حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 11 (كونا) -- الأول من نوفمبر

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1953 - دائرة المعارف تفتتح الكويتية في مدينة كراتشي لتعليم أبناء الكويت والجاليات العربية المقيمة في باكستان اللغةالعربية والتربية الإسلامية.

1975 - أول للكتاب العربي في الكويت يفتتح أبوابه في صالة كلية العلوم بجامعة الكويت.

1990 - الكويت تصدر العدد الأول من صحيفة (صوت الكويت) في بريطانيا أثناء فترة الغزو العراقي الغاشم وتولى رئاسة تحريرهاالدكتور محمد الرميحي.

1991 - بدء أعمال مركز البابطين للحروق وجراحة التجميل وهو من أوائل المراكز التخصصية في منطقة الشرق الأوسط ويتكون من عيادات خارجية وعيادة الأسنان والصيدلية وقسم العلاج الطبيعي.

2001 - بدء سريان قانون المرور الجديد الذي احتوى على تعديل 18 مادة تتعلق باللوحات المعدنية للسيارات وإجراء تغيير في بيانات صاحب المركبة وسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة وتنظيم أماكن وقوف المركبات وعملية نقل الركاب إضافة إلى شروط حجزالمركبات وأوامر قبول الصلح.

2007 - المنتخب الكويتي للرماية يتوج بالميدالية الذهبية إثر مشاركته في مسابقة (السكيت) ضمن البطولة الآسيوية لرماية الأطباق الطائرةالتي أقيمت في الفلبين.

2011 - المنتخب الكويتي يتوج بالبطولة العربية لرماية الأطباق الطائرة التي اختتمت فعالياتها في المغرب بحصوله على 14 ميدالية متنوعة.

2016 - الكويت تتبرع بأربعة ملايين دولار لدعم أنشطة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في سوريا والدول المجاورة.

2019 - شركة الخطوط الجوية الكويتية تتسلم طائرتها الجديدة (الجهراء) من طراز (أيه 320 نيو) من مصنع شركة (أيرباص) في مدينة تولوز الفرنسية.(النهاية) م ب ر / ن س ن