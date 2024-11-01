تفاصيل ارتفاع أسعار النفط الجمعة

قفزت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، بعد تقرير يفيد بأن إيران قد تستعد لمهاجمة إسرائيل في الأيام المقبلة، مما أعاد انتباه السوق إلى احتمال اندلاع أعمال عدائية في الشرق الأوسط.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، 1.31 دولار أو 1.80 بالمئة إلى 74.12 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.35 دولار أو 1.95 بالمئة إلى 70.61 بعد ارتفاعها 0.95 بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة.



ووفقا لوكالة (بلومبيرغ)، تنتظر سوق النفط عدداً من الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسعار، بدءاً من الانتخابات الأميركية واجتماع الهيئة التشريعية العليا في الصين الأسبوع المقبل، وصولاً إلى قرار وشيك من "أوبك+" لبدء إعادة إنتاج النفط تدريجياً اعتباراً من كانون الأول.