مشروع جديد لإنعاش الصناعة الخضراء في أوكرانيا بالتعاون بين ألمانيا ويونيدو

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت كل من ألمانيا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية“يونيدو” أنهما يعملان على تعميق التعاون من خلال مشروع جديد بشأن إنعاش الصناعة الخضراء في أوكرانيا.

وقال بيان لمنظمة يونيدو اليوم /الجمعة/ أن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) في ألمانيا قدمت مبلغًا قدره 2.4 مليون يورو لدعم مشروع“الانتعاش الصناعي الأخضر من خلال التنمية القائمة على البلديات في أوكرانيا” وذلك في إطار برنامج يونيدو-أوكرانيا للانتعاش الصناعي الأخضر 2024- 2028.

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وقد أُقيم حفل توقيع لإتمام ترتيبات التمويل لهذه المساهمة وحضره المدير العام لليونيدو، جيرد مولر والممثل الدائم لألمانيا لدى اليونيدو، السفير روديجر راينر بون وأولكسندر أوبورسكي من البعثة الدائمة لأوكرانيا لدى يونيدو.

وقال السفير الألماني راينر بون في تصريح له اليوم إن المدن في أوكرانيا عانت من التأثير المباشر للحرب والدمار لكنها تمتلك أيضًا مفاتيح التعافي.

وأضاف السفير أنه من خلال العمل على المستوى المحلي، نقوم بتمكين المدن والبلديات لتأخذ زمام المبادرة في تشكيل مستقبلها لافتا إلى أنه سيوفر هذا المشروع دعمًا حاسمًا للحكومات المحلية وتزويدها بالمهارات والموارد اللازمة لدفع النمو الصناعي الأخضر.