وزير المالية التركي: تراجع التضخم إلى أقل من 20 بالمئة نهاية العام المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسطنبول 31 - 10 (كونا) -- توقع وزير
الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك اليوم الخميس استمرار الاتجاه الإيجابي لتوقعات التضخم وتراجعه إلى ما دون 20 في المائة بنهاية عام 2025.
وقال شيمشك في تدوينة على حسابه في موقع "إكس" إن الاتجاه الإيجابي في توقعات التضخم سيستمر بالشكل الذي يتناسب مع توقعات البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة الذي يجري تنفيذه بإصرار.
وقال إن "توقعات التضخم تتحسن في جميع شرائح المجتمع وبتأثير عملية تباطؤ التضخم انخفضت توقعات التضخم السنوي بعد 12 شهرا بمقدار 8ر9 نقطة في توقعات الأسر و6ر5 نقطة في القطاع الحقيقي و5ر8 نقطة بالنسبة للمشاركين في السوق خلال الأشهر الخمسة الماضية".
وأعلن المركزي التركي الأربعاء نتائج استطلاع المشاركين في السوق والأسر لشهر أكتوبر الماضي وأظهر الاستطلاع تراجعا للتضخم في الـ12 شهرا الماضية بنسبة 0ر1 في المائة إلى 27ر4 في المائة للمشاركين في السوق وإلى 49ر5 في المائة بتراجع 1ر6 في المائة بالقطاع الحقيقي
وتبلغ توقعات البنك المركزي للتضخم في نهاية العام الحالي 38 في المائة و14 في المائة لعام 2025 بينما بلغت توقعات الحكومة في البرنامج الاقتصادي متوسط المدى المعلن في سبتمبر الماضي أن يصل معدل التضخم إلى 17ر5 في المائة في نهاية عام 2025. (النهاية)
ط ا / ه س ص
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