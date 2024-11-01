فازت شركة NTT DATA بثلاث جوائز شريك عالمي للعام و40 جائزة في المجموع في قمة شركاء Cisco 2024

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--حصلت شركة NTT DATA، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأعمال الرقمية وخدمات تكنولوجيا
المعلومات، على لقب شريك Cisco المؤسسي لهذا العام، وشريك منطقة آسيا والمحيط الهادئ لهذا العام، وشريك منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لهذا العام في مؤتمر Cisco للشركاء 2024.تُكرِّم جوائز قمة شركاء Cisco العالمية الشركاء الأفضل أداءً الذين يظهرون الابتكار في تقديم الحلول التي تساعد العملاء على النجاح بطرق جديدة. تُمنح جوائز قمة الشركاء العالمية للشركاء لنجاحهم المتميز ومبيعاتهم وخدماتهم المثالية، وهي أعلى شكل من أشكال التقدير لشركاء Cisco.
حصلت شركة NTT DATA على 40 جائزة في المجمل تغطي محفظة Cisco، بما في ذلك الشبكات والأمان والتعاون والقدرة على المراقبة ومركز البيانات وتجربة العملاء والبنية التحتية السحابية والبرمجيات.
قال Rodney Clark، نائب الرئيس الأول للشراكات والشركات الصغيرة والمتوسطة في شركة Cisco: "إن موضوع قمة الشركاء 2024 هو "المضي قدمًا ككيان واحد" والفائزون بجائزة قمة الشركاء العالمية هم أمثلة رائعة على نجاحنا المشترك وقوة الشراكة". "تهانينا لشركة NTT DATA على حصولها على لقب شريك المؤسسة لهذا العام، وشريك APJC لهذا العام، وشريك EMEA لعام 2024. لقد أثبتت قدرتها على تحقيق نتائج متميزة، والاستجابة لتحديات العملاء، والقيادة في ظل بيئة تنافسية ديناميكية.
"تشرفت شركة NTT DATA بحصولها على 40 جائزة، بما في ذلك ثلاث جوائز عالمية مرموقة من شركة Cisco، وهي شريك المؤسسة للعام، وشريك منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا للعام، وشريك منطقة آسيا والمحيط الهادئ للعام. وقال Dilip Kumar، رئيس الحلول التكنولوجية العالمية في شركة .NTT DATA, Inc: "تُعد هذه الجوائز دليلاً على التزامنا الراسخ بتمكين مبادرات التحول الرقمي لعملائنا وتقديم نتائج أعمال مؤثرة". "يؤكد هذا التقدير الكبير على خبرتنا التكنولوجية العميقة وقيادتنا وتجارب العملاء الاستثنائية في تقديم حلول تحويلية من الحافة إلى السحابة وخدمات دورة الحياة. نحن فخورون بتعاوننا القوي مع Cisco الذي يُمكِّننا من مساعدة المؤسسات على التغلب على التحديات المعقدة وتحقيق تأثير هادف".
قال ديفيد بيل، نائب الرئيس التنفيذي للتحالفات الاستراتيجية وبرامج النمو في شركة .NTT DATA, Inc: "إن الحصول على جوائز Cisco الكبرى في اثنتين من مناطقها الثلاث يعكس ريادتنا في السوق العالمية وتميزنا في تقديم حلول الشبكات الآمنة والأمن السيبراني ومراكز البيانات الهجينة وبيئة العمل الرقمية وخدمات دورة حياة العملاء لأكثر المنظمات العالمية تعقيدًا على مستوى العالم". "نحن ممتنون للتقدير الكبير ونتطلع إلى تنمية أعمالنا المشتركة مع Cisco".
حول NTT DATA
إن NTT DATA هي شركة عالمية موثوقة ومبتكرة لخدمات الأعمال والتكنولوجيا تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليار دولار. نحن نخدم 75% من الشركات المدرجة في قائمة Fortune Global 100 ونلتزم بمساعدة العملاء على الابتكار والتحسين والتحول لتحقيق النجاح على المدى الطويل. باعتبارنا أحد أفضل أصحاب العمل على مستوى العالم، لدينا خبراء متنوعون في أكثر من 50 دولة ونظام بيئي شريك قوي من الشركات القائمة والمبتدئة. تشمل خدماتنا استشارات الأعمال والتكنولوجيا، والبيانات والذكاء الاصطناعي، وحلول الصناعة، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ وإدارة التطبيقات والبنية التحتية والاتصال. كما أننا أحد المزودين الرائدين للبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي في العالم. تعد شركة NTT DATA جزءًا من مجموعة NTT، التي تستثمر أكثر من 3.6 مليار دولار سنويًا في البحث والتطوير لمساعدة المؤسسات والمجتمع على التحرك بثقة واستدامة نحو المستقبل الرقمي. تفضل بزيارتنا على nttdata .
حول Cisco
(المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CSCO) هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا التي تربط كل شيء بأمان لجعل أي شيء ممكنًا. هدفنا هو توفير مستقبل شامل للجميع من خلال مساعدة عملائنا على إعادة تصور تطبيقاتهم، وتشغيل العمل الهجين، وتأمين مؤسساتهم، وتحويل البنية الأساسية الخاصة بهم، وتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم. اكتشف المزيد على The Newsroom وتابعنا على X على @Cisco .
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