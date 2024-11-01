حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 1 - 11 (كونا) -- الأول من نوفمبر
--------------
1953 - دائرة المعارف تفتتح المدرسة الكويتية في مدينة كراتشي لتعليم أبناء الكويت والجاليات العربية المقيمة في باكستان اللغةالعربية والتربية الإسلامية.
1975 - أول معرض للكتاب العربي في الكويت يفتتح أبوابه في صالة كلية العلوم بجامعة الكويت.
1990 - الكويت تصدر العدد الأول من صحيفة (صوت الكويت) في بريطانيا أثناء فترة الغزو العراقي الغاشم وتولى رئاسة تحريرهاالدكتور محمد الرميحي.
1991 - بدء أعمال مركز البابطين للحروق وجراحة التجميل وهو من أوائل المراكز التخصصية في منطقة الشرق الأوسط ويتكون من عيادات خارجية وعيادة الأسنان والصيدلية وقسم العلاج الطبيعي.
2001 - بدء سريان قانون المرور الجديد الذي احتوى على تعديل 18 مادة تتعلق باللوحات المعدنية للسيارات وإجراء تغيير في بيانات صاحب المركبة وسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة وتنظيم أماكن وقوف المركبات وعملية نقل الركاب إضافة إلى شروط حجزالمركبات وأوامر قبول الصلح.
2007 - المنتخب الكويتي للرماية يتوج بالميدالية الذهبية إثر مشاركته في مسابقة (السكيت) ضمن البطولة الآسيوية لرماية الأطباق الطائرةالتي أقيمت في الفلبين.
2011 - المنتخب الكويتي يتوج بالبطولة العربية لرماية الأطباق الطائرة التي اختتمت فعالياتها في المغرب بحصوله على 14 ميدالية متنوعة.
2016 - الكويت تتبرع بأربعة ملايين دولار لدعم أنشطة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في سوريا والدول المجاورة.
2019 - شركة الخطوط الجوية الكويتية تتسلم طائرتها الجديدة (الجهراء) من طراز (أيه 320 نيو) من مصنع شركة (أيرباص) في مدينة تولوز الفرنسية.(النهاية) م ب ر / ن س ن
MENAFN01112024000071011013ID1108840849
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.