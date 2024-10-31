موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
3192399 الكويت - وزير
الخارجية عبد الله اليحيا يبحث مع نظيره العماني بدر البوسعيدي سبل تطوير العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين والتطورات الإقليمية والدولية.
3192414 الكويت - آمر سلاح الدفاع الجوي اللواء الركن خالد الشريعان وآمر قاعدة أحمد الجابر الجوية العميد الركن طيار وليد العتيبي يبحثان في لقاءين منفصلين مع قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية الفريق ديريك فرانس عددا من الموضوعات المشتركة.
3192394 طوكيو - الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ يثمن دور الكويت في دعم الاستقرار والتنمية ومكافحة الإرهاب وذلك قبيل مشاركته في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب وأمن الحدود الذي تستضيفه الكويت الأسبوع المقبل.
3192484 الرياض - شركة فلك للخدمات البحرية التابعة لصندوق الاستثمارات السعودية تطلق خطا ملاحيا جديدا لربط موانئ الخليج العربي الرئيسية مع اثنين من أكبر الموانئ التجارية في الهند.
3192418 الدوحة - الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي يشدد أمام اجتماع لجنة التعاون الصناعي الخليجية على أهمية تعزيز الصناعات التحويلية في دول المجلس لزيادة القيمة المضافة للموارد ودعم قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
3192427 بيروت - رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يصف الإنذارات التي يوجهها الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مدن لبنانية بأكملها بأنها "جريمة حرب" تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها قتلا وتدميرا وتخريبا.
3192455 البنك الدولي يحذر في تقرير له من انزلاق اليمن إلى أزمات إنسانية واقتصادية أشد مع استمرار الصراع والتشرذم السياسي في البلاد وتصاعد التوترات الإقليمية.
3192483 واشنطن - وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يشير لإحراز تقدم لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 بشأن لبنان. (النهاية)
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