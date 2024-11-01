راتب عموتة الجديد 7 أضعاف عن ما كان يتقاضاه مع النشامى

راتب عموتة الجديد 7 أضعاف عن ما كان يتقاضاه مع النشامى
التاريخ
11/1/2024 4:20:02 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد خطاطبة
أخبار ترجح أن العرض المادي الذي تلقاه المدرب السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة من النادي الخليجي المرشح للتعاقد معه، يزيد 7 أضعاف عن ما كان يتقاضاه في اتحاد كرة القدم.. اتحاد الكرة لم يسبق وأن كشف عن راتب عموتة، بعد أن شدد على موظفي الاتحاد المطلعين على العقد بضرورة عدم تسريب قيمة راتب عموتة، علما أن المؤشرات ترجح أن يكون راتبه حوالي 50 ألف دولار.
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