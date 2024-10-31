Friday, 01 November 2024 08:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


..ويشارك في اللقاء التشاوري مع رؤساء اتحادات الغرف التجارية بدول المجلس

10/31/2024 11:24:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ترأس‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو
وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‮
‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬اللقاء‭ ‬التشاوري‭ ‬الدوري‭ ‬بين‭ ‬وزراء‭ ‬التجارة‮
‬والصناعة
بدول‭ ‬المجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج
العربية
ورؤساء‭ ‬اتحادات‭ ‬الغرف‭ ‬بمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬انعقاد‭ ‬اجتماعات‭ ‬اللجان‭ ‬الوزارية‭ ‬لدول‭ ‬المجلس‭ ‬والمقامة
أعمالها‭ ‬في‭ ‬الدوحة
بدولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬اللقاء‭ ‬التشاوري‭ ‬الدوري‭ ‬بين‮
‬‭ ‬وزراء‭ ‬التجارة‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭ ‬ورؤساء‭ ‬اتحادات‭ ‬وغرف‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‮
‬بالإضافة
الى‭ ‬استعراض‭ ‬مرئيات‮
‬‭ ‬الوزراء
المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الاعمال‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭.‬

MENAFN31102024000055011008ID1108840356

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث