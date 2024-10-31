وزيرا خارجيتي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يبحثان تطورات الحرب الروسية - الأوكرانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 31 - 10 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الكوري الجنوبي تشو تاي يول اليوم الخميس تطورات الحرب الروسية الاوكرانية في ظل توقعات بقرب نشر قوات كورية شمالية للقتال الى جانب روسيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في تصريح صحفي
ان لقاء بلينكن مع نظيره الكوري الجنوبي في مقر الخارجية الامريكية جاء عقب الاجتماع السادس لوزراء الخارجية والدفاع بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بمشاركة وزيري دفاع البلدين.
واضاف ميلر ان الجانبين ناقشا "المخاوف المشتركة" بشأن العلاقات المتطورة بين روسيا وكوريا الشمالية بما في ذلك نشر قوات للاخيرة في منطقة كورسك في روسيا.
واوضح ان المباحثات تناولت الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر بشأن مجموعة كاملة من القضايا العالمية والإقليمية.
واشار الى ان الطرفين "اكدا التزام المشترك بتعزيز التحالف القائم بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والذي لا يزال يشكل محور السلام والأمن والازدهار لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها".
وكان وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن قد قال في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع السادس ما بين البلدين ان واشنطن تتوقع إرسال نحو 8 الاف جندي كوري شمالي على الحدود الأوكرانية للقتال بجانب روسيا في الأيام المقبلة.
وحذر بلينكن من أنهم "سيصبحون أهدافا عسكرية مشروعة إذا شاركوا في قتال ضد كييف."(النهاية)
ا م م / ه س ص
MENAFN31102024000071011013ID1108840387
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