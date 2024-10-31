..ويشارك في اللقاء التشاوري مع رؤساء اتحادات الغرف التجارية بدول المجلس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ترأس عبدالله بن عادل فخرو
وزير الصناعة والتجارة،
وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة
والصناعة
بدول المجلس التعاون لدول الخليج
العربية
ورؤساء اتحادات الغرف بمجلس التعاون الذي أقيم في اطار انعقاد اجتماعات اللجان الوزارية لدول المجلس والمقامة
أعمالها في الدوحة
بدولة قطر الشقيقة.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء التشاوري الدوري بين
وزراء التجارة بدول المجلس ورؤساء اتحادات وغرف مجلس التعاون الخليجي،
بالإضافة
الى استعراض مرئيات
الوزراء
المدرجة على جدول الاعمال بهذا الشأن.
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