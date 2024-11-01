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تخلص من إدمانك على الكافيين تدريجياً حتى تحافظ على صحتك..

11/1/2024 7:11:52 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يمكن أن يمثل التخلص من الكافيين تحديًا، ولكن يمكن تحقيقه عن طريق تقليل تناوله تدريجيًا.

يؤثر الكافيين على الجهاز العصبي ويزيد من اليقظة،ولكن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية مثل الأرق والغثيان والقلق.

توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية(FDA)بتناول 400ملغ يومياً للبالغين.

ويمكن أن يسبب الانسحاب المفاجئ الصداع والإرهاق. للتقليل من الكافيين، ابدأ بإجراء مراجعة للكافيين، وشرب المزيد من الماء، ووضع حدود زمنية لتناوله، واستبدال الكافيين بشاي غير كافيين أو شاي الأعشاب، وتجربة البدائل.

بالتقليل التدريجي وتجنب أعراض الانسحاب المفاجئ،يمكن التخلص من الاعتماد على الكافيين دون أعراض مزعجة.

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