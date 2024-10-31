Friday, 01 November 2024 08:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تراجع معظم الأسهم الآسيوية ترقبا للانتخابات الأمريكية

10/31/2024 11:24:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تراجعت‭ ‬معظم‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأسهم‭ ‬الآسيوية‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬حيث‭ ‬واجه‭ ‬المستثمرون‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭.‬

وهبط‭ ‬مؤشر‭ ‬‮«‬نيكي‭ ‬225‮»‬‭ ‬القياسي‭ ‬الياباني‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬5 % ،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬39081‭.‬25‭ ‬نقطة،‭ ‬كما‭ ‬تراجع‭ ‬مؤشر‭ ‬‮«‬كوسبي‮»‬‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬2 % ،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬2563.14‭ ‬نقطة‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬ارتفع‭ ‬مؤشر‭ ‬‮«‬هانج‭ ‬سنج‮»‬‭ ‬في‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬4 % ،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬20451‭.‬69‭ ‬نقطة،‭ ‬كما‭ ‬ارتفع‭ ‬مؤشر‭ ‬‮«‬شنغهاي‮»‬‭ ‬المجمع‭ ‬0‭.‬5 % ،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬3282‭.‬13‭ ‬نقطة‭.‬

MENAFN31102024000055011008ID1108840361

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث