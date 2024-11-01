أعلنت شركة ELIQUENT Life Sciences عن: انضمام Rob Wojciechowski إلى الشركة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة ELIQUENT Life Sciences ‏(ELIQUENT)، وهي شركة استشارات تنظيمية عالمية، عن تعيين Rob Wojciechowski مديرًا عامًا لممارسات الاستشارات في جميع أنحاء أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتؤكد هذه الإضافة الإستراتيجية للفريق التنفيذي لشركة ELIQUENT التزام الشركة بمواصلة النمو في الأسواق الأوروبية والآسيوية.

قال Tim Dietlin، الرئيس التنفيذي لشركة ELIQUENT Life Sciences: "يأتي تعيين Rob في لحظة محورية بالنسبة لشركة ELIQUENT. ستكون خبرته الواسعة في إدارة ممارسات الاستشارات عبر أسواق متنوعة مفيدة في توسيع نطاقنا وتعزيز عروض خدماتنا لتلبية الاحتياجات الفريدة للعملاء في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ".

يتمتع Rob بخبرة واسعة في مجال العلوم الحيوية وعضو مجلس إدارة NED، ويتمتع بخلفية واسعة في القيادة والاستشارات الإستراتيجية ونمو الأعمال الإقليمية. إن خبرته في تقديم العمليات وبناء ممارسات الاستشارات وتعزيز العلاقات مع العملاء تتوافق مع التزام ELIQUENT بتقديم حلول مبتكرة وعالية الجودة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء. في منصبه الجديد لدى ELIQUENT، سيشرف Rob على تقديم الخدمات الاستشارية للشركة ودفع توسعها، وتعزيز حضور ELIQUENT العالمي وتقديم حلول قائمة على القيمة للعملاء العالميين.

قبل انضمامه إلى ELIQUENT، عمل Rob لأكثر من ست سنوات كنائب أول للرئيس في Syneos Health (سابقًا INC Research/inVentiv Health) - وهي منظمة رائدة في مجال الحلول الصيدلانية الحيوية تقدم خدمات شاملة ومتكاملة عبر دورة حياة المنتج بأكملها، من التجارب السريرية إلى التسويق.

يتمتع Rob أيضًا بخبرة تزيد عن 20 عامًا في القيادة العليا، بما في ذلك سنتان كمدير غير تنفيذي في Sharpview Ophthalmology ومناصب رئيسية في INC Research وKendle وPPD وGSK. وتركزت أدواره على الابتكار والتسليم التشغيلي وتعزيز البحث والتطوير العالمي في قطاعات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والأجهزة الطبية.

في منصبه في ELIQUENT، سيلعب Rob دورًا أساسيًا في بناء وتنمية حلول الخدمات الكاملة للشركة وعروض الخدمات المتكاملة بما في ذلك:

حلول الشؤون التنظيمية

من المراحل الأولى للتطوير، من خلال التقديمات التنظيمية، إلى دعم ما بعد الموافقة، فإن مزيج ELIQUENT القوي من المهارات التقنية والخبرة السريرية يوجه الشركات إلى الموافقة وما بعدها.

اليقظة الدوائية وحلول مراقبة ما بعد السوق

بفضل نهج يتضمن التوجيه الإستراتيجي والدعم العالمي العملي، تعمل خدمات اليقظة الدوائية المخصصة التي تقدمها ELIQUENT على تمكين الشركات من العمل بثقة.

حلول الجودة والامتثال

يقوم خبراء الامتثال المتخصصون للغاية في ELIQUENT ببناء حلول مخصصة تزود الشركات بالدعم الإستراتيجي الأفضل في فئتها، والتوجيه الفني، والإنجازات القائمة على المشاريع.

حول ELIQUENT Life Sciences

ELIQUENT Life Sciences هي مزيج من ست استشارات تنظيمية عالمية: Validant، وGreenleaf Health، وDataRevive، وOriel Stat-a-Matrix، وRApport Global، وIDEC. يعمل فريق ELIQUENT بشكل متعدد الوظائف لتقديم الحلول العالمية التي تحتاجها شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والأجهزة الطبية للحصول على ترخيص المنتجات والحفاظ عليه. تدعم خدمات ELIQUENT الشاملة المبتكرين عبر الطرائق العلاجية والمسارات القائمة على المراحل والأسواق العالمية الرئيسية. ويحظى النمو المستمر لشركة ELIQUENT بدعم من شركة GHO Capital ، المستثمر الأوروبي المتخصص في الرعاية الصحية.

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