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وزيرا خارجيتي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يبحثان تطورات الحرب الروسية - الأوكرانية

10/31/2024 11:28:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 31 - 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الكوري الجنوبي تشو تاي يول اليوم الخميس تطورات الحرب الروسية الاوكرانية في ظل توقعات بقرب نشر قوات كورية شمالية للقتال الى جانب روسيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في تصريح صحفي ان لقاء بلينكن مع نظيره الكوري الجنوبي في مقر الخارجية الامريكية جاء عقب الاجتماع السادس لوزراء الخارجية والدفاع بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بمشاركة وزيري دفاع البلدين.
واضاف ميلر ان الجانبين ناقشا "المخاوف المشتركة" بشأن العلاقات المتطورة بين روسيا وكوريا الشمالية بما في ذلك نشر قوات للاخيرة في منطقة كورسك في روسيا.
واوضح ان المباحثات تناولت الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر بشأن مجموعة كاملة من القضايا العالمية والإقليمية.
واشار الى ان الطرفين "اكدا التزام المشترك بتعزيز التحالف القائم بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والذي لا يزال يشكل محور السلام والأمن والازدهار لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها".
وكان وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن قد قال في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع السادس ما بين البلدين ان واشنطن تتوقع إرسال نحو 8 الاف جندي كوري شمالي على الحدود الأوكرانية للقتال بجانب روسيا في الأيام المقبلة.
وحذر بلينكن من أنهم "سيصبحون أهدافا عسكرية مشروعة إذا شاركوا في قتال ضد كييف."(النهاية)

ا م م / ه س ص



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