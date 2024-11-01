شركة Xsolla تعتزم إطلاق Xsolla ZK في خطوة لتعزيز اعتماد Web3 في ألعاب الفيديو

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Xsolla التجارية العالمية المتخصصة في مجال ألعاب الفيديو، عن خططها الهادفة إلى إطلاق Xsolla ZK وتقديم حقيبة ظهر رقمية من العناصر الافتراضية على سلسلة الكتل. تعتمد Xsolla ZK على تكنولوجيا
ZKsync، وسيتمثل دورها في دفع عجلة النمو والتوسع المستمرين لتقنيات Web3 بغية مواصلة تطوير حلول على سلسلة الكتل تخدم صناعة ألعاب الفيديو.
ستصبح Xsolla ZK جزءًا من منظومة Elastic Chain وهي عبارة عن مجموعة متوسعة من السلاسل المترابطة التي تعتمد على ZKsync، وهي تقنية Ethereum Layer 2 zero-knowledge roll-up. كما ستقدم Xsolla ZK "حقيبة الظهر الرقمية" لمطوري الألعاب، ومنشئي العناصر، ومزودي البنية التحتية للألعاب لتخزين وإدارة العناصر داخل اللعبة. وتجدر هنا الإشارة إلى أن Xsolla قد حققت نجاحًا باهرًا في صناعة الألعاب، فهي محملة بعقدين من الخبرة الثرية، وأكثر من 2,500 لعبة تم تحقيق دخل منها باستخدام منتجاتها، وما يزيد على 1,000 مطور وناشر يستخدمون تقنياتها في ألعابهم.
أعرب Lee Jacobson، نائب الرئيس الأول لتطوير أعمال Web3 في شركة Xsolla، عن حماسه لهذا المشروع، قائلاً: "تعتمد Xsolla ZK على تقنية Ethereum Layer 2 zk Rollup بغية إنشاء حقيبة ظهر رقمية لمطوري الألعاب، وعن طريق إعمال خبرتنا في ZKsync Elastic Chain، فإننا نزود مطوري الألعاب بحل رائد وقابل للتطوير يتماشى مع النماذج الاقتصادية المألوفة لديهم. ومن هنا يتضح لنا أن Xsolla ZK لا تتمحور حول الابتكار فحسب؛ بل تهدف أيضًا إلى خلق قيمة حقيقية لمجتمع الألعاب."
ستعمد شركة Xsolla إلى الجمع بين خبرتها في تجارة الألعاب وتكنولوجيا سلاسل الكتل المتطورة من ZKsync في بوتقة واحدة. صرح Rich Kim، مدير قسم الألعاب في Matter Labs، قائلاً: "يحدونا بالغ السعادة إزاء رؤية شركات على شاكلة Xsolla تُطلق مشروعات رائدة لألعاب Web3، إذ إنه لكي تزدهر منظومات الألعاب، فمن الضروري رأب الفجوة بين المستخدمين والمطورين؛ فالمطورون بحاجة إلى بنية تحتية فعالة وجاهزة لإطلاق ميزات غنية من دون إغفال عنصر القدرة على توفير مستوى الأداء المطلوب من الألعاب ذات الشعبية الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج المستخدمون إلى ميزات سهلة الاستخدام ومرنة داخل اللعبة وخيارات دفع فعالة يمكن الاعتماد عليها عبر منظومة واسعة من الألعاب. إن Xsolla ZK تمهد الطريق أمام الألعاب وتتيح لها الفرصة لإحداث تغيير جذري والازدهار في عالم Web3."
لمزيد من المعلومات عن Xsolla ZK وكيفية التمتع بإمكانية الوصول المبكر، الرجاء زيارة: xsolla/zk
نبذة عن Xsolla
تعد Xsolla شركة تجارية عالمية متخصصة في مجال ألعاب الفيديو تتمتع بمجموعة قوية وفعالة من الأدوات والخدمات المصممة خصوصًا لخدمة صالح الصناعة، ومنذ تأسيسها في عام 2005، ساعدت شركة Xsolla الآلاف من مطوري وناشري الألعاب من مختلف الفئات في تمويل ألعابهم والتسويق لها وإطلاقها وتحقيق دخل منها عالميًا وعلى العديد من المنصات. هذا، وباعتبارها شركة رائدة مبتكرة في مجال تجارة الألعاب، فإن مهمة شركة Xsolla تتمثل في التخلص من التعقيدات الراسخة المتعلقة بالتوزيع العالمي والتسويق وتحقيق الدخل بغية مساعدة شركائنا في الوصول إلى مزيد من المناطق الجغرافية وتحقيق المزيد من الدخل وتكوين علاقات فعالة مع اللاعبين على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، تدعم شركة Xsolla، التي يقع مقرها الرئيسي في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا وتنتشر مكاتبها في مونتريال ولندن وبرلين وبكين وغوانجو وسيول وطوكيو وكوالالمبور ورالي ومدن أخرى على مستوى العالم، شركات ألعاب كبيرة، مثل Valve وTake-Two وKRAFTON وNexters وNetEase وPlaystudios وPlayrix وmiHoYo والمزيد.
لمزيد من المعلومات ومعرفة المزيد، تفضل بزيارة xsolla .
نبذة عن Elastic Chain
تعد Elastic Chain مجموعة متوسعة باستمرار من تقنيات ZK rollups، ومشفرة بغية توفير عنصر الأمان، كما أنها مصممة لتوفير ميزة التوافق المحلي، ناهيك عن تجربة مستخدم موحدة وسلسة. إضافةً إلى ذلك، توفر Elastic Chain وظائف منظومة متعددة السلاسل مع تقنية سلاسل كتل واحدة من شأنها توفير عنصر البساطة، مما يتيح إجراء معاملات قابلة للتطوير وآمنة وفعالة. هذا، وتضمن هذه المكونات الأساسية أن هذه المجموعة من سلاسل ZK يمكنها التفاعل والتعامل مع بعضها بكفاءة، إلى جانب تفعيل عنصر أمان Ethereum وتشكيل شبكة يمكنها التوسع أفقيًا من دون المساس بالخصائص الأساسية التي تجعل سلاسل الكتل قوية للغاية.
لمزيد من المعلومات وللتعرف على المزيد، الرجاء زيارة matter-labs .
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