الولايات المتحدة .. المرشحة الديمقراطية هاريس تتعهد بتوفير حياة افضل للشعب الامريكي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 1 - 11 (كونا) -- تعهدت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الامريكية كامالا هاريس بتوفير حياة افضل للشعب الامريكي وتقليل التكاليف المعيشية وخفض الضرائب عن قطاعات عدة تهم المواطن الامريكي في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية 2024.
وقالت هاريس في فعالية انتخابية أقامتها مساء امس الخميس في ولاية (نيفادا) وهي احدى الولايات المتأرجحة بالسباق الرئاسي "في حال فوزي بالرئاسة اتعهد لكم بأن ادخل البيت الابيض بقائمة مهام واولويات على رأسها خفض التكاليف المعيشية على الشعب الامريكي وتوفير حياة كريمة لهم".
وأضافت "سوف اعمل على تسهيل حصول المواطنين على المساكن عبر توفير المزيد من المنازل باسعار معقولة وكبح جماح الاسعار على السلع الاساسية وتوفير الرعاية الطبية للمسنين والغاء الضريبة عن المشاريع الصغيرة".
وأكدت هاريس وسط هتاف انصارها أنه لن يقف امامها احد في النضال من اجل الشعب الامريكي ومن اجل الديمقراطية والحرية للولايات المتحدة.
وانتقدت منافسها المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب بشدة ووصفته بانه "غير مستقر وجشع ومهووس في الانتقام".
وقالت "اؤكد لكم انه في حال فوز ترامب في انتخابات الرئاسة فانه سيذهب في اليوم الاول الى البيت الابيض حاملا معه قائمة باسماء الاعداء .. ترامب يؤمن بان اي شخص يعارض افكاره فهو عدو له وليست هذه القيادة التي تحتاجها بلادنا".
واضافت "انا لا اسعى الى تسجيل نقاط سياسية بل اؤمن بضرورة تقدم الولايات المتحدة .. اتعهد لكم بانه في حال وصولي الى البيت الابيض ان اضع الولايات المتحدة فوق اي مصالح شخصية او حزبية".
وتتهم حملة هاريس منافسها ترامب بأنه "أحدث انقساما وظلاما" في الولايات المتحدة مشددة على أن رؤية هاريس التطلعية ترتكز على تقدم (مصلحة) البلاد على (مصلحة) الحزب والذات لمعالجة أولويات الشعب الأمريكي.
وتجرى الانتخابات في الخامس من الشهر الحالي وسط تنافس شديد وحظوظ متقاربة بين المرشحين لخلافة الرئيس الحالي جو بايدن الذي انسحب من الانتخابات في يوليو الماضي.(النهاية)
ا م م / م خ
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