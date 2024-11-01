التغلب على عقبة رئيسية في تطوير لقاح للإيدز

MENAFN - Khaberni) خبرني - حقق باحثو أوريغون للصحة والعلوم، تقدما كبيرا في مسار تطوير لقاح لفيروس نقص المناعة البشرية، المسبب لمرض الإيدز، بعد اكتشاف جين في الفيروس المضخم للخلايا البشرية، قد يكون أعاق فعالية اللقاح في البشر.

والفيروس المضخم للخلايا البشرية، هو نوع من الفيروسات التي تنتمي إلى عائلة الهربس، ويتم استخدامه في إعداد اللقاحات، وتلعب جيناته دورا مهما في كيفية تفاعله مع الجهاز المناعي للإنسان، ونجح الفريق البحثي في اكتشاف جين يؤثر على الاستجابة المناعية اللازمة لنجاح اللقاح.

وتعد هذه النتائج، التي نُشرت في مجلة "ساينس إيميونلوجي"، خطوة إضافية نحو تطوير لقاح فعال للفيروس، المسبب لمرض الإيدز، مع احتمالات واعدة لاستخدامه في علاج أمراض أخرى مثل الملاريا والسرطان.

ويقول الدكتور دانيال مالولي، الأستاذ المساعد في معهد اللقاحات والعلاج الجيني في جامعة أوريغون للصحة والعلوم: "تُظهر أبحاثنا أن بعض جينات الفيروس المضخم للخلايا البشري قد تعوق الاستجابة المناعية المطلوبة لفعالية اللقاح".

وأضاف: "هذا الاكتشاف يساعدنا في تحسين تصميم اللقاحات بحيث تكون فعالة في البشر".

وفي الدراسة الأخيرة، قام باحثو جامعة أوريغون بإدخال 41 جينا خاصا بالفيروس المضخم للخلايا البشري، في الفيروس المضخم للخلايا الخاص بالرئيسيات لاختبار الاستجابات المناعية.

وقد اكتشفوا أن الجين (UL18) يمنع الاستجابة المناعية اللازمة من خلال التفاعل مع مستقبل مثبط على الخلايا التائية، مما يعيق إعادة برمجتها.

وقال مالولي: "هذا الاكتشاف أساسي لأنه يسمح لنا بتصميم لقاح يعتمد على الفيروس المضخم للخلايا البشري، دون الجينات التي قد تعوق نجاح اللقاح في البشر، مما يزيد من فرص نجاحه".

ويعد هذا الاكتشاف ثمرة عقود من العمل ، فمنذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عمل فريق جامعة أوريغون على تطوير منصة لقاحات تعتمد على الفيروس المضخم للخلايا.

وفي عام 2016، استحوذت شركة "فير بايوتكنولوجي" على شركة " توميجا فاكس" الناشئة التابعة لجامعة أوريغون، وبدأت التجارب السريرية للقاح فيروس نقص المناعة البشرية بدعم من المعاهد الوطنية للصحة ومؤسسة بيل وميليندا غيتس.

وتجري الآن التجارب السريرية على البشر لاختبار اللقاح الذي صُمم بدون جين UL18، مما يقرّب الفريق من تحقيق لقاح يمكنه مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، وكذلك تطوير لقاحات لأمراض أخرى.

وقال فريه: "هدفنا هو تطوير نوع جديد من اللقاحات ليس فقط لفيروس نقص المناعة البشرية، بل أيضا للسرطان وأمراض أخرى".