخضراء“، بعد قرية فارس بأسوان.

وتعد شهادة“ترشيد” واحدة من أهم 10 شهادات على مستوى العالم، من حيث مراعاة معايير“صافي الانبعاثات الصفرية”، يتم منحها من جهة تحقق مستقلة وهي الجمعية المصرية للأبنية الخضراء، التابعة للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، وتعد أول شهادة مصرية مٌعتمدة دولياً يتم منحُها لقرى قائمة وأكثر احتياجا.

شارك في الزيارة عدد من شركاء التنمية والخبراء والقيادات التنفيذية بعدد من الوزارات، والشباب خريجي مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة، وبحضور الدكتور صلاح الحجار، رئيس الجمعية المصرية للبناء الأخضر، والدكتور حسين أباظة، رئيس قطاع الاقتصاد والتجارة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة سابقًا، والمهندسة سارة البطوطي، مؤسسة شركة ايكونسلت لاستشارات الهندسة البيئية، والدكتورة أميرة حسام، معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، وعمر متولي، باحث بفريق حياة كريمة بالوزارة، وكان في استقبال الوفد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ.