احتفل بيوم النباتيين العالمي مع ألذ الأطعمة الطازجة بفضل أجهزة تبريد إل جي

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- AETOSWire) يحتفي العالم بيوم النباتيين العالمي، وهو يوم مخصص للاحتفال بحركة النباتية في أنحاء العالم، والذي يكتمل بأفضل وجبة نباتية. وتأتي الوجبة المثالية بأفضل المكونات الطازجة، وهذا ما تضمنه إل جي من خلال مجموعة ثلاجاتها المتميزة، التي تجمع بين المحافظة على المظهر الجمالي لمطبخك وتوفير المكونات الطازجة.
ويوم النباتيين العالمي، الذي يتم الاحتفال به في الأول من نوفمبر، أُسس في عام 1994 من قبل لويز واليس، رئيسة جمعية النباتيين في المملكة المتحدة حينها، تخليداً للذكرى الخمسين لتأسيس الجمعية. ويحتفل النباتيون في جميع أنحاء العالم بهذا اليوم من خلال الترويج لفوائد النباتية، والتي تعتبر أسلوب حياة وخياراً غذائياً يستبعد استخدام المنتجات الحيوانية في الغذاء أو الملابس أو أي غرض آخر. ويتخلل هذا اليوم تنظيم فعاليات مختلفة تهدف إلى رفع الوعي حول النباتية وأثرها الإيجابي على الحيوانات، والبيئة، وصحة الإنسان. كما يوافق هذا اليوم بداية "شهر النباتيين العالمي".
تلعب الفواكه والخضروات دوراً حيوياً في النظام الغذائي النباتي، ما يجعل الحفاظ على نضارتها أمراً ضرورياً. وهنا يأتي دور ميزة LinearCoolingTM من إل جي، التي تقلل من تقلبات درجة الحرارة وتضمن الاحتفاظ بالنكهة حتى أسبوع تقريباً. كما تحتوي ثلاجات إل جي على ميزة Hygiene Fresh+، التي تقوم تلقائيًا بتنقية الهواء الداخلي، لضمان بيئة نظيفة داخل الثلاجة والحفاظ على الطعام طازجاً لفترة أطول عبر نظام ترشيح خماسي المراحل.
ولأن النباتية لا تقتصر على الطعام بل تشمل الممارسات الصديقة للبيئة، فإن إل جي تضع الكفاءة والاستدامة كركيزة أساسية في عملية تطوير منتجاتها. ونتيجة لذلك، تُعد ثلاجات إل جي من الأجهزة الفعالة التي تتناغم مع روح النباتية، وقد حصلت ثلاجات إل جي على شهادة الإعلان البيئي الدولي للمنتجات (EPD) كأول ثلاجة تحقق هذا الإنجاز. ويهدف نظام الـ EPD إلى قياس التأثير البيئي للمنتج طوال دورة حياته، بدءاً من الإنتاج، والنقل، والتوزيع، وصولاً إلى الاستخدام والتخلص منه. وقد جاء فوز إل جي نتيجة لوجود تقنية Inverter Linear CompressorTM المتقدمة، التي تقلل من استهلاك الطاقة وتعزز الكفاءة بفضل استخدام مكونات أقل من الضواغط التقليدية.
كما تتضمن مجموعة ثلاجات إل جي حلولاً ذكية للتخزين، مثل صانع الثلج المتحرك الذي يسمح بإزالة صينية الثلج عند الحاجة إلى مساحة إضافية في الفريزر. وتأتي بعض الطرازات مع نظام تبريد خالٍ من الصقيع، ما يمنع تراكم الثلج ويجنبك عناء إزالة الجليد يدوياً.
في هذا اليوم، تدعو إل جي الجميع للاحتفاء بالمبادئ العميقة والأثر البيئي الإيجابي للنباتية، التي تتجاوز الخيارات الغذائية. تشجع إل جي على تبني ممارسات مستدامة تسهم في الحفاظ على كوكب صحي للأجيال القادمة، حيث تجسد مجموعة ثلاجات إل جي هذه الفلسفة من خلال تصميم أنيق وتقديم طعام طازج بأفضل كفاءة للطاقة.
لمعرفة المزيد عن غسالات الملابس من "إل جي"، تفضلوا بزيارة صفحة ثلاجات إل جي 2024 | إل جي .
نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس "
رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ. تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .
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