Friday, 01 November 2024 08:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(الشؤون) و(العدل) تؤكدان أهمية استكمال الربط الآلي بينهما وتعزيز جودة الخدمات الرقمية

10/31/2024 11:28:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 10 (كونا) -– أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل اليوم الخميس أهمية استكمال الربط الآلي بينهما وتعزيز جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.
وأوضحت (الشؤون) في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده عدد من المعنيين من الجانبين في إطار التعاون المشترك لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارتين في التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة المؤسسية مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الرقمية المقدمة.
وأفادت أن الاجتماع بحث مواضيع مختلفة متعلقة بتطوير الربط الآلي بين الوزارتين في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعلومات لتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الرقمية المختلفة.
وذكرت أن الوزارتين أكدتا أهمية تذليل العقبات التي قد تعترض استكمال الربط الآلي وتبادل المعلومات بينهما بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويسهم في تحقيق تطلعات المواطنين والمستفيدين من الخدمات.(النهاية)

ع ي س / ط أ ب




MENAFN31102024000071011013ID1108840394

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث