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لجنة الأمم المتحدة للحقوق الفلسطينية تدعو لدعم محاسبة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه

10/31/2024 11:28:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 31 - 10 (كونا) -- دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف اليوم الخميس الدول الأعضاء إلى دعم جميع تدابير المساءلة عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين من أجل تحقيق العدالة التي يستحقها جميع الضحايا.
جاء ذلك في جلسة إحاطة للدول الأعضاء نظمتها اللجنة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك تحت عنوان "المسؤوليات القانونية الدولية لمنع الإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وإنهاء الاحتلال غير القانوني لفلسطين".
وقال رئيس اللجنة والممثل الدائم لدولة السنغال لدى الأمم المتحدة شيخ نيانغ في افتتاح الجلسة إنه "بعد أكثر من عام من الصراع المدمر من الصعب إيجاد كلمات جديدة لوصف الكارثة من صنع الإنسان التي تتكشف في غزة والضفة الغربية".
وأضاف نيانغ "لم تستثن القنابل الإسرائيلية أحدا فقد حول القصف المستمر المناطق الإنسانية إلى حقول قتل وأصبحت غزة الآن أرضا قاحلة من الأنقاض والبقايا البشرية".
ونبه إلى أن هذا الصراع لم يجلب فقط معاناة كبرى للمدنيين الفلسطينيين بل سلط الضوء على عجز الأنظمة متعددة الأطراف عن إنهاء هذه المأساة المروعة.
من جانبه قال عضو لجنة التحقيق الدولية المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة كريس سيدوتي إن اللجنة تقدم معلومات إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على أساس شهري موضحا "حتى الآن قدمنا أكثر من 10 آلاف معلومة".
وأضاف سيدوتي "نحن نجمع المعلومات ونتحقق منها ونستخلص استنتاجات بشأن أهمية المعلومات فيما يتعلق بالجرائم الدولية ونقدمها إلى المدعي العام".
وأفاد كريس سيدوتي بأنه طلب أيضا من اللجنة تقديم معلومات لحكومة جنوب إفريقيا في قضيتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية "واستجابة لهذا الطلب نقدم أيضا معلومات إلى حكومة جنوب إفريقيا ذات صلة بهذه القضية حتى الآن أكثر من 6 آلاف معلومة".
ولفت عضو لجنة التحقيق الدولية إلى أن اللجنة ستواصل التعاون مع العمليات القضائية للمساءلة وفقا للمسؤولية الممنوحة للجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان.
من جانبها قالت مقررة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز إن "العنف الذي أطلقت عنانه إسرائيل ضد الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر .. هو جزء من عملية طويلة الأمد متعمدة ومنهجية ومنظمة من قبل الدولة لتهجير قسري للفلسطينيين واستبدالهم".
وأضافت ألبانيز أن الإبادة الجماعية هي "عملية وليست إجراء أو عملا واحدا" مشيرة إلى أن التصميم على تدمير مجموعة من السكان بغض النظر عن الدوافع يشي بوجود نية إبادة جماعية.
ونبهت إلى أن "هذه هي أول إبادة جماعية استعمارية استيطانية يتم رفع دعوى قضائية بشأنها في تاريخ البشرية وسوف يتردد صدى صرخة العدالة وراء هذه القضية في جميع أنحاء العالم".
وشددت المقررة الأممية على ضرورة التدخل الآن لإيقاف الفظائع المستمرة ومحاسبة الجناة. (النهاية)

ع س ت / ه س ص



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