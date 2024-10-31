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وزير الخارجية الأمريكي يدعو الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ الإجراءات الكافية لإيصال المساعدات إلى غزة

10/31/2024 11:28:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 31 - 10 (كونا) -- دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ الإجراءات الكافية التي طلبتها الولايات المتحدة من أجل تسهيل إيصال المساعدات الى قطاع غزة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ووزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ هيون بعد عقدهما اجتماعا رباعيا في وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن.
وأشار بلينكن إلى أن وزارتي الخارجية والدفاع الامريكيتين تتابعان عن كثب مسؤوليات الاحتلال الإسرائيلي في الوفاء بتنفيذ ما ورد في الرسالة التي أرسلتاها إلى سلطات الاحتلال "فيما يتعلق بتوفير المساعدات الإنسانية".
وأضاف "لقد تم إحراز تقدم حقيقي ولكنه غير كاف" مؤكدا العمل يوميا للتأكد من أن الاحتلال يفعل ما يجب عليه فعله "لضمان وصول هذه المساعدات إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها داخل غزة".
وشدد على أن إرسال الشاحنات إلى غزة ليس كافيا ومن المهم توزيع ما تحمله الشاحنات داخل غزة بشكل فعال.
وأشار بلينكن إلى أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لمئات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين في غزة شهدت نجاحا في جولتها الأولى مشددا على اهمية اكمال الجولة الثانية من التطعيمات ويجب أن تتم هذه التطعيمات في غضون فترة زمنية معينة من الجولة الأولى من التطعيمات.
ونوه بوجوب أن "ينصب التركيز الآن على إنهاء الحرب وفي الوقت نفسه والتأكد من حصول الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في الحصول على الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية الأساسية الأخرى على المساعدة التي يحتاجون إليها".
ومن جانبه أشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أنه يؤكد في كل محادثة يجريها مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالنت على "الحاجة إلى حماية المدنيين في ساحة المعركة والحاجة إلى تقديم المساعدة الإنسانية إلى الناس في غزة".
وأكد على ما قاله بلينكن بإحراز "بعض التقدم مؤخرا" فيما يتعلق بإيصال المساعدات إلى غزة مشيرا إلى أن واشنطن "تريد أن ترى منهم المزيد من العمل".
وأرسل وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيين انتوني بلينكن ولويد أوستن رسالة منذ أسبوعين لوزيري الشؤون الاستراتيجية والحرب في حكومة الاحتلال رون ديرمر ويوآف غالنت أمهلا فيها الاحتلال 30 يوما من أجل تعزيز دخول المساعدات الإنسانية للقطاع تحت طائلة خسارة جزء من الدعم العسكري الأمريكي.
وتتطرق الرسالة إلى الطرق التي يعرقل الاحتلال الاسرائيلي من خلالها وصول المساعدات إلى غزة وتهجيره القسري لحوالي 7ر1 مليون مدني فلسطيني. (النهاية)

ر س ر / ف ا س



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