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راتب عموتة الجديد 7 أضعاف عن ما كان يتقاضاه مع النشامى

11/1/2024 4:20:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد خطاطبة






أخبار ترجح أن العرض المادي الذي تلقاه المدرب السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة من النادي الخليجي المرشح للتعاقد معه، يزيد 7 أضعاف عن ما كان يتقاضاه في اتحاد كرة القدم.. اتحاد الكرة لم يسبق وأن كشف عن راتب عموتة، بعد أن شدد على موظفي الاتحاد المطلعين على العقد بضرورة عدم تسريب قيمة راتب عموتة، علما أن المؤشرات ترجح أن يكون راتبه حوالي 50 ألف دولار.

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