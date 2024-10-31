Friday, 01 November 2024 08:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الصناعة والتجارة يترأس وفد البحرين في اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون

10/31/2024 11:24:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمواصفات‭ ‬والمقاييس‭ ‬وعضو‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬الخليجية‭ ‬لشؤون‭ ‬التقييس،‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬أجهزة‭ ‬التقييس‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬انعكاسات‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية‭ ‬للمسائل‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬ديمومة‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬الاشقاء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ترؤسه‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثامن‭ ‬للجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لشؤون‭ ‬التقييس‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬بدولة‭ ‬قطر،‭ ‬بمشاركة‭ ‬الأستاذ‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬البديوي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬ورؤساء‭ ‬وفود‭ ‬الدول‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لشؤون‭ ‬التقييس‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‮
‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬الأجندة‭.‬

MENAFN31102024000055011008ID1108840359

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث