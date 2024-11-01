تخلص من إدمانك على الكافيين تدريجياً حتى تحافظ على صحتك..

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - يمكن أن يمثل التخلص من الكافيين تحديًا، ولكن يمكن تحقيقه عن طريق تقليل تناوله تدريجيًا.
يؤثر الكافيين على الجهاز العصبي ويزيد من اليقظة،ولكن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية مثل الأرق والغثيان والقلق.
توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية(FDA)بتناول 400ملغ يومياً للبالغين.
ويمكن أن يسبب الانسحاب المفاجئ الصداع والإرهاق. للتقليل من الكافيين، ابدأ بإجراء مراجعة للكافيين، وشرب المزيد من الماء، ووضع حدود زمنية لتناوله، واستبدال الكافيين بشاي غير كافيين أو شاي الأعشاب، وتجربة البدائل.
بالتقليل التدريجي وتجنب أعراض الانسحاب المفاجئ،يمكن التخلص من الاعتماد على الكافيين دون أعراض مزعجة.
MENAFN01112024000151011027ID1108841298
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.