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موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

10/31/2024 11:28:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3192399 الكويت - وزير الخارجية عبد الله اليحيا يبحث مع نظيره العماني بدر البوسعيدي سبل تطوير العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين والتطورات الإقليمية والدولية.
3192414 الكويت - آمر سلاح الدفاع الجوي اللواء الركن خالد الشريعان وآمر قاعدة أحمد الجابر الجوية العميد الركن طيار وليد العتيبي يبحثان في لقاءين منفصلين مع قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية الفريق ديريك فرانس عددا من الموضوعات المشتركة.
3192394 طوكيو - الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ يثمن دور الكويت في دعم الاستقرار والتنمية ومكافحة الإرهاب وذلك قبيل مشاركته في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب وأمن الحدود الذي تستضيفه الكويت الأسبوع المقبل.
3192484 الرياض - شركة فلك للخدمات البحرية التابعة لصندوق الاستثمارات السعودية تطلق خطا ملاحيا جديدا لربط موانئ الخليج العربي الرئيسية مع اثنين من أكبر الموانئ التجارية في الهند.
3192418 الدوحة - الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي يشدد أمام اجتماع لجنة التعاون الصناعي الخليجية على أهمية تعزيز الصناعات التحويلية في دول المجلس لزيادة القيمة المضافة للموارد ودعم قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
3192427 بيروت - رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يصف الإنذارات التي يوجهها الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مدن لبنانية بأكملها بأنها "جريمة حرب" تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها قتلا وتدميرا وتخريبا.
3192455 البنك الدولي يحذر في تقرير له من انزلاق اليمن إلى أزمات إنسانية واقتصادية أشد مع استمرار الصراع والتشرذم السياسي في البلاد وتصاعد التوترات الإقليمية.
3192483 واشنطن - وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يشير لإحراز تقدم لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 بشأن لبنان. (النهاية)

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