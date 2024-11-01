حالة من عدم الاستقرار الجوي حتى مساء الأحد

تبقى المملكة اليوم الجمعة، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في مناطق متفرقة من شمال ووسط وشرق المملكة، ويتوقع أن تكون الأمطار في ساعات ما بعد العصر غزيرة أحيانا، خاصة في شمال وشرق المملكة، وفي المناطق الجنوبية تكون الأجواء مشمسة والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في ساعات ما بعد العصر، خاصة في شمال وشرق المملكة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا، نتيجة الغبار المثار في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول المطر.



ويوم غد السبت تكون الأجواء غير مستقرة، ويتوقع هطول زخات متقطعة من المطر في ساعات الصباح لفترة محدودة في البادية الشمالية الشرقية من المملكة وتدريجيا مع ساعات ما بعد العصر تزداد كميات الغيوم على الجزء الغربي من المملكة وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



وتكون الأجواء الأحد، غائمة جزئيا في شمال ووسط المملكة، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح في أقصى شمال المملكة، ومع ساعات ما بعد الظهر تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي، وتكون الأجواء معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



والاثنين، تكون الأجواء غائمة جزئيا في شمال ووسط المملكة، مع درجات حرارة لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 12، وفي مرتفعات الشراة 22 - 10، وفي مناطق البادية 26 - 11، وفي مناطق السهول 25 - 14، وفي الأغوار الشمالية 30 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 20، وفي البحر الميت 31 - 19، وفي خليج العقبة 30 - 18 درجة مئوية.