مشروع جديد لإنعاش الصناعة الخضراء في أوكرانيا بالتعاون بين ألمانيا ويونيدو

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكدت كل من ألمانيا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية“يونيدو” أنهما يعملان على تعميق التعاون من خلال مشروع جديد بشأن إنعاش الصناعة الخضراء في أوكرانيا.
وقال بيان لمنظمة يونيدو اليوم /الجمعة/ أن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) في ألمانيا قدمت مبلغًا قدره 2.4 مليون يورو لدعم مشروع“الانتعاش الصناعي الأخضر من خلال التنمية القائمة على البلديات في أوكرانيا” وذلك في إطار برنامج يونيدو-أوكرانيا للانتعاش الصناعي الأخضر 2024- 2028.
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وقد أُقيم حفل توقيع لإتمام ترتيبات التمويل لهذه المساهمة وحضره المدير العام لليونيدو، جيرد مولر والممثل الدائم لألمانيا لدى اليونيدو، السفير روديجر راينر بون وأولكسندر أوبورسكي من البعثة الدائمة لأوكرانيا لدى يونيدو.
وقال السفير الألماني راينر بون في تصريح له اليوم إن المدن في أوكرانيا عانت من التأثير المباشر للحرب والدمار لكنها تمتلك أيضًا مفاتيح التعافي.
وأضاف السفير أنه من خلال العمل على المستوى المحلي، نقوم بتمكين المدن والبلديات لتأخذ زمام المبادرة في تشكيل مستقبلها لافتا إلى أنه سيوفر هذا المشروع دعمًا حاسمًا للحكومات المحلية وتزويدها بالمهارات والموارد اللازمة لدفع النمو الصناعي الأخضر.
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