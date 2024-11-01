Kinaxis تعلن عن تقديم عرض إصدار عادي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسرُّ شركة Kinaxis® Inc. (يُشار إليها باسم "Kinaxis" أو "الشركة") (المدرجة في بورصة تورنتو بالرمز: KXS) أن تعلن أن بورصة تورنتو للأوراق المالية (يُشار إليها باسم "البورصة" أو "TSX") قد قبلت إشعارًا (يُشار إليه باسم "الإشعار") قدَّمته الشركة بشأن اعتزامها تقديم عرض إصدار عادي (يُشار إليه باسم "NCIB"). وتطرَّقًا إلى عرض الإصدار العادي، أبرمت الشركة خطة شراء أسهم تلقائية (يُشار إليها باسم "ASPP") مع الوسيط المعيَّن للسماح بشراء أسهمها العادية (يُشار إليها باسم "الأسهم").

يوضح الإشعار أنه يجوز للشركة، خلال فترة الـ 12 شهرًا والتي تبدأ في 6 نوفمبر 2024 وتنتهي في 5 نوفمبر 2025، أو في أي تاريخ سابق تكمل فيه شركة Kinaxis عمليات الشراء الخاصة بها أو تُقدِّم إشعارًا بالإنهاء، شراء ما يصل إلى 1,404,639 سهمًا إجمالاً، وهو ما يمثل ما يقرب من 5% من الأسهم المصدرة والقائمة اعتبارًا من 23 أكتوبر 2024. وبلغ عدد الأسهم المصدرة والقائمة للشركة عند إغلاق الأعمال في 23 أكتوبر 2024 حوالي 28,092,786 سهم. وباستثناء عمليات الشراء المجمَّعة المسموح بها بموجب قواعد بورصة تورنتو، فإن عدد الأسهم التي سيتم شراؤها يوميًا لن يتجاوز 15,500 سهم، وهو ما يمثل 25% من متوسط ​​حجم التداول اليومي للأسهم في بورصة تورنتو للأشهر الستة التقويمية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (62,000 سهم) قبل قبول بورصة تورنتو للإشعار. سيتم تحديد العدد الفعلي للأسهم التي يمكن شراؤها بموجب عرض الإصدار العادي "NCIB" وتوقيت أي عمليات شراء من هذا القبيل من قِبل إدارة الشركة، وفقًا للقانون المعمول به وقواعد بورصة تورنتو.

سيتم إجراء جميع عمليات شراء الأسهم الخاضعة لأي موافقات تنظيمية مطلوبة بموجب عرض الإصدار العادي من خلال مرافق بورصة تورنتو و/أو أنظمة التداول الكندية البديلة بأسعار السوق السائدة، أو من خلال أي وسيلة أخرى قد تسمح بها هيئات تنظيم الأوراق المالية المختصة. سيتم إلغاء جميع الأسهم التي تم شراؤها بموجب عرض الإصدار العادي.

أبرمت شركة Kinaxis اتفاقية شراء أسهم مع شركة RBC Dominion Securities Inc. (يُشار إليها باسم "RBC DS") للسماح بشراء الأسهم بموجب عرض الإصدار العادي في الأوقات التي لا يُسمح فيها للشركة عادةً بشراء الأسهم بسبب القيود التنظيمية أو فترات حظر التعامل المفروضة ذاتيًا.

وبموجب خطة شراء الأسهم التلقائية (ASPP)، قبل الدخول في فترة حظر التعامل، يجوز لشركة Kinaxis، ولكن لا يجب عليها، توجيه RBC DS لإجراء عمليات شراء بموجب عرض الإصدار العادي وفقًا لشروط ASPP. سيتم تحديد مثل عمليات الشراء هذه من قِبل RBC DS وفقًا لتقديرها الخاص استنادًا إلى المعايير التي وضعها Kinaxis قبل فترة حظر التعامل وفقًا لقواعد بورصة تورنتو وقوانين الأوراق المالية المعمول بها وشروط ASPP. حصلت ASPP على الموافقة المسبقة من قِبل بورصة تورنتو بالتزامن مع بدء عرض الإصدار العادي.

يتراءى لمجلس إدارة الشركة (يُشار إليه باسم "المجلس") أنه من وقتٍ لآخر، قد لا يعكس السعر السوقي للأسهم القيمة الأساسية لأعمال الشركة بشكلٍ كامل. ونتيجة لذلك، واعتمادًا على تحركات الأسعار المستقبلية وعوامل أخرى، يرى مجلس الإدارة أنه من المستحسن استخدام أموال الشركة لشراء الأسهم بالطريقة التي تخدم مصالح الشركة على أفضل وجه. وعلاوة على ذلك، من المتوقَّع أن تعود عمليات الشراء بالنفع على جميع الأشخاص الذين يستمرون في الاحتفاظ بالأسهم من خلال زيادة حصتهم في أسهم الشركة عند إلغاء هذه الأسهم المُعاد شراؤها.

لا يعتزم أي مدير أو مسؤول كبير أو أي شخص داخلي آخر في الشركة أو أي من شركائهم حاليًا، حسب علم الشركة، بيع أي أسهم بموجب عرض الإصدار العادي، ومع ذلك، قد يتم إجراء مبيعات من قِبل هؤلاء الأشخاص من خلال البورصات أو أي سوق متاح آخر أو نظام تداول بديل إذا تغيَّرت الظروف الشخصية لأي من هؤلاء الأشخاص أو إذا اتخذ أي من هؤلاء الأشخاص قرارًا لا علاقة له بهذه المشتريات العادية. وستكون المزايا التي يحصل عليها أي شخص يتم شراء أسهمه هي نفس المزايا المتوفِّرة لجميع حاملي الأسهم الآخرين الذين يتم شراء أسهمهم.

وبموجب عرض الإصدار العادي لشركة Kinaxis الذي ينتهي في 5 نوفمبر 2024 ("عرض الإصدار العادي المنتهي الصلاحية")، حصلت الشركة على موافقة من بورصة تورنتو لشراء ما يصل إلى 1,424,790 سهم كحد أقصى، وهو ما يمثل حوالي 5% من أسهم Kinaxis المصدرة والقائمة كما في 23 أكتوبر 2023. واعتبارًا من تاريخه، قامت الشركة بإعادة شراء 1,052,958 سهم وإلغاءه بموجب عرض الإصدار العادي المنتهي الصلاحية، بسعر شراء متوسط ​​مرجح يبلغ حوالي 148.64 دولارًا أمريكيًا للسهم (بما في ذلك العمولات).

نبذة عن Kinaxis

Kinaxis هي شركة عالمية رائدة في تنسيق سلسلة التوريد الحديثة، وتمكين سلاسل التوريد العالمية المعقدة ودعم الأشخاص الذين يديرونها، في خدمة الإنسانية. تجمع منصَّة MaestroTM القوية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيم سلسلة التوريد بين التقنيات والأساليب الخاصة التي توفر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها، من التخطيط الاستراتيجي متعدد السنوات إلى التسليم في الميل الأخير. نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. للاطّلاع على المزيد من الأخبار والمعلومات، تفضَّل بزيارة kinaxis أو تابعنا على LinkedIn .

ملاحظة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التطلعية

يتضمَّن هذا البيان الصحفي معلومات تطلعية في إطار قانون الأوراق المالية الكندية. ترتبط المعلومات التطلعية بالأحداث المستقبلية أو الأداء المتوقع لشركة Kinaxis وتعكس توقعات الإدارة أو معتقداتها فيما يتعلق بهذه الأحداث المستقبلية. في بعض الحالات، يمكن التعرُّف على البيانات التي تتضمَّن معلومات تطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "يخطط"، "يتوقع"، "من المتوقع"، "الميزانية"، "مجدول"، "يقدر"، "يتنبأ"، "يعتزم"، "يأمل"، "يعتقد" أو تنويعات من هذه الكلمات والعبارات أو البيانات التي تفيد بأن بعض الإجراءات أو الأحداث أو النتائج "قد" أو "يمكن" أو "سوف" أو "سيتم اتخاذها" أو "تحدث" أو "تتحقق" أو المدلول العكسي لهذه الكلمات أو المصطلحات المماثلة. تتضمَّن المعلومات التطلعية في هذا البيان الصحفي بيانات تتعلق بالفوائد المتوقعة من عرض الإصدار العادي وعدد الأسهم التي يمكن شراؤها بموجب عرض الإصدار العادي. تنطوي المعلومات التطلعية بطبيعتها على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك وعوامل أخرى قد تجعل الأداء الفعلي لشركة Kinaxis مختلفًا بشكل مادي عن أي أداء متوقع صريحًا أو ضمنيًا من خلال هذه المعلومات التطلعية.

تخضع المعلومات التطلعية لمجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك، مما قد يتسبب في اختلاف الأحداث أو النتائج الفعلية عن تلك الموضحة في المعلومات التطلعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر الموضحة تحت عنوان "عوامل الخطر" في نموذج المعلومات السنوي للشركة بتاريخ 25 مارس 2024 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمخاطر الأخرى التي تم تحديدها في ملفات الشركة لدى الجهات التنظيمية للأوراق المالية الكندية، والتي تتوفر ملفاتها على SEDAR+ على .

عوامل الخطر المذكورة أعلاه ليست قائمة شاملة للعوامل التي قد تؤثر على أي من المعلومات التطلعية للشركة. تتضمَّن المعلومات التطلعية بيانات حول الأمور المستقبلية وهي غير مؤكدة بطبيعتها، وقد تختلف إنجازات الشركة الفعلية أو الأحداث أو الظروف المستقبلية الأخرى بشكل مادي عن تلك الموضحة في المعلومات التطلعية بسبب مجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك وعوامل أخرى. تستند بيانات الشركة التي تتضمَّن معلومات تطلعية إلى معتقدات وتوقعات وآراء الإدارة في تاريخ إصدار البيانات، ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث هذه المعلومات التطلعية إذا تغيرت الظروف أو معتقدات الإدارة أو توقعاتها أو آرائها، بخلاف ما يقتضيه القانون المعمول به. وللأسباب المذكورة أعلاه، لا يجب الاعتماد بشكلٍ مفرط على المعلومات التطلعية.

المصدر: Kinaxis Inc.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.