(المؤتمر الوزاري حول البعد الإنساني لأوكرانيا) يؤكد دعم أوكرانيا وتسخير الجهود لعودة اسراها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 1 - 11 (كونا) -- أكد المشاركون في (المؤتمر الوزاري حول البعد الإنساني لأوكرانيا) الدعم الثابت لنصرة أوكرانيا وتسخير كل الجهود لتسهيل عودة جميع الأسرى والمبعدين الأوكرانيين.
وذكر مكتب الرئيس الأوكراني مساء أمس الخميس أن ذلك جاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي أقيم في مدينة (مونتريال) الكندية على مدى يومين بمشاركة أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية.
وأضاف أن المشاركين اتفقوا في البيان الختامي على تعزيز تعاون أوكرانيا مع الشركاء والمنظمات الدولية لمعالجة القضايا الإنسانية وضمان الامتثال لاتفاقيات جنيف.
ولفت المكتب إلى أن البيان الختامي حدد في مضمونه الدول الوسيطة والموثوقة التي تجري مفاوضات مع روسيا بشأن عودة العسكريين والمدنيين والأطفال الأوكرانيين واقترح تطوير آليات تسمح للأوكرانيين في روسيا بتلقي الخدمات القنصلية بمساعدة الوسطاء.
وأوضح أن المشاركين تعهدوا في البيان الختامي بدعم أوكرانيا في إعادة دمج العائدين بالاضافة الى نشر المعلومات حول الاحتجاز غير القانوني وسوء معاملة المدنيين الأوكرانيين وأسرى الحرب من قبل روسيا وترحيل الأطفال ونقلهم قسرا من خلال حملات الاتصال الاستراتيجية.
ومن جانبه قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها في المؤتمر الصحفي الختامي إن "المؤتمر أسفر عن نتائج ملموسة كانت العديد من الأسر الأوكرانية تنتظرها".
وأضاف "لقد حصلنا على التزامات وأنشأنا شبكة من البلدان المحددة التي تعهدت بتقديم مساعدة مستهدفة في عودة الأطفال".
وأكد سيبيها أهمية أن يكون المجتمع الدولي مستعدا للمساعدة في تحديد مكان أسرى الحرب الأوكرانيين.
وانطلقت أعمال (المؤتمر الوزاري حول البعد الإنساني لأوكرانيا) في الأول من أمس لبحث سبل تنفيذ النقطة الرابعة من (صيغة السلام) للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المعنية "بإطلاق سراح السجناء والمبعدين".
وسبق أن عقدت تسعة اجتماعات من هذا القبيل أسفر كل منها عن بيان مشترك واستنادا إلى هذه الجهود سيبدأ العمل الآن على وضع مقترحات لقمة السلام الثانية في أوكرانيا.(النهاية)
ع س ت / م خ
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