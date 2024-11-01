شركة Xsolla تعتزم إطلاق Xsolla ZK في خطوة لتعزيز اعتماد Web3 في ألعاب الفيديو

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Xsolla التجارية العالمية المتخصصة في مجال ألعاب الفيديو، عن خططها الهادفة إلى إطلاق Xsolla ZK وتقديم حقيبة ظهر رقمية من العناصر الافتراضية على سلسلة الكتل. تعتمد Xsolla ZK على ZKsync، وسيتمثل دورها في دفع عجلة النمو والتوسع المستمرين لتقنيات Web3 بغية مواصلة تطوير حلول على سلسلة الكتل تخدم صناعة ألعاب الفيديو.

ستصبح Xsolla ZK جزءًا من منظومة Elastic Chain وهي عبارة عن مجموعة متوسعة من السلاسل المترابطة التي تعتمد على ZKsync، وهي تقنية Layer 2 zero-knowledge roll-up. كما ستقدم Xsolla ZK "حقيبة الظهر الرقمية" لمطوري الألعاب، ومنشئي العناصر، ومزودي البنية التحتية للألعاب لتخزين وإدارة العناصر داخل اللعبة. وتجدر هنا الإشارة إلى أن Xsolla قد حققت نجاحًا باهرًا في صناعة الألعاب، فهي محملة بعقدين من الخبرة الثرية، وأكثر من 2,500 لعبة تم تحقيق دخل منها باستخدام منتجاتها، وما يزيد على 1,000 مطور وناشر يستخدمون تقنياتها في ألعابهم.

أعرب Lee Jacobson، نائب الرئيس الأول لتطوير أعمال Web3 في شركة Xsolla، عن حماسه لهذا المشروع، قائلاً: "تعتمد Xsolla ZK على تقنية Ethereum Layer 2 zk Rollup بغية إنشاء حقيبة ظهر رقمية لمطوري الألعاب، وعن طريق إعمال خبرتنا في ZKsync Elastic Chain، فإننا نزود مطوري الألعاب بحل رائد وقابل للتطوير يتماشى مع النماذج الاقتصادية المألوفة لديهم. ومن هنا يتضح لنا أن Xsolla ZK لا تتمحور حول الابتكار فحسب؛ بل تهدف أيضًا إلى خلق قيمة حقيقية لمجتمع الألعاب."

ستعمد شركة Xsolla إلى الجمع بين خبرتها في تجارة الألعاب وتكنولوجيا سلاسل الكتل المتطورة من ZKsync في بوتقة واحدة. صرح Rich Kim، مدير قسم الألعاب في Matter Labs، قائلاً: "يحدونا بالغ السعادة إزاء رؤية شركات على شاكلة Xsolla تُطلق مشروعات رائدة لألعاب Web3، إذ إنه لكي تزدهر منظومات الألعاب، فمن الضروري رأب الفجوة بين المستخدمين والمطورين؛ فالمطورون بحاجة إلى بنية تحتية فعالة وجاهزة لإطلاق ميزات غنية من دون إغفال عنصر القدرة على توفير مستوى الأداء المطلوب من الألعاب ذات الشعبية الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج المستخدمون إلى ميزات سهلة الاستخدام ومرنة داخل اللعبة وخيارات دفع فعالة يمكن الاعتماد عليها عبر منظومة واسعة من الألعاب. إن Xsolla ZK تمهد الطريق أمام الألعاب وتتيح لها الفرصة لإحداث تغيير جذري والازدهار في عالم Web3."

لمزيد من المعلومات عن Xsolla ZK وكيفية التمتع بإمكانية الوصول المبكر، الرجاء زيارة: xsolla/zk

نبذة عن Xsolla

تعد Xsolla شركة تجارية عالمية متخصصة في مجال ألعاب الفيديو تتمتع بمجموعة قوية وفعالة من الأدوات والخدمات المصممة خصوصًا لخدمة صالح الصناعة، ومنذ تأسيسها في عام 2005، ساعدت شركة Xsolla الآلاف من مطوري وناشري الألعاب من مختلف الفئات في تمويل ألعابهم والتسويق لها وإطلاقها وتحقيق دخل منها عالميًا وعلى العديد من المنصات. هذا، وباعتبارها شركة رائدة مبتكرة في مجال تجارة الألعاب، فإن مهمة شركة Xsolla تتمثل في التخلص من التعقيدات الراسخة المتعلقة بالتوزيع العالمي والتسويق وتحقيق الدخل بغية مساعدة شركائنا في الوصول إلى مزيد من المناطق الجغرافية وتحقيق المزيد من الدخل وتكوين علاقات فعالة مع اللاعبين على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، تدعم شركة Xsolla، التي يقع مقرها الرئيسي في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا وتنتشر مكاتبها في مونتريال ولندن وبرلين وبكين وغوانجو وسيول وطوكيو وكوالالمبور ورالي ومدن أخرى على مستوى العالم، شركات ألعاب كبيرة، مثل Valve وTake-Two وKRAFTON وNexters وNetEase وPlaystudios وPlayrix وmiHoYo والمزيد.

لمزيد من المعلومات ومعرفة المزيد، تفضل بزيارة xsolla .

نبذة عن Elastic Chain

تعد Elastic Chain مجموعة متوسعة باستمرار من تقنيات ZK rollups، ومشفرة بغية توفير عنصر الأمان، كما أنها مصممة لتوفير ميزة التوافق المحلي، ناهيك عن تجربة مستخدم موحدة وسلسة. إضافةً إلى ذلك، توفر Elastic Chain وظائف منظومة متعددة السلاسل مع تقنية سلاسل كتل واحدة من شأنها توفير عنصر البساطة، مما يتيح إجراء معاملات قابلة للتطوير وآمنة وفعالة. هذا، وتضمن هذه المكونات الأساسية أن هذه المجموعة من سلاسل ZK يمكنها التفاعل والتعامل مع بعضها بكفاءة، إلى جانب تفعيل عنصر أمان Ethereum وتشكيل شبكة يمكنها التوسع أفقيًا من دون المساس بالخصائص الأساسية التي تجعل سلاسل الكتل قوية للغاية.

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