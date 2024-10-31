(الشؤون) و(العدل) تؤكدان أهمية استكمال الربط الآلي بينهما وتعزيز جودة الخدمات الرقمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 31 - 10 (كونا) -– أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل اليوم الخميس أهمية استكمال الربط الآلي بينهما وتعزيز جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.
وأوضحت (الشؤون) في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده عدد من المعنيين من الجانبين في إطار التعاون المشترك لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارتين في التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة المؤسسية مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الرقمية المقدمة.
وأفادت أن الاجتماع بحث مواضيع مختلفة متعلقة بتطوير الربط الآلي بين الوزارتين في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعلومات لتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الرقمية المختلفة.
وذكرت أن الوزارتين أكدتا أهمية تذليل العقبات التي قد تعترض استكمال الربط الآلي وتبادل المعلومات بينهما بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويسهم في تحقيق تطلعات المواطنين والمستفيدين من الخدمات.(النهاية)
ع ي س / ط أ ب
MENAFN31102024000071011013ID1108840394
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.