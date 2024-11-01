عميل شركة Tigo Energy ينشر أكبر محطة طاقة شمسية عائمة في البرازيل مزودة بـ 97200 وحدة تحسين

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE)-- أعلنت شركة .Tigo Energy, Inc ، (المدرجة في بورصة ناسداك
تحت الرمز: TYGO) (يشار إليها هنا باسم "Tigo")، وهي الشركة الرائدة في توفير حلول البرمجيات الذكية للطاقة الشمسية والطاقة، أن شركة تطوير الطاقة الشمسية، Apollo Flutuantes، ستقوم بنشر 97200 من وحدات تحسين Tigo، بما في ذلك خط Tigo TS4-X-O MLPE، في أكبر محطة للطاقة الشمسية العائمة في البرازيل. سيقع المشروع، المقرر الانتهاء منه في ديسمبر 2025، في خزان محطة لاجيدو للطاقة الكهرومائية في توكانتينز بالبرازيل. يمثل مشروع الطاقة الشمسية العائمة علامة فارقة في مشهد الطاقة المتجددة في البرازيل، والذي يحتل المرتبة الثامنة على مستوى العالم لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، مع توقعات بالنمو المستمر.
يتضمن المشروع، الذي تم تصميمه وتثبيته بواسطة Apollo Flutuantes، ابتكارات مثل منصات جديدة عالية البياض تعمل على تحسين انعكاس الضوء لزيادة إنتاج الطاقة الخلفية للوحدات ثنائية الوجه للنظام. سيضم المشروع أجهزة Tigo TS4-X-O MLPE التي تم إصدارها مؤخرًا ، مع دعم التوصيل والتشغيل لوحدات الطاقة الشمسية حتى 800 واط عند 25 أمبير. يتيح هذا للجزر الشمسية الثماني عشرة إظهار إمكانات الطاقة الشمسية العائمة للاستفادة من الأنهار والموارد المائية الشاسعة في البرازيل لتوليد الطاقة الشمسية مع تقليل استخدام الأراضي وتعظيم إنتاج الطاقة. وبينما تتعاون شركات AE Power وApollo Flutuantes وTigo Energy لتجسيد هذه الرؤية الطموحة، فإن محطة الطاقة الشمسية العائمة في لاجيدو تحدد معيارًا جديدًا في الابتكار لمشاريع الطاقة النظيفة، مما يمهد الطريق لنمو الطاقة الشمسية في البرازيل.
قال José Alves Teixeira Filho، الرئيس التنفيذي لشركة Apollo Flutuantes: "إن تكنولوجيا التحسين من شركة Tigo ضرورية لهذا المشروع لأننا نحتاج إلى السلامة الكهربائية على الماء لأنها تسمح لنا بالحصول على أقصى إنتاج للطاقة من الوحدات ثنائية الوجه ولأننا نستطيع أن نرى بالضبط ما يحدث في كل وحدة". "بفضل الإغلاق السريع من خلال تقنية المُحسِّن، يمكننا عزل أجزاء معينة من النظام لمعالجة المشكلات بأمان دون الحاجة إلى إيقاف التشغيل بالكامل. يعد هذا المشروع مثالًا مهمًا للتكرار في جميع أنحاء البرازيل حيث تكبر منشآتنا وطموحاتنا الشمسية أكثر فأكثر".
توفر سلسلة Tigo TS4-X للمسؤولين عن التركيب المرونة اللازمة لنشر وحدات عالية الطاقة تصل إلى 800 واط. تم تصميم هذه الحلول للمشاريع التجارية والصناعية ومشاريع المرافق، وهي تتميز بتكنولوجيا Tigo الحاصلة على براءة اختراع مع الاتصالات اللاسلكية وPLC وتتماشى مع مجموعة واسعة من العاكسات التابعة لجهات خارجية. بفضل ميزات السلامة والمراقبة والتحسين، توفر سلسلة TS4-X التنوع والكفاءة، مما يضمن الأداء الأمثل للقطاعات الحساسة للطاقة.
قال Jing Tian، كبير مسؤولي النمو في شركة Tigo Energy: "يجلب هذا المشروع نظامًا آخر واسع النطاق من Tigo إلى محفظتنا، وينضم إلى مئات الأنظمة التي تتم مراقبتها بين 500 كيلووات و5 ميجاوات والتي يحصل العملاء منها على رؤى ذات أعلى دقة". "مع زيادة حجم وعدد أنظمة الطاقة الشمسية، فإن كمية البيانات التي تنتجها تتطلب برامج مراقبة وتحليل متقدمة من شركة Tigo. ونحن فخورون بخدمة AE Power وApollo Flutuantes والسوق البرازيلية بأكملها بهذه الصفة".
ينضم مشروع Apollo Flutuantes إلى المئات من عملاء المراقبة على مستوى وحدة MW-plus Tigo. للتعرف على المزيد حول مشروع Apollo Flutuantes وخزان لاجيدو، يرجى قراءة دراسة الحالة هنا ، ومشاهدة هذا الفيديو . لمعرفة المزيد عن عائلة Tigo TS4-X من أجهزة MLPE عالية الطاقة، ترجى زيارة .
حول Tigo Energy
تأسست شركة .Tigo Energy, Inc في عام 2007، (مدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: TYGO) وهي شركة رائدة عالميًا في تطوير وتصنيع حلول الأجهزة والبرامج الذكية التي تعمل على تعزيز السلامة وزيادة إنتاجية الطاقة وخفض تكاليف التشغيل لأنظمة الطاقة الشمسية السكنية والتجارية وعلى نطاق المرافق. تجمع Tigo بين تقنية Flex MLPE (إلكترونيات الطاقة على مستوى الوحدة) وتقنية تحسين الطاقة الشمسية مع إمكانات البرامج الذكية المستندة إلى السحابة لمراقبة الطاقة والتحكم فيها بشكل متقدم. تعمل منتجات Tigo MLPE على زيادة الأداء إلى أقصى حد، وتمكين مراقبة الطاقة في الوقت الفعلي، وتوفير إغلاق سريع يتطلب تعليمات برمجية على مستوى الوحدة. وتقوم الشركة أيضًا بتطوير وتصنيع منتجات مثل العاكسات وأنظمة تخزين البطاريات لسوق الطاقة الشمسية والتخزين السكني. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة .
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