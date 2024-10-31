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الانتخابات الأمريكية: استطلاع جديد يظهر تقدم هاريس على ترمب في ولايتين متأرجحتين وتأخرها في ثالثة

10/31/2024 11:28:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 31 - 10 (كونا) -- أظهر استطلاع جديد للرأي اليوم الخميس تقدم المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كاملا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترمب في ولايتين متأرجحتين وتأخرها في ثالثة من أصل سبع ولايات ينظر إليها على أنها ستحدد من سيخلف الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض.
وحسب الاستطلاع الذي أعده مركز الرأي العام في جامعة ماساتشوستس ومؤسسة (يوغوف) لاستطلاعات الرأي وتحليل التوجهات العامة فقد حصلت هاريس على دعم 49 بالمائة مقابل 45 بالمئة بين الناخبين المحتملين في ولاية ميشيغان.
وفي ولاية بنسلفانيا حصلت نائبة الرئيس على 48 في المائة مقابل 47 في المائة من الناخبين المحتملين.
في المقابل يتقدم ترمب في ولاية كارولينا الشمالية بنقطتين حيث حصل على 47 في المائة مقابل 45 في المائة.
ويأتي هذا الاستطلاع قبل خمسة أيام فقط من موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تجرى الثلاثاء المقبل وتحدد هوية من سيحكم البلاد خلال السنوات الأربعة المقبلة. (النهاية)

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