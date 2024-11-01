أعلنت شركة ELIQUENT Life Sciences عن: انضمام Rob Wojciechowski إلى الشركة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة ELIQUENT Life Sciences (ELIQUENT)، وهي شركة استشارات تنظيمية عالمية، عن تعيين Rob Wojciechowski مديرًا عامًا لممارسات الاستشارات في جميع أنحاء أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتؤكد هذه الإضافة الإستراتيجية للفريق التنفيذي لشركة ELIQUENT التزام الشركة بمواصلة النمو في الأسواق الأوروبية والآسيوية.
قال Tim Dietlin، الرئيس التنفيذي لشركة ELIQUENT Life Sciences: "يأتي تعيين Rob في لحظة محورية بالنسبة لشركة ELIQUENT. ستكون خبرته الواسعة في إدارة ممارسات الاستشارات عبر أسواق متنوعة مفيدة في توسيع نطاقنا وتعزيز عروض خدماتنا لتلبية الاحتياجات الفريدة للعملاء في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ".
يتمتع Rob بخبرة واسعة في مجال العلوم الحيوية وعضو مجلس إدارة NED، ويتمتع بخلفية واسعة في القيادة والاستشارات الإستراتيجية ونمو الأعمال الإقليمية. إن خبرته في تقديم العمليات وبناء ممارسات الاستشارات وتعزيز العلاقات مع العملاء تتوافق مع التزام ELIQUENT بتقديم حلول مبتكرة وعالية الجودة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء. في منصبه الجديد لدى ELIQUENT، سيشرف Rob على تقديم الخدمات الاستشارية للشركة ودفع توسعها، وتعزيز حضور ELIQUENT العالمي وتقديم حلول قائمة على القيمة للعملاء العالميين.
قبل انضمامه إلى ELIQUENT، عمل Rob لأكثر من ست سنوات كنائب أول للرئيس في Syneos Health (سابقًا INC Research/inVentiv Health) - وهي منظمة رائدة في مجال الحلول الصيدلانية الحيوية تقدم خدمات شاملة ومتكاملة عبر دورة حياة المنتج بأكملها، من التجارب السريرية إلى التسويق.
يتمتع Rob أيضًا بخبرة تزيد عن 20 عامًا في القيادة العليا، بما في ذلك سنتان كمدير غير تنفيذي في Sharpview Ophthalmology ومناصب رئيسية في INC Research وKendle وPPD وGSK. وتركزت أدواره على الابتكار والتسليم التشغيلي وتعزيز البحث والتطوير العالمي في قطاعات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والأجهزة الطبية.
في منصبه في ELIQUENT، سيلعب Rob دورًا أساسيًا في بناء وتنمية حلول الخدمات الكاملة للشركة وعروض الخدمات المتكاملة بما في ذلك:
حلول الشؤون التنظيمية
من المراحل الأولى للتطوير، من خلال التقديمات التنظيمية، إلى دعم ما بعد الموافقة، فإن مزيج ELIQUENT القوي من المهارات التقنية والخبرة السريرية يوجه الشركات إلى الموافقة وما بعدها.
اليقظة الدوائية وحلول مراقبة ما بعد السوق
بفضل نهج يتضمن التوجيه الإستراتيجي والدعم العالمي العملي، تعمل خدمات اليقظة الدوائية المخصصة التي تقدمها ELIQUENT على تمكين الشركات من العمل بثقة.
حلول الجودة والامتثال
يقوم خبراء الامتثال المتخصصون للغاية في ELIQUENT ببناء حلول مخصصة تزود الشركات بالدعم الإستراتيجي الأفضل في فئتها، والتوجيه الفني، والإنجازات القائمة على المشاريع.
حول ELIQUENT Life Sciences
ELIQUENT Life Sciences هي مزيج من ست استشارات تنظيمية عالمية: Validant، وGreenleaf Health، وDataRevive، وOriel Stat-a-Matrix، وRApport Global، وIDEC. يعمل فريق ELIQUENT بشكل متعدد الوظائف لتقديم الحلول العالمية التي تحتاجها شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والأجهزة الطبية للحصول على ترخيص المنتجات والحفاظ عليه. تدعم خدمات ELIQUENT الشاملة المبتكرين عبر الطرائق العلاجية والمسارات القائمة على المراحل والأسواق العالمية الرئيسية. ويحظى النمو المستمر لشركة ELIQUENT بدعم من شركة GHO Capital ، المستثمر الأوروبي المتخصص في الرعاية الصحية.
تعرف على المزيد حول ELIQUENT Life Sciences على eliquent .
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