استشهاد 47 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي لعدة مواقع في قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 1 - 11 (كونا) -- قالت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان 47 مواطنا استشهدوا الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة واصيب العشرات غالبيتهم من الاطفال والنساء في قصف
لقوات الاحتلال الاسرائيلي على (دير البلح) و(النصيرات) و(الزوايدة) وسط قطاع غزة.
ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها ان 47 شهيدا وصلوا الى مستشفى
شهداء الاقصى في (دير البلح) بالاضافة الى عشرات الاصابات في قصف لقوات الاحتلال الاسرائيلي على عدة مناطق وسط قطاع غزة.
واوضحت ان غالبية الشهداء ارتقوا في قصف لعدة منازل في (النصيرات) يستضيف سكانها اقاربهم من مناطق اخرى اذ قصفت قوات الاحتلال المنازل اول مرة وبعد ان هرع الناس للمساعدة عادت وقصفتهم مرة اخرى.
ويشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي ما أسفر عن سقوط أكثر من 43 ألف شهيد و101 ألف مصاب. (النهاية)
ن ق / ش م ع
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