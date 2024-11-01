سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري بالعيد الوطني لبلاده

سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري بالعيد الوطني لبلاده
التاريخ
11/1/2024 4:22:24 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 1 - 11 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. (النهاية)
ن و ف
MENAFN01112024000071011013ID1108840844
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.