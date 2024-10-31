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لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الاسرائيلي الى 2867 قتيلا و13047 جريحا

10/31/2024 11:28:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 31 - 10 (كونا) -- اعلن لبنان اليوم الخميس عن ارتفاع حصيلة الضحايا بتجدد الغارات التي يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان الى 2867 قتيلا و13047 جريحا.
وقال منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة اللبناني الدكتور ناصر ياسين في تقرير ان حصيلة ضحايا غارات الطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلي خلال ال 24 ساعة الماضية بلغ 45 قتيلا واصابة 110 آخرين ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء اعتداءات قوات الاحتلال في الثامن من اكتوبر من العام الماضي الى 2867 قتيلا و13047 جريحا.
وأضاف تقرير لجنة الطوارئ الحكومية انه خلال ال24 ساعة الماضية تم تسجيل 68 غارة جوية معادية للاحتلال الاسرائيلي على مناطق مختلفة من لبنان معظمها في الجنوب والبقاع ليصل العدد الإجماليللاعتداءات منذ بداية العدوان الى 11647 اعتداء.
ونقل التقرير عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية بيانا اعلن فيه عن مقتل ستة مسعفين واصابة اربعة آخرين في غارات لطيران الاحتلال في وقت سابق اليوم لترتفع الحصيلة الاجمالية من ضحايا العاملين في القطاع الصحي منذ بدء العدوان الى 178 قتيلا و 279 جريحا وتدمير ما لا يقل عن 246 آلية.
وأوضح التقرير انه "حتى الآن" تم فتح 1130 مركزا لاستقبال النازحين منها 948 مركزا "وصلت للحدالأقصى من قدرتها الاستيعابية" مشيرا الى ان حركة النزوح مستمرة من المناطق التي تتعرضلاعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلية.
واشار الى ان العدد الإجمالي للنازحين وصل الى 189174 نازحا منها (43766 عائلة) في مراكز الايواء لافتا الى ان النسبة الأعلى للنازحين تركزت في محافظة (جبل لبنان ) وبيروت.
وذكر التقرير انه منذ ال23 من سبتمبر الماضي سجل الامن العام اللبناني عبور 358133 مواطنا سوريا و172604 مواطنا لبنانيا الى الأراضي السورية.
واكد ان لجنة الطوارئ الحكومية تتولى استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين "ضمن آلية واضحة وشفافة" في مختلف المناطق والمحافظات اللبنانية.
كما اعلن وزير الصحة اللبناني فراس الابيض عن حصيلة الاعتداءات على القطاع الصحي في مختلف المحافظات بتسجيل 55 اعتداء على المستشفيات من بينها 36 استهدافا مباشرا ما ادى الى اقفال 8 مستشفيات بشكل قسري والعمل الجزئي جار في 7 مستشفيات.
ويشهد لبنان منذ اكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي اخذت حدتها تتصاعد الى ان تحولت منذ ال23 سبتمبر الماضي الى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
ف ز



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