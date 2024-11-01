احتفل بيوم النباتيين العالمي مع ألذ الأطعمة الطازجة بفضل أجهزة تبريد إل جي

MENAFN - AETOSWire) يحتفي العالم بيوم النباتيين العالمي، وهو يوم مخصص للاحتفال بحركة النباتية في أنحاء العالم، والذي يكتمل بأفضل وجبة نباتية. وتأتي الوجبة المثالية بأفضل المكونات الطازجة، وهذا ما تضمنه إل جي من خلال مجموعة ثلاجاتها المتميزة، التي تجمع بين المحافظة على المظهر الجمالي لمطبخك وتوفير المكونات الطازجة.

ويوم النباتيين العالمي، الذي يتم الاحتفال به في الأول من نوفمبر، أُسس في عام 1994 من قبل لويز واليس، رئيسة جمعية النباتيين في المملكة المتحدة حينها، تخليداً للذكرى الخمسين لتأسيس الجمعية. ويحتفل النباتيون في جميع أنحاء العالم بهذا اليوم من خلال الترويج لفوائد النباتية، والتي تعتبر أسلوب حياة وخياراً غذائياً يستبعد استخدام المنتجات الحيوانية في الغذاء أو الملابس أو أي غرض آخر. ويتخلل هذا اليوم تنظيم فعاليات مختلفة تهدف إلى رفع الوعي حول النباتية وأثرها الإيجابي على الحيوانات، والبيئة، وصحة الإنسان. كما يوافق هذا اليوم بداية "شهر النباتيين العالمي".

تلعب الفواكه والخضروات دوراً حيوياً في النظام الغذائي النباتي، ما يجعل الحفاظ على نضارتها أمراً ضرورياً. وهنا يأتي دور ميزة LinearCoolingTM من إل جي، التي تقلل من تقلبات درجة الحرارة وتضمن الاحتفاظ بالنكهة حتى أسبوع تقريباً. كما تحتوي ثلاجات إل جي على ميزة Hygiene Fresh+، التي تقوم تلقائيًا بتنقية الهواء الداخلي، لضمان بيئة نظيفة داخل الثلاجة والحفاظ على الطعام طازجاً لفترة أطول عبر نظام ترشيح خماسي المراحل.

ولأن النباتية لا تقتصر على الطعام بل تشمل الممارسات الصديقة للبيئة، فإن إل جي تضع الكفاءة والاستدامة كركيزة أساسية في عملية تطوير منتجاتها. ونتيجة لذلك، تُعد ثلاجات إل جي من الأجهزة الفعالة التي تتناغم مع روح النباتية، وقد حصلت ثلاجات إل جي على شهادة الإعلان البيئي الدولي للمنتجات (EPD) كأول ثلاجة تحقق هذا الإنجاز. ويهدف نظام الـ EPD إلى قياس التأثير البيئي للمنتج طوال دورة حياته، بدءاً من الإنتاج، والنقل، والتوزيع، وصولاً إلى الاستخدام والتخلص منه. وقد جاء فوز إل جي نتيجة لوجود تقنية Inverter Linear CompressorTM المتقدمة، التي تقلل من استهلاك الطاقة وتعزز الكفاءة بفضل استخدام مكونات أقل من الضواغط التقليدية.

كما تتضمن مجموعة ثلاجات إل جي حلولاً ذكية للتخزين، مثل صانع الثلج المتحرك الذي يسمح بإزالة صينية الثلج عند الحاجة إلى مساحة إضافية في الفريزر. وتأتي بعض الطرازات مع نظام تبريد خالٍ من الصقيع، ما يمنع تراكم الثلج ويجنبك عناء إزالة الجليد يدوياً.

في هذا اليوم، تدعو إل جي الجميع للاحتفاء بالمبادئ العميقة والأثر البيئي الإيجابي للنباتية، التي تتجاوز الخيارات الغذائية. تشجع إل جي على تبني ممارسات مستدامة تسهم في الحفاظ على كوكب صحي للأجيال القادمة، حيث تجسد مجموعة ثلاجات إل جي هذه الفلسفة من خلال تصميم أنيق وتقديم طعام طازج بأفضل كفاءة للطاقة.

لمعرفة المزيد عن غسالات الملابس من "إل جي"، تفضلوا بزيارة صفحة ثلاجات إل جي 2024 | إل جي .

نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس "

رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ. تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .