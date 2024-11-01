Kinaxis تعلن عن تقديم عرض إصدار عادي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسرُّ شركة Kinaxis® Inc. (يُشار إليها باسم "Kinaxis" أو "الشركة") (المدرجة في بورصة تورنتو بالرمز: KXS) أن تعلن أن بورصة تورنتو للأوراق المالية (يُشار إليها باسم "البورصة" أو "TSX") قد قبلت إشعارًا (يُشار إليه باسم "الإشعار") قدَّمته الشركة بشأن اعتزامها تقديم عرض إصدار عادي (يُشار إليه باسم "NCIB"). وتطرَّقًا إلى عرض الإصدار العادي، أبرمت الشركة خطة شراء أسهم تلقائية (يُشار إليها باسم "ASPP") مع الوسيط المعيَّن للسماح بشراء أسهمها العادية (يُشار إليها باسم "الأسهم").
يوضح الإشعار أنه يجوز للشركة، خلال فترة الـ 12 شهرًا والتي تبدأ في 6 نوفمبر 2024 وتنتهي في 5 نوفمبر 2025، أو في أي تاريخ سابق تكمل فيه شركة Kinaxis عمليات الشراء الخاصة بها أو تُقدِّم إشعارًا بالإنهاء، شراء ما يصل إلى 1,404,639 سهمًا إجمالاً، وهو ما يمثل ما يقرب من 5% من الأسهم المصدرة والقائمة اعتبارًا من 23 أكتوبر 2024. وبلغ عدد الأسهم المصدرة والقائمة للشركة عند إغلاق الأعمال في 23 أكتوبر 2024 حوالي 28,092,786 سهم. وباستثناء عمليات الشراء المجمَّعة المسموح بها بموجب قواعد بورصة تورنتو، فإن عدد الأسهم التي سيتم شراؤها يوميًا لن يتجاوز 15,500 سهم، وهو ما يمثل 25% من متوسط حجم التداول اليومي للأسهم في بورصة تورنتو للأشهر الستة التقويمية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (62,000 سهم) قبل قبول بورصة تورنتو للإشعار. سيتم تحديد العدد الفعلي للأسهم التي يمكن شراؤها بموجب عرض الإصدار العادي "NCIB" وتوقيت أي عمليات شراء من هذا القبيل من قِبل إدارة الشركة، وفقًا للقانون المعمول به وقواعد بورصة تورنتو.
سيتم إجراء جميع عمليات شراء الأسهم الخاضعة لأي موافقات تنظيمية مطلوبة بموجب عرض الإصدار العادي من خلال مرافق بورصة تورنتو و/أو أنظمة التداول الكندية البديلة بأسعار السوق السائدة، أو من خلال أي وسيلة أخرى قد تسمح بها هيئات تنظيم الأوراق المالية المختصة. سيتم إلغاء جميع الأسهم التي تم شراؤها بموجب عرض الإصدار العادي.
أبرمت شركة Kinaxis اتفاقية شراء أسهم مع شركة RBC Dominion Securities Inc. (يُشار إليها باسم "RBC DS") للسماح بشراء الأسهم بموجب عرض الإصدار العادي في الأوقات التي لا يُسمح فيها للشركة عادةً بشراء الأسهم بسبب القيود التنظيمية أو فترات حظر التعامل المفروضة ذاتيًا.
وبموجب خطة شراء الأسهم التلقائية (ASPP)، قبل الدخول في فترة حظر التعامل، يجوز لشركة Kinaxis، ولكن لا يجب عليها، توجيه RBC DS لإجراء عمليات شراء بموجب عرض الإصدار العادي وفقًا لشروط ASPP. سيتم تحديد مثل عمليات الشراء هذه من قِبل RBC DS وفقًا لتقديرها الخاص استنادًا إلى المعايير التي وضعها Kinaxis قبل فترة حظر التعامل وفقًا لقواعد بورصة تورنتو وقوانين الأوراق المالية المعمول بها وشروط ASPP. حصلت ASPP على الموافقة المسبقة من قِبل بورصة تورنتو بالتزامن مع بدء عرض الإصدار العادي.
يتراءى لمجلس إدارة الشركة (يُشار إليه باسم "المجلس") أنه من وقتٍ لآخر، قد لا يعكس السعر السوقي للأسهم القيمة الأساسية لأعمال الشركة بشكلٍ كامل. ونتيجة لذلك، واعتمادًا على تحركات الأسعار المستقبلية وعوامل أخرى، يرى مجلس الإدارة أنه من المستحسن استخدام أموال الشركة لشراء الأسهم بالطريقة التي تخدم مصالح الشركة على أفضل وجه. وعلاوة على ذلك، من المتوقَّع أن تعود عمليات الشراء بالنفع على جميع الأشخاص الذين يستمرون في الاحتفاظ بالأسهم من خلال زيادة حصتهم في أسهم الشركة عند إلغاء هذه الأسهم المُعاد شراؤها.
لا يعتزم أي مدير أو مسؤول كبير أو أي شخص داخلي آخر في الشركة أو أي من شركائهم حاليًا، حسب علم الشركة، بيع أي أسهم بموجب عرض الإصدار العادي، ومع ذلك، قد يتم إجراء مبيعات من قِبل هؤلاء الأشخاص من خلال البورصات أو أي سوق متاح آخر أو نظام تداول بديل إذا تغيَّرت الظروف الشخصية لأي من هؤلاء الأشخاص أو إذا اتخذ أي من هؤلاء الأشخاص قرارًا لا علاقة له بهذه المشتريات العادية. وستكون المزايا التي يحصل عليها أي شخص يتم شراء أسهمه هي نفس المزايا المتوفِّرة لجميع حاملي الأسهم الآخرين الذين يتم شراء أسهمهم.
وبموجب عرض الإصدار العادي لشركة Kinaxis الذي ينتهي في 5 نوفمبر 2024 ("عرض الإصدار العادي المنتهي الصلاحية")، حصلت الشركة على موافقة من بورصة تورنتو لشراء ما يصل إلى 1,424,790 سهم كحد أقصى، وهو ما يمثل حوالي 5% من أسهم Kinaxis المصدرة والقائمة كما في 23 أكتوبر 2023. واعتبارًا من تاريخه، قامت الشركة بإعادة شراء 1,052,958 سهم وإلغاءه بموجب عرض الإصدار العادي المنتهي الصلاحية، بسعر شراء متوسط مرجح يبلغ حوالي 148.64 دولارًا أمريكيًا للسهم (بما في ذلك العمولات).
نبذة عن Kinaxis
Kinaxis هي شركة عالمية رائدة في تنسيق سلسلة التوريد الحديثة، وتمكين سلاسل التوريد العالمية المعقدة ودعم الأشخاص الذين يديرونها، في خدمة الإنسانية. تجمع منصَّة MaestroTM القوية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيم سلسلة التوريد بين التقنيات والأساليب الخاصة التي توفر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها، من التخطيط الاستراتيجي متعدد السنوات إلى التسليم في الميل الأخير. نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. للاطّلاع على المزيد من الأخبار والمعلومات، تفضَّل بزيارة kinaxis أو تابعنا على LinkedIn .
ملاحظة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التطلعية
يتضمَّن هذا البيان الصحفي معلومات تطلعية في إطار قانون الأوراق المالية الكندية. ترتبط المعلومات التطلعية بالأحداث المستقبلية أو الأداء المتوقع لشركة Kinaxis وتعكس توقعات الإدارة أو معتقداتها فيما يتعلق بهذه الأحداث المستقبلية. في بعض الحالات، يمكن التعرُّف على البيانات التي تتضمَّن معلومات تطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "يخطط"، "يتوقع"، "من المتوقع"، "الميزانية"، "مجدول"، "يقدر"، "يتنبأ"، "يعتزم"، "يأمل"، "يعتقد" أو تنويعات من هذه الكلمات والعبارات أو البيانات التي تفيد بأن بعض الإجراءات أو الأحداث أو النتائج "قد" أو "يمكن" أو "سوف" أو "سيتم اتخاذها" أو "تحدث" أو "تتحقق" أو المدلول العكسي لهذه الكلمات أو المصطلحات المماثلة. تتضمَّن المعلومات التطلعية في هذا البيان الصحفي بيانات تتعلق بالفوائد المتوقعة من عرض الإصدار العادي وعدد الأسهم التي يمكن شراؤها بموجب عرض الإصدار العادي. تنطوي المعلومات التطلعية بطبيعتها على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك وعوامل أخرى قد تجعل الأداء الفعلي لشركة Kinaxis مختلفًا بشكل مادي عن أي أداء متوقع صريحًا أو ضمنيًا من خلال هذه المعلومات التطلعية.
تخضع المعلومات التطلعية لمجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك، مما قد يتسبب في اختلاف الأحداث أو النتائج الفعلية عن تلك الموضحة في المعلومات التطلعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر الموضحة تحت عنوان "عوامل الخطر" في نموذج المعلومات السنوي للشركة بتاريخ 25 مارس 2024 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمخاطر الأخرى التي تم تحديدها في ملفات الشركة لدى الجهات التنظيمية للأوراق المالية الكندية، والتي تتوفر ملفاتها على SEDAR+ على .
عوامل الخطر المذكورة أعلاه ليست قائمة شاملة للعوامل التي قد تؤثر على أي من المعلومات التطلعية للشركة. تتضمَّن المعلومات التطلعية بيانات حول الأمور المستقبلية وهي غير مؤكدة بطبيعتها، وقد تختلف إنجازات الشركة الفعلية أو الأحداث أو الظروف المستقبلية الأخرى بشكل مادي عن تلك الموضحة في المعلومات التطلعية بسبب مجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك وعوامل أخرى. تستند بيانات الشركة التي تتضمَّن معلومات تطلعية إلى معتقدات وتوقعات وآراء الإدارة في تاريخ إصدار البيانات، ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث هذه المعلومات التطلعية إذا تغيرت الظروف أو معتقدات الإدارة أو توقعاتها أو آرائها، بخلاف ما يقتضيه القانون المعمول به. وللأسباب المذكورة أعلاه، لا يجب الاعتماد بشكلٍ مفرط على المعلومات التطلعية.
المصدر: Kinaxis Inc.
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