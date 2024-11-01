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الولايات المتحدة .. المرشحة الديمقراطية هاريس تتعهد بتوفير حياة افضل للشعب الامريكي

11/1/2024 4:22:22 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 11 (كونا) -- تعهدت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الامريكية كامالا هاريس بتوفير حياة افضل للشعب الامريكي وتقليل التكاليف المعيشية وخفض الضرائب عن قطاعات عدة تهم المواطن الامريكي في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية 2024.
وقالت هاريس في فعالية انتخابية أقامتها مساء امس الخميس في ولاية (نيفادا) وهي احدى الولايات المتأرجحة بالسباق الرئاسي "في حال فوزي بالرئاسة اتعهد لكم بأن ادخل البيت الابيض بقائمة مهام واولويات على رأسها خفض التكاليف المعيشية على الشعب الامريكي وتوفير حياة كريمة لهم".
وأضافت "سوف اعمل على تسهيل حصول المواطنين على المساكن عبر توفير المزيد من المنازل باسعار معقولة وكبح جماح الاسعار على السلع الاساسية وتوفير الرعاية الطبية للمسنين والغاء الضريبة عن المشاريع الصغيرة".
وأكدت هاريس وسط هتاف انصارها أنه لن يقف امامها احد في النضال من اجل الشعب الامريكي ومن اجل الديمقراطية والحرية للولايات المتحدة.
وانتقدت منافسها المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب بشدة ووصفته بانه "غير مستقر وجشع ومهووس في الانتقام".
وقالت "اؤكد لكم انه في حال فوز ترامب في انتخابات الرئاسة فانه سيذهب في اليوم الاول الى البيت الابيض حاملا معه قائمة باسماء الاعداء .. ترامب يؤمن بان اي شخص يعارض افكاره فهو عدو له وليست هذه القيادة التي تحتاجها بلادنا".
واضافت "انا لا اسعى الى تسجيل نقاط سياسية بل اؤمن بضرورة تقدم الولايات المتحدة .. اتعهد لكم بانه في حال وصولي الى البيت الابيض ان اضع الولايات المتحدة فوق اي مصالح شخصية او حزبية".
وتتهم حملة هاريس منافسها ترامب بأنه "أحدث انقساما وظلاما" في الولايات المتحدة مشددة على أن رؤية هاريس التطلعية ترتكز على تقدم (مصلحة) البلاد على (مصلحة) الحزب والذات لمعالجة أولويات الشعب الأمريكي.
وتجرى الانتخابات في الخامس من الشهر الحالي وسط تنافس شديد وحظوظ متقاربة بين المرشحين لخلافة الرئيس الحالي جو بايدن الذي انسحب من الانتخابات في يوليو الماضي.(النهاية)

ا م م / م خ




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