..ويشارك في اللقاء التشاوري مع رؤساء اتحادات الغرف التجارية بدول المجلس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ترأس‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو

وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‮

‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬اللقاء‭ ‬التشاوري‭ ‬الدوري‭ ‬بين‭ ‬وزراء‭ ‬التجارة‮

‬والصناعة

بدول‭ ‬المجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج

العربية

ورؤساء‭ ‬اتحادات‭ ‬الغرف‭ ‬بمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬انعقاد‭ ‬اجتماعات‭ ‬اللجان‭ ‬الوزارية‭ ‬لدول‭ ‬المجلس‭ ‬والمقامة

أعمالها‭ ‬في‭ ‬الدوحة

بدولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬اللقاء‭ ‬التشاوري‭ ‬الدوري‭ ‬بين‮

‬‭ ‬وزراء‭ ‬التجارة‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭ ‬ورؤساء‭ ‬اتحادات‭ ‬وغرف‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‮

‬بالإضافة

الى‭ ‬استعراض‭ ‬مرئيات‮

‬‭ ‬الوزراء

المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الاعمال‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭.‬