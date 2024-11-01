روسيا.. ظهور أكبر قنديل بحر في العالم

MENAFN - Khaberni) خبرني ظهر أكبر قنديل بحر في العالم في مدينة فلاديفوستوك الروسية، و تداول رواد مواقعفيديوهات وصور للقنديل بجانب أحد الغواصين.

وظهر القنديل إلى جانب أحد الغواصين، وبدى حجمه أكبر بكثير من من حجم الغواص المرافق له.



وينتمي هذا القنديل إلى فصيلة“لبدة الأسد”، وهو أكبر قنديل في العالم، وقادر على النمو إلى أحجام هائلة، ويصل حجم قبته إلى 2.5 متر.