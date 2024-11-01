عميل شركة Tigo Energy ينشر أكبر محطة طاقة شمسية عائمة في البرازيل مزودة بـ 97200 وحدة تحسين

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE)-- أعلنت شركة .Tigo Energy, Inc ، (المدرجة في بورصة تحت الرمز: TYGO) (يشار إليها هنا باسم "Tigo")، وهي الشركة الرائدة في توفير حلول البرمجيات الذكية للطاقة الشمسية والطاقة، أن شركة تطوير الطاقة الشمسية، Apollo Flutuantes، ستقوم بنشر 97200 من وحدات تحسين Tigo، بما في ذلك خط Tigo TS4-X-O MLPE، في أكبر محطة للطاقة الشمسية العائمة في البرازيل. سيقع المشروع، المقرر الانتهاء منه في ديسمبر 2025، في خزان محطة لاجيدو للطاقة الكهرومائية في توكانتينز بالبرازيل. يمثل مشروع الطاقة الشمسية العائمة علامة فارقة في مشهد الطاقة المتجددة في البرازيل، والذي يحتل المرتبة الثامنة على مستوى العالم لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، مع توقعات بالنمو المستمر.

يتضمن المشروع، الذي تم تصميمه وتثبيته بواسطة Apollo Flutuantes، ابتكارات مثل منصات جديدة عالية البياض تعمل على تحسين انعكاس الضوء لزيادة إنتاج الطاقة الخلفية للوحدات ثنائية الوجه للنظام. سيضم المشروع أجهزة Tigo TS4-X-O MLPE التي تم إصدارها مؤخرًا ، مع دعم التوصيل والتشغيل لوحدات الطاقة الشمسية حتى 800 واط عند 25 أمبير. يتيح هذا للجزر الشمسية الثماني عشرة إظهار إمكانات الطاقة الشمسية العائمة للاستفادة من الأنهار والموارد المائية الشاسعة في البرازيل لتوليد الطاقة الشمسية مع تقليل استخدام الأراضي وتعظيم إنتاج الطاقة. وبينما تتعاون شركات AE Power وApollo Flutuantes وTigo Energy لتجسيد هذه الرؤية الطموحة، فإن محطة الطاقة الشمسية العائمة في لاجيدو تحدد معيارًا جديدًا في الابتكار لمشاريع الطاقة النظيفة، مما يمهد الطريق لنمو الطاقة الشمسية في البرازيل.

قال José Alves Teixeira Filho، الرئيس التنفيذي لشركة Apollo Flutuantes: "إن تكنولوجيا التحسين من شركة Tigo ضرورية لهذا المشروع لأننا نحتاج إلى السلامة الكهربائية على الماء لأنها تسمح لنا بالحصول على أقصى إنتاج للطاقة من الوحدات ثنائية الوجه ولأننا نستطيع أن نرى بالضبط ما يحدث في كل وحدة". "بفضل الإغلاق السريع من خلال تقنية المُحسِّن، يمكننا عزل أجزاء معينة من النظام لمعالجة المشكلات بأمان دون الحاجة إلى إيقاف التشغيل بالكامل. يعد هذا المشروع مثالًا مهمًا للتكرار في جميع أنحاء البرازيل حيث تكبر منشآتنا وطموحاتنا الشمسية أكثر فأكثر".

توفر سلسلة Tigo TS4-X للمسؤولين عن التركيب المرونة اللازمة لنشر وحدات عالية الطاقة تصل إلى 800 واط. تم تصميم هذه الحلول للمشاريع التجارية والصناعية ومشاريع المرافق، وهي تتميز بتكنولوجيا Tigo الحاصلة على براءة اختراع مع الاتصالات اللاسلكية وPLC وتتماشى مع مجموعة واسعة من العاكسات التابعة لجهات خارجية. بفضل ميزات السلامة والمراقبة والتحسين، توفر سلسلة TS4-X التنوع والكفاءة، مما يضمن الأداء الأمثل للقطاعات الحساسة للطاقة.

قال Jing Tian، كبير مسؤولي النمو في شركة Tigo Energy: "يجلب هذا المشروع نظامًا آخر واسع النطاق من Tigo إلى محفظتنا، وينضم إلى مئات الأنظمة التي تتم مراقبتها بين 500 كيلووات و5 ميجاوات والتي يحصل العملاء منها على رؤى ذات أعلى دقة". "مع زيادة حجم وعدد أنظمة الطاقة الشمسية، فإن كمية البيانات التي تنتجها تتطلب برامج مراقبة وتحليل متقدمة من شركة Tigo. ونحن فخورون بخدمة AE Power وApollo Flutuantes والسوق البرازيلية بأكملها بهذه الصفة".

ينضم مشروع Apollo Flutuantes إلى المئات من عملاء المراقبة على مستوى وحدة MW-plus Tigo. للتعرف على المزيد حول مشروع Apollo Flutuantes وخزان لاجيدو، يرجى قراءة دراسة الحالة هنا ، ومشاهدة هذا الفيديو . لمعرفة المزيد عن عائلة Tigo TS4-X من أجهزة MLPE عالية الطاقة، ترجى زيارة .

حول Tigo Energy

تأسست شركة .Tigo Energy, Inc في عام 2007، (مدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: TYGO) وهي شركة رائدة عالميًا في تطوير وتصنيع حلول الأجهزة والبرامج الذكية التي تعمل على تعزيز السلامة وزيادة إنتاجية الطاقة وخفض تكاليف التشغيل لأنظمة الطاقة الشمسية السكنية والتجارية وعلى نطاق المرافق. تجمع Tigo بين تقنية Flex MLPE (إلكترونيات الطاقة على مستوى الوحدة) وتقنية تحسين الطاقة الشمسية مع إمكانات البرامج الذكية المستندة إلى السحابة لمراقبة الطاقة والتحكم فيها بشكل متقدم. تعمل منتجات Tigo MLPE على زيادة الأداء إلى أقصى حد، وتمكين مراقبة الطاقة في الوقت الفعلي، وتوفير إغلاق سريع يتطلب تعليمات برمجية على مستوى الوحدة. وتقوم الشركة أيضًا بتطوير وتصنيع منتجات مثل العاكسات وأنظمة تخزين البطاريات لسوق الطاقة الشمسية والتخزين السكني. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة .

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