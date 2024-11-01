روسيا.. ظهور أكبر قنديل بحر في العالم

(MENAFN
- Khaberni) خبرني ظهر أكبر قنديل بحر في العالم في مدينة فلاديفوستوك الروسية، و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي
فيديوهات وصور للقنديل بجانب أحد الغواصين.
وظهر القنديل إلى جانب أحد الغواصين، وبدى حجمه أكبر بكثير من من حجم الغواص المرافق له.
وينتمي هذا القنديل إلى فصيلة“لبدة الأسد”، وهو أكبر قنديل في العالم، وقادر على النمو إلى أحجام هائلة، ويصل حجم قبته إلى 2.5 متر.
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