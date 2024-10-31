تراجع معظم الأسهم الآسيوية ترقبا للانتخابات الأمريكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تراجعت‭ ‬معظم‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأسهم‭ ‬الآسيوية‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬حيث‭ ‬واجه‭ ‬المستثمرون‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭.‬

وهبط‭ ‬مؤشر‭ ‬‮«‬نيكي‭ ‬225‮»‬‭ ‬القياسي‭ ‬الياباني‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬5 % ،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬39081‭.‬25‭ ‬نقطة،‭ ‬كما‭ ‬تراجع‭ ‬مؤشر‭ ‬‮«‬كوسبي‮»‬‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬2 % ،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬2563.14‭ ‬نقطة‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬ارتفع‭ ‬مؤشر‭ ‬‮«‬هانج‭ ‬سنج‮»‬‭ ‬في‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬4 % ،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬20451‭.‬69‭ ‬نقطة،‭ ‬كما‭ ‬ارتفع‭ ‬مؤشر‭ ‬‮«‬شنغهاي‮»‬‭ ‬المجمع‭ ‬0‭.‬5 % ،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬3282‭.‬13‭ ‬نقطة‭.‬