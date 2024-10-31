وزير الخارجية الأمريكي يدعو الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ الإجراءات الكافية لإيصال المساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 31 - 10 (كونا) -- دعا وزير
الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ الإجراءات الكافية التي طلبتها الولايات المتحدة من أجل تسهيل إيصال المساعدات الى قطاع غزة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ووزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ هيون بعد عقدهما اجتماعا رباعيا في وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن.
وأشار بلينكن إلى أن وزارتي الخارجية والدفاع الامريكيتين تتابعان عن كثب مسؤوليات الاحتلال الإسرائيلي في الوفاء بتنفيذ ما ورد في الرسالة التي أرسلتاها إلى سلطات الاحتلال "فيما يتعلق بتوفير المساعدات الإنسانية".
وأضاف "لقد تم إحراز تقدم حقيقي ولكنه غير كاف" مؤكدا العمل يوميا للتأكد من أن الاحتلال يفعل ما يجب عليه فعله "لضمان وصول هذه المساعدات إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها داخل غزة".
وشدد على أن إرسال الشاحنات إلى غزة ليس كافيا ومن المهم توزيع ما تحمله الشاحنات داخل غزة بشكل فعال.
وأشار بلينكن إلى أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لمئات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين في غزة شهدت نجاحا في جولتها الأولى مشددا على اهمية اكمال الجولة الثانية من التطعيمات ويجب أن تتم هذه التطعيمات في غضون فترة زمنية معينة من الجولة الأولى من التطعيمات.
ونوه بوجوب أن "ينصب التركيز الآن على إنهاء الحرب وفي الوقت نفسه والتأكد من حصول الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في الحصول على الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية الأساسية الأخرى على المساعدة التي يحتاجون إليها".
ومن جانبه أشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أنه يؤكد في كل محادثة يجريها مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالنت على "الحاجة إلى حماية المدنيين في ساحة المعركة والحاجة إلى تقديم المساعدة الإنسانية إلى الناس في غزة".
وأكد على ما قاله بلينكن بإحراز "بعض التقدم مؤخرا" فيما يتعلق بإيصال المساعدات إلى غزة مشيرا إلى أن واشنطن "تريد أن ترى منهم المزيد من العمل".
وأرسل وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيين انتوني بلينكن ولويد أوستن رسالة منذ أسبوعين لوزيري الشؤون الاستراتيجية والحرب في حكومة الاحتلال رون ديرمر ويوآف غالنت أمهلا فيها الاحتلال 30 يوما من أجل تعزيز دخول المساعدات الإنسانية للقطاع تحت طائلة خسارة جزء من الدعم العسكري الأمريكي.
وتتطرق الرسالة إلى الطرق التي يعرقل الاحتلال الاسرائيلي من خلالها وصول المساعدات إلى غزة وتهجيره القسري لحوالي 7ر1 مليون مدني فلسطيني. (النهاية)
ر س ر / ف ا س
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