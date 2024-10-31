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وزير المالية التركي: تراجع التضخم إلى أقل من 20 بالمئة نهاية العام المقبل

10/31/2024 11:28:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول 31 - 10 (كونا) -- توقع وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك اليوم الخميس استمرار الاتجاه الإيجابي لتوقعات التضخم وتراجعه إلى ما دون 20 في المائة بنهاية عام 2025.
وقال شيمشك في تدوينة على حسابه في موقع "إكس" إن الاتجاه الإيجابي في توقعات التضخم سيستمر بالشكل الذي يتناسب مع توقعات البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة الذي يجري تنفيذه بإصرار.
وقال إن "توقعات التضخم تتحسن في جميع شرائح المجتمع وبتأثير عملية تباطؤ التضخم انخفضت توقعات التضخم السنوي بعد 12 شهرا بمقدار 8ر9 نقطة في توقعات الأسر و6ر5 نقطة في القطاع الحقيقي و5ر8 نقطة بالنسبة للمشاركين في السوق خلال الأشهر الخمسة الماضية".
وأعلن المركزي التركي الأربعاء نتائج استطلاع المشاركين في السوق والأسر لشهر أكتوبر الماضي وأظهر الاستطلاع تراجعا للتضخم في الـ12 شهرا الماضية بنسبة 0ر1 في المائة إلى 27ر4 في المائة للمشاركين في السوق وإلى 49ر5 في المائة بتراجع 1ر6 في المائة بالقطاع الحقيقي
وتبلغ توقعات البنك المركزي للتضخم في نهاية العام الحالي 38 في المائة و14 في المائة لعام 2025 بينما بلغت توقعات الحكومة في البرنامج الاقتصادي متوسط المدى المعلن في سبتمبر الماضي أن يصل معدل التضخم إلى 17ر5 في المائة في نهاية عام 2025. (النهاية)

ط ا / ه س ص



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