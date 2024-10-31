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مناقصة لشراء الألعاب النارية للاحتفالات بـ13,4 مليون دينار

10/31/2024 11:24:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬ الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00



فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬16‭ ‬مناقصة‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬متصرفة‭.‬

وتنافست‭ ‬8‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الالكترونية‭ ‬لتصميم‭ ‬الجديد‭ ‬للبوابة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ Bahrain ‭.‬ bh ‭ ‬والتطبيق‭ ‬الموحد،‭ ‬وقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ GULF ‭ ‬ FUTUREBUSINESS ‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬مليونا‭ ‬و546‭ ‬ألفا‭ ‬و541‭ ‬دينارا‭.‬

بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬إجنايت‭ ‬لتصميم‭ ‬البرامج‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬109‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭. ‬

الغرض‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬هو‭ ‬تحسين‭ ‬التصميم‭ ‬الحالي‭ ‬للبوابة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ Bahrain ‭.‬ bh ‭ ‬وإنشاء‭ ‬تصميم‭ ‬جديد‭ ‬للتطبيق‭ ‬الموحد‭ ‬وتسهيل‭ ‬تجربة‭ ‬المستخدم‭ ‬ UX ‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬والخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬البوابة‭ ‬والتطبيق‭ ‬الموحد‭ ‬وزيادة‭ ‬المشاركة‭ ‬العامة‭. ‬لتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف،‭ ‬يجب‭ ‬تصميم‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬للمشروع‭ ‬وتحديد‭ ‬الإرشادات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لواجهة‭ ‬المستخدم‭ ‬ UI ‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬معايير‭ ‬البوابة‭ ‬الوطنية‭ ‬ Bahrain ‭.‬ bh ‭ ‬والتطبيق‭ ‬الموحد‭ ‬للهاتف،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬الإرشادات‭ ‬اللازمة‭ ‬للعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الأيقونات‭ ‬والصور‭ ‬والرسوم‭ ‬التوضيحية‭ ‬والخطوط‭ ‬ولوحة‭ ‬الألوان‭ ‬المحددة‭... ‬إلخ‭. ‬يتطلب‭ ‬إنشاء‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬نماذج‭ ‬لواجهة‭ ‬المستخدم‭ ‬للموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وفقا‭ ‬لمعايير‭ ‬البوابة‭ ‬الوطنية‭ ‬المحتوى‭ ‬والخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والتطبيق‭ ‬الموحد،‭ ‬متبعا‭ ‬أحدث‭ ‬التصاميم‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬السوق‭.‬

بينما‭ ‬تنافست‭ ‬8‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬مناولة‭ ‬المحفزات‭ ‬للمفاعلات‭ ‬ذات‭ ‬الطبقة‭ ‬الواحدة‭ ‬والمتعددة‭ ‬الطبقات‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬المزين‭ ‬جلف‭ ‬السعودية‭ ‬للمقاولات‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬30‭ ‬مليونا‭ ‬و723‭ ‬الفا‭ ‬و157‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬جاسر‭ ‬للخدمات‭ ‬البترولية‭ ‬والصناعية‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬7‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ .‬

نطاق‭ ‬العمل‭ ‬لهذه‭ ‬المناقصة‭ ‬يشمل‭ ‬التخطيط‭ ‬والإعداد‭ ‬والتنفيذ‭ ‬لاستبدال‭ ‬المحفزات‭ ‬للمفاعلات‭ ‬في‭ ‬وحدات‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬المصفاة‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المقاول‭ ‬توفير‭ ‬جميع‭ ‬الموارد‭ ‬اللازمة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأفراد‭ ‬والأدوات‭ ‬والمعدات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لإكمال‭ ‬المهام‭ ‬الموكلة‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬والجودة‭ ‬وضمن‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭.‬

وتنافست‭ ‬4‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لشراء‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬للاحتفالات،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬الخبرات‭ ‬العربية‭ ‬للسفر‭ ‬والسياحة‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬13مليونا‭ ‬و447‭ ‬ألفا‭ ‬و652‭ ‬دينارا،‭ ‬كما‭ ‬تقدمت‭ ‬نفس‭ ‬الشركة‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬283‭ ‬الفا‭ ‬و504‭ ‬دنانير‭.‬

ترغب‭ ‬شركة‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬تعيين‭ ‬مورد‭ ‬لشراء‭ ‬وتقديم‭ ‬عروض‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬للفعاليات‭ ‬الوطنية‭ ‬والدولية‭ ‬القادمة‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬بحسب‭ ‬المتطلبات‭ ‬والمواصفات‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭. ‬التعيين‭ ‬سيكون‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬طرح‭ ‬مناقصة‭.‬

بينما‭ ‬تنافست‭ ‬شركتان‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬لعقد‭ ‬تشغيل‭ ‬وصيانة‭ ‬شامل‭ ‬لمناولة‭ ‬الأمتعة‭ ‬والنظام‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭. ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬المقاولون‭ ‬المبتكرون‭ ‬للمعايير‭ ‬المتطورة‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬13‭ ‬مليونا‭ ‬و924‭ ‬ألفا‭ ‬و120‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬ Vanderlande ‭ ‬ Industries ‭ ‬ B ‭.‬ V ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬و139‭ ‬ألفا‭ ‬و585‭ ‬دينارا‭.‬

تسعى‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬عطاءات‭ ‬لعقد‭ ‬تشغيل‭ ‬وصيانة‭ ‬سنوي‭ ‬لنظام‭ ‬مناولة‭ ‬الأمتعة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭. ‬لقد‭ ‬قدمت‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬المواصفات‭ ‬المطلوبة،‭ ‬ويتوقع‭ ‬من‭ ‬مقدم‭ ‬العطاء‭ ‬الناجح‭ ‬تغطية‭ ‬المتطلبات‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬المستندات‭. ‬يجب‭ ‬قراءة‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬بعناية‭ ‬وتلبية‭ ‬جميع‭ ‬المتطلبات‭ ‬بوضوح‭.‬

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