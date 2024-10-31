لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الاسرائيلي الى 2867 قتيلا و13047 جريحا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 31 - 10 (كونا) -- اعلن لبنان اليوم الخميس عن ارتفاع حصيلة الضحايا بتجدد الغارات التي يشنها طيران
الاحتلال الاسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان الى 2867 قتيلا و13047 جريحا.
وقال منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير
البيئة اللبناني الدكتور ناصر ياسين في تقرير ان حصيلة ضحايا غارات الطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلي خلال ال 24 ساعة الماضية بلغ 45 قتيلا واصابة 110 آخرين ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء اعتداءات قوات الاحتلال في الثامن من اكتوبر من العام الماضي الى 2867 قتيلا و13047 جريحا.
وأضاف تقرير لجنة الطوارئ الحكومية انه خلال ال24 ساعة الماضية تم تسجيل 68 غارة جوية معادية للاحتلال الاسرائيلي على مناطق مختلفة من لبنان معظمها في الجنوب والبقاع ليصل العدد الإجماليللاعتداءات منذ بداية العدوان الى 11647 اعتداء.
ونقل التقرير عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية بيانا اعلن فيه عن مقتل ستة مسعفين واصابة اربعة آخرين في غارات لطيران الاحتلال في وقت سابق اليوم لترتفع الحصيلة الاجمالية من ضحايا العاملين في القطاع الصحي منذ بدء العدوان الى 178 قتيلا و 279 جريحا وتدمير ما لا يقل عن 246 آلية.
وأوضح التقرير انه "حتى الآن" تم فتح 1130 مركزا لاستقبال النازحين منها 948 مركزا "وصلت للحدالأقصى من قدرتها الاستيعابية" مشيرا الى ان حركة النزوح مستمرة من المناطق التي تتعرضلاعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلية.
واشار الى ان العدد الإجمالي للنازحين وصل الى 189174 نازحا منها (43766 عائلة) في مراكز الايواء لافتا الى ان النسبة الأعلى للنازحين تركزت في محافظة (جبل لبنان ) وبيروت.
وذكر التقرير انه منذ ال23 من سبتمبر الماضي سجل الامن العام اللبناني عبور 358133 مواطنا سوريا و172604 مواطنا لبنانيا الى الأراضي السورية.
واكد ان لجنة الطوارئ الحكومية تتولى استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين "ضمن آلية واضحة وشفافة" في مختلف المناطق والمحافظات اللبنانية.
كما اعلن وزير الصحة اللبناني فراس الابيض عن حصيلة الاعتداءات على القطاع الصحي في مختلف المحافظات بتسجيل 55 اعتداء على المستشفيات من بينها 36 استهدافا مباشرا ما ادى الى اقفال 8 مستشفيات بشكل قسري والعمل الجزئي جار في 7 مستشفيات.
ويشهد لبنان منذ اكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي اخذت حدتها تتصاعد الى ان تحولت منذ ال23 سبتمبر الماضي الى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
ف ز
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