فازت شركة NTT DATA بثلاث جوائز شريك عالمي للعام و40 جائزة في المجموع في قمة شركاء Cisco 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--حصلت شركة NTT DATA، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأعمال الرقمية وخدمات المعلومات، على لقب شريك Cisco المؤسسي لهذا العام، وشريك منطقة آسيا والمحيط الهادئ لهذا العام، وشريك منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لهذا العام في مؤتمر Cisco للشركاء 2024.تُكرِّم جوائز قمة شركاء Cisco العالمية الشركاء الأفضل أداءً الذين يظهرون الابتكار في تقديم الحلول التي تساعد العملاء على النجاح بطرق جديدة. تُمنح جوائز قمة الشركاء العالمية للشركاء لنجاحهم المتميز ومبيعاتهم وخدماتهم المثالية، وهي أعلى شكل من أشكال التقدير لشركاء Cisco.

حصلت شركة NTT DATA على 40 جائزة في المجمل تغطي محفظة Cisco، بما في ذلك الشبكات والأمان والتعاون والقدرة على المراقبة ومركز البيانات وتجربة العملاء والبنية التحتية السحابية والبرمجيات.

قال Rodney Clark، نائب الرئيس الأول للشراكات والشركات الصغيرة والمتوسطة في شركة Cisco: "إن موضوع قمة الشركاء 2024 هو "المضي قدمًا ككيان واحد" والفائزون بجائزة قمة الشركاء العالمية هم أمثلة رائعة على نجاحنا المشترك وقوة الشراكة". "تهانينا لشركة NTT DATA على حصولها على لقب شريك المؤسسة لهذا العام، وشريك APJC لهذا العام، وشريك EMEA لعام 2024. لقد أثبتت قدرتها على تحقيق نتائج متميزة، والاستجابة لتحديات العملاء، والقيادة في ظل بيئة تنافسية ديناميكية.

"تشرفت شركة NTT DATA بحصولها على 40 جائزة، بما في ذلك ثلاث جوائز عالمية مرموقة من شركة Cisco، وهي شريك المؤسسة للعام، وشريك منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا للعام، وشريك منطقة آسيا والمحيط الهادئ للعام. وقال Dilip Kumar، رئيس الحلول التكنولوجية العالمية في شركة .NTT DATA, Inc: "تُعد هذه الجوائز دليلاً على التزامنا الراسخ بتمكين مبادرات التحول الرقمي لعملائنا وتقديم نتائج أعمال مؤثرة". "يؤكد هذا التقدير الكبير على خبرتنا التكنولوجية العميقة وقيادتنا وتجارب العملاء الاستثنائية في تقديم حلول تحويلية من الحافة إلى السحابة وخدمات دورة الحياة. نحن فخورون بتعاوننا القوي مع Cisco الذي يُمكِّننا من مساعدة المؤسسات على التغلب على التحديات المعقدة وتحقيق تأثير هادف".

قال ديفيد بيل، نائب الرئيس التنفيذي للتحالفات الاستراتيجية وبرامج النمو في شركة .NTT DATA, Inc: "إن الحصول على جوائز Cisco الكبرى في اثنتين من مناطقها الثلاث يعكس ريادتنا في السوق العالمية وتميزنا في تقديم حلول الشبكات الآمنة والأمن السيبراني ومراكز البيانات الهجينة وبيئة العمل الرقمية وخدمات دورة حياة العملاء لأكثر المنظمات العالمية تعقيدًا على مستوى العالم". "نحن ممتنون للتقدير الكبير ونتطلع إلى تنمية أعمالنا المشتركة مع Cisco".

حول NTT DATA

إن NTT DATA هي شركة عالمية موثوقة ومبتكرة لخدمات الأعمال والتكنولوجيا تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليار دولار. نحن نخدم 75% من الشركات المدرجة في قائمة Fortune Global 100 ونلتزم بمساعدة العملاء على الابتكار والتحسين والتحول لتحقيق النجاح على المدى الطويل. باعتبارنا أحد أفضل أصحاب العمل على مستوى العالم، لدينا خبراء متنوعون في أكثر من 50 دولة ونظام بيئي شريك قوي من الشركات القائمة والمبتدئة. تشمل خدماتنا استشارات الأعمال والتكنولوجيا، والبيانات والذكاء الاصطناعي، وحلول الصناعة، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ وإدارة التطبيقات والبنية التحتية والاتصال. كما أننا أحد المزودين الرائدين للبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي في العالم. تعد شركة NTT DATA جزءًا من مجموعة NTT، التي تستثمر أكثر من 3.6 مليار دولار سنويًا في البحث والتطوير لمساعدة المؤسسات والمجتمع على التحرك بثقة واستدامة نحو المستقبل الرقمي. تفضل بزيارتنا على nttdata .

حول Cisco

(المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CSCO) هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا التي تربط كل شيء بأمان لجعل أي شيء ممكنًا. هدفنا هو توفير مستقبل شامل للجميع من خلال مساعدة عملائنا على إعادة تصور تطبيقاتهم، وتشغيل العمل الهجين، وتأمين مؤسساتهم، وتحويل البنية الأساسية الخاصة بهم، وتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم. اكتشف المزيد على The Newsroom وتابعنا على X على @Cisco .

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