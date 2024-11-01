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748.6 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي بنهاية الربع الثالث من العام 2024

11/1/2024 4:20:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



واصلت مجموعة البنك العربي تحقيق نتائج قوية بنهاية الربع الثالث من العام 2024 مدعومة بنمو ملحوظ في الإيرادات من الأعمال البنكية الرئيسية في العديد من المناطق التي تعمل بها المجموعة حيث ارتفع صافي الايرادات التشغيلية بنسبة 12% ليصل الى 1.5 مليار دولار أمريكي كما في 30 أيلول 2024، في حين بلغت الارباح الصافية بعد الضريبة 748.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 630.3 مليون دولار أمريكي كما في 30 أيلول 2023 محققة نمواً بنسبة 19%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي وبلغت حقوق الملكية 11.9 مليار دولار امريكي.
هذا وارتفعت أصول المجموعة لتصل الى70.5 مليار دولار أمريكي كما في نهاية الربع الثالث من العام 2024 بنسبة نمو بلغت 6% مقارنة بالربع الثالث من العام السابق، في حين بلغ إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية 38.3 مليار دولار أمريكي كما في نهاية الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بـ 36.3 مليار دولار أمريكي بالربع الثالث من العام السابق، كما وبلغت ودائع العملاء 51.9 مليار دولار أمريكي كما في نهاية الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بـ 49 مليار دولار أمريكي بالربع الثالث من العام السابق، وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي فقد ارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 8% و7% على التوالي.
وتعليقاً على هذه النتائج، صرح السيد صبيح المصري– رئيس مجلس إدارة البنك العربي قائلاً: "أن النتائج المالية المتحققة بنهاية الربع الثالث من العام 2024 تتماشى مع التزام المجموعة بتنفيذ استراتيجية اعمالها ونهجها الحصيف في إدارة السيولة ورأس المال والمخاطر، مما يوفر أساساً قوياً لضمان مواصلة تحقيق النمو بالأرباح التشغيلية المستدامة في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث"، وأكد المصري على ثقته بقدرة المجموعة على السير قدما نحو المزيد من النجاحات والاستمرار بتقديم حلول وخدمات مصرفية متميزة.
من جهتها أوضحت الآنسة رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – أن مجموعة البنك العربي مستمرة في تحقيق أداءً تشغيلياً قوياً في الربع الثالث من العام 2024 مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% مستفيدة من انتشارها الجغرافي والذي مكنها من تنويع مصادر الدخل والمحافظة على نمو مستدام في الأرباح، بالإضافة الى تحسين الكفاءة التشغيلية على الرغم مما تشهده البيئة التشغيلية من تحديات.
وأشارت الصادق الى أن المجموعة تحتفظ بمستويات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 73.9%، كما وتواصل المجموعة الحفاظ على معدلات اقراض جيدة بالإضافة الى تعزيز جودة محفظتها الائتمانية تماشياً مع السياسات الحصيفة التي تتبناها المجموعة، حيث حافظت على نسبة تغطية للقروض غير العاملة تفوق 100%. كما وتحتفظ المجموعة بقاعدة رأس مال قوية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات (بازلIII) 17.7 % معظمها ضمن رأس المال الأساسي وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.
واكدت الصادق بأن المجموعة ملتزمة دائماً بمواصلة الاستثمار في التحول الرقمي كركيزة أساسية في استراتيجيتها القائمة على الابتكار وتقديم حلول مالية رقمية مدمجة عبر كافة اعمالها ومهامها بهدف اثراء تجربة العملاء وتقليل التكاليف والمخاطر التشغيلية وتعزيز قدراتها على النمو المستدام.
ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي حصل مؤخراً من مجلة جلوبال فاينانس العالمية على جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط 2024" وذلك للعام التاسع على التوالي.

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