وزير الصناعة والتجارة يترأس وفد البحرين في اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، رئيس اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس وعضو اللجنة الوزارية الخليجية لشؤون التقييس، أهمية تعزيز الشراكة مع أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لما لها من انعكاسات بالغة الأهمية للمسائل الاقتصادية والتجارية التي من شأنها تعزيز ديمومة التعاون والتكامل بين دول الاشقاء.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي عقد صباح أمس بدولة قطر، بمشاركة الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، ورؤساء وفود الدول أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس في دول مجلس التعاون الخليجي،
حيث جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على الأجندة.
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