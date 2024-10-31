وزير الصناعة والتجارة يترأس وفد البحرين في اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمواصفات‭ ‬والمقاييس‭ ‬وعضو‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬الخليجية‭ ‬لشؤون‭ ‬التقييس،‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬أجهزة‭ ‬التقييس‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬انعكاسات‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية‭ ‬للمسائل‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬ديمومة‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬الاشقاء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ترؤسه‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثامن‭ ‬للجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لشؤون‭ ‬التقييس‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬بدولة‭ ‬قطر،‭ ‬بمشاركة‭ ‬الأستاذ‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬البديوي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬ورؤساء‭ ‬وفود‭ ‬الدول‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لشؤون‭ ‬التقييس‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‮

‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬الأجندة‭.‬