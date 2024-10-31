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المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض يحذر من استمرار تفشي جدري القردة

10/31/2024 11:28:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 31 ـ 10 (كونا) -- حذر المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها اليوم الخميس من استمرار انتشار داء جدري القردة في القارة مشددا على أنه "لا يزال خارج السيطرة".
ودعا رئيس المكتب التنفيذي للمركز نغاشي نغونغو في مؤتمر صحفي إلى التعبئة من أجل تجنب توسع انتشار جدري القردة مؤكدا أه "أخطر من جائحة كورنا المستجد ـ كوفيد 19".
وأضاف أن "جدري القردة تسبب في وفاة أكثر من 1000 شخص وتم تسجيل نحو 48 ألف حالة منذ يناير الماضي" مضيفا أنه " تم اكتشاف حالة إصابة في دولة موريشيوس ما يرفع عدد البلدان الإفريقية التي تم اكتشاف جدري القرود فيها رسميا هذا العام إلى 19 دولة".
وحث نغاشي على "ضرورة مواصلة تعبئة الالتزام السياسي وكذا الدعم المالي من أجل السيطرة على هذا الوباء" مشيرا إلى أن " الوضع مقلق للغاية في أوغندا التي أبلغت عن أول حالة وفاة بسبب المرض هذا الأسبوع حيث يتصاعد منحنى الإصابات".
كان المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها قد أعلن منتصف أغسطس الماضي حالة الطوارئ الصحية العامة بسبب تفشي جدري القردة (إم بوكس) في القارة داعيا إلى التحرك العاجل للحد من انتشاره.
كما أعلنت منظمة الصحة العالمية الحالة الطوارئ العامة إزاء هذا المرض وقالت إنه يثير قلقا دوليا حيث ظهرت منه حالات إصابة بعدد من الدول خارج القارة الإفريقية.
وتعد الكونغو الديمقراطية الدولة الأكثر تضررا من جدري القردة الذي اكتشف فيها حيث سجلت خلال السنة الحالية أكثر من 16 ألف حالة إصابة بينها 548 حالة وفاة.
وتعرف منظمة الصحة العالمية جدري القردة المعروف كذلك بـ "إم بوكس" بأنه مرض فيروسي من أعراضه الشائعة الطفح الجلدي والآفات المخاطية التي يمكن أن تستمر من أسبوعين إلى أربعة أسابيع وتكون مصحوبة بالحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر والوهن وتورم الغدد اللمفاوية. (النهاية)

م ر / ه س ص



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