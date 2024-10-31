الانتخابات الأمريكية: استطلاع جديد يظهر تقدم هاريس على ترمب في ولايتين متأرجحتين وتأخرها في ثالثة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن 31 - 10 (كونا) -- أظهر استطلاع جديد للرأي اليوم الخميس تقدم المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كاملا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترمب
في ولايتين متأرجحتين وتأخرها في ثالثة من أصل سبع ولايات ينظر إليها على أنها ستحدد من سيخلف الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض.
وحسب الاستطلاع الذي أعده مركز الرأي العام في جامعة
ماساتشوستس ومؤسسة (يوغوف) لاستطلاعات الرأي وتحليل التوجهات العامة فقد حصلت هاريس على دعم 49 بالمائة مقابل 45 بالمئة بين الناخبين المحتملين في ولاية ميشيغان.
وفي ولاية بنسلفانيا حصلت نائبة الرئيس على 48 في المائة مقابل 47 في المائة من الناخبين المحتملين.
في المقابل يتقدم ترمب في ولاية كارولينا الشمالية بنقطتين حيث حصل على 47 في المائة مقابل 45 في المائة.
ويأتي هذا الاستطلاع قبل خمسة أيام فقط من موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تجرى الثلاثاء المقبل وتحدد هوية من سيحكم البلاد خلال السنوات الأربعة المقبلة. (النهاية)
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