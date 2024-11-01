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(المؤتمر الوزاري حول البعد الإنساني لأوكرانيا) يؤكد دعم أوكرانيا وتسخير الجهود لعودة اسراها

11/1/2024 4:22:21 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 1 - 11 (كونا) -- أكد المشاركون في (المؤتمر الوزاري حول البعد الإنساني لأوكرانيا) الدعم الثابت لنصرة أوكرانيا وتسخير كل الجهود لتسهيل عودة جميع الأسرى والمبعدين الأوكرانيين.
وذكر مكتب الرئيس الأوكراني مساء أمس الخميس أن ذلك جاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي أقيم في مدينة (مونتريال) الكندية على مدى يومين بمشاركة أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية.
وأضاف أن المشاركين اتفقوا في البيان الختامي على تعزيز تعاون أوكرانيا مع الشركاء والمنظمات الدولية لمعالجة القضايا الإنسانية وضمان الامتثال لاتفاقيات جنيف.
ولفت المكتب إلى أن البيان الختامي حدد في مضمونه الدول الوسيطة والموثوقة التي تجري مفاوضات مع روسيا بشأن عودة العسكريين والمدنيين والأطفال الأوكرانيين واقترح تطوير آليات تسمح للأوكرانيين في روسيا بتلقي الخدمات القنصلية بمساعدة الوسطاء.
وأوضح أن المشاركين تعهدوا في البيان الختامي بدعم أوكرانيا في إعادة دمج العائدين بالاضافة الى نشر المعلومات حول الاحتجاز غير القانوني وسوء معاملة المدنيين الأوكرانيين وأسرى الحرب من قبل روسيا وترحيل الأطفال ونقلهم قسرا من خلال حملات الاتصال الاستراتيجية.
ومن جانبه قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها في المؤتمر الصحفي الختامي إن "المؤتمر أسفر عن نتائج ملموسة كانت العديد من الأسر الأوكرانية تنتظرها".
وأضاف "لقد حصلنا على التزامات وأنشأنا شبكة من البلدان المحددة التي تعهدت بتقديم مساعدة مستهدفة في عودة الأطفال".
وأكد سيبيها أهمية أن يكون المجتمع الدولي مستعدا للمساعدة في تحديد مكان أسرى الحرب الأوكرانيين.
وانطلقت أعمال (المؤتمر الوزاري حول البعد الإنساني لأوكرانيا) في الأول من أمس لبحث سبل تنفيذ النقطة الرابعة من (صيغة السلام) للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المعنية "بإطلاق سراح السجناء والمبعدين".
وسبق أن عقدت تسعة اجتماعات من هذا القبيل أسفر كل منها عن بيان مشترك واستنادا إلى هذه الجهود سيبدأ العمل الآن على وضع مقترحات لقمة السلام الثانية في أوكرانيا.(النهاية)

ع س ت / م خ




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