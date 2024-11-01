مسح: ارتفاع إنتاج أوبك بمقدار 370 ألف برميل يوميًا في أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع إنتاج“أوبك” من النفط في أكتوبر، بدعم من استعادة ليبيا للإنتاج بعدما أوقفت أزمة المصرف المركزي العمليات في سبتمبر، ولكن التخفيضات من الأعضاء الآخرين حدت من زيادة الإنتاج.
وبحسب مسح أجرته وكالة“بلومبرج”، زادت الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للنفط بحوالي 370 ألف برميل يوميًا، إلى 29.9 مليون برميل يوميًا في أكتوبر.
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جاء ذلك بفضل إعادة تشغيل حقول ومصافي النفط في ليبيا الشهر الماضي، ليرتفع إنتاجها بنحو 500 ألف برميل يوميًا ويتخطى قليلًا حاجز المليون برميل.
فيما خفض العراق إنتاجه بنحو 90 ألف برميل إلى 4.13 مليون برميل يوميا، امتثالًا للاتفاق الأخير للمنظمة بتخفيض إمدادات بعض الدول، ولكنه ظل فوق الحصة البالغة أربعة ملايين برميل.
ومن المقرر أن يعاود التكتل النفطي ضخ المزيد من الإمدادات بمقدار 180 ألف برميل يوميًا بداية من ديسمبر، ولكن أشارت مصادر لوكالة“رويترز” – في وقت سابق – إلى أنه قد يتم تأجيل قرار الزيادة إلى العام المقبل.
على صعيد الأسعار، ارتفعت العقود الآجلة لخام“برنت” تسليم يناير بنسبة 1.50% إلى 73.85 دولار للبرميل، وصعدت عقود ديسمبر لخام“نايمكس” الأمريكي بمعدل 1.50% إلى 70.22 دولار للبرميل، في تمام الساعة 06:12 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
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