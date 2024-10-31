تراجع معظم الأسهم الآسيوية ترقبا للانتخابات الأمريكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية أمس الخميس، حيث واجه المستثمرون حالة من عدم اليقين قبل الانتخابات الأمريكية يوم الثلاثاء المقبل.
وهبط مؤشر «نيكي 225» القياسي الياباني بنسبة 0.5 % ، ليصل إلى 39081.25 نقطة، كما تراجع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 1.2 % ، ليصل إلى 2563.14 نقطة. في المقابل، ارتفع مؤشر «هانج سنج» في هونج كونج بنسبة 0.4 % ، ليصل إلى 20451.69 نقطة، كما ارتفع مؤشر «شنغهاي» المجمع 0.5 % ، ليصل إلى 3282.13 نقطة.
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