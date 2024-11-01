مسح: ارتفاع إنتاج أوبك بمقدار 370 ألف برميل يوميًا في أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع إنتاج“أوبك” من النفط في أكتوبر، بدعم من استعادة ليبيا للإنتاج بعدما أوقفت أزمة المصرف المركزي العمليات في سبتمبر، ولكن التخفيضات من الأعضاء الآخرين حدت من زيادة الإنتاج.

وبحسب مسح أجرته وكالة“بلومبرج”، زادت الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للنفط بحوالي 370 ألف برميل يوميًا، إلى 29.9 مليون برميل يوميًا في أكتوبر.

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جاء ذلك بفضل إعادة تشغيل حقول ومصافي النفط في ليبيا الشهر الماضي، ليرتفع إنتاجها بنحو 500 ألف برميل يوميًا ويتخطى قليلًا حاجز المليون برميل.

فيما خفض العراق إنتاجه بنحو 90 ألف برميل إلى 4.13 مليون برميل يوميا، امتثالًا للاتفاق الأخير للمنظمة بتخفيض إمدادات بعض الدول، ولكنه ظل فوق الحصة البالغة أربعة ملايين برميل.

ومن المقرر أن يعاود التكتل النفطي ضخ المزيد من الإمدادات بمقدار 180 ألف برميل يوميًا بداية من ديسمبر، ولكن أشارت مصادر لوكالة“رويترز” – في وقت سابق – إلى أنه قد يتم تأجيل قرار الزيادة إلى العام المقبل.

على صعيد الأسعار، ارتفعت العقود الآجلة لخام“برنت” تسليم يناير بنسبة 1.50% إلى 73.85 دولار للبرميل، وصعدت عقود ديسمبر لخام“نايمكس” الأمريكي بمعدل 1.50% إلى 70.22 دولار للبرميل، في تمام الساعة 06:12 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.