تفاصيل ارتفاع أسعار النفط الجمعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قفزت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، بعد تقرير يفيد بأن إيران قد تستعد لمهاجمة إسرائيل في الأيام المقبلة، مما أعاد انتباه السوق إلى احتمال اندلاع أعمال عدائية في الشرق الأوسط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، 1.31 دولار أو 1.80 بالمئة إلى 74.12 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.35 دولار أو 1.95 بالمئة إلى 70.61 بعد ارتفاعها 0.95 بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة.
ووفقا لوكالة (بلومبيرغ)، تنتظر سوق النفط عدداً من الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسعار، بدءاً من الانتخابات الأميركية واجتماع الهيئة التشريعية العليا في الصين الأسبوع المقبل، وصولاً إلى قرار وشيك من "أوبك+" لبدء إعادة إنتاج النفط تدريجياً اعتباراً من كانون الأول.
MENAFN01112024000072011014ID1108840810
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.