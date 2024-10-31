مناقصة لشراء الألعاب النارية للاحتفالات بـ13,4 مليون دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: نوال عباس
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية أمس مظاريف 16 مناقصة مطروحة من جهات متصرفة.
وتنافست 8 شركات على مناقصة طرحتها هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية لتصميم الجديد للبوابة الوطنية لمملكة البحرين Bahrain . bh والتطبيق الموحد، وقدمت شركة GULF FUTUREBUSINESS بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ مليونا و546 ألفا و541 دينارا.
بينما تقدمت شركة إجنايت لتصميم البرامج بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 109 آلاف دينار.
الغرض من هذا المشروع هو تحسين التصميم الحالي للبوابة الوطنية لمملكة البحرين Bahrain . bh وإنشاء تصميم جديد للتطبيق الموحد وتسهيل تجربة المستخدم UX لتعزيز الاستفادة من المعلومات والخدمات الحكومية على البوابة والتطبيق الموحد وزيادة المشاركة العامة. لتحقيق هذه الأهداف، يجب تصميم خطة عمل للمشروع وتحديد الإرشادات المطلوبة لواجهة المستخدم UI بما في ذلك معايير البوابة الوطنية Bahrain . bh والتطبيق الموحد للهاتف، بالإضافة إلى تحديد الإرشادات اللازمة للعلامة التجارية بما فيها الأيقونات والصور والرسوم التوضيحية والخطوط ولوحة الألوان المحددة... إلخ. يتطلب إنشاء ما لا يقل عن ثلاثة نماذج لواجهة المستخدم للموقع الإلكتروني وفقا لمعايير البوابة الوطنية المحتوى والخدمات الإلكترونية والتطبيق الموحد، متبعا أحدث التصاميم الموجودة في السوق.
بينما تنافست 8 شركات على مناقصة طرحتها شركة بابكو للتكرير لتوفير خدمات مناولة المحفزات للمفاعلات ذات الطبقة الواحدة والمتعددة الطبقات وتقدمت شركة المزين جلف السعودية للمقاولات بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 30 مليونا و723 الفا و157 دينارا، بينما تقدمت شركة جاسر للخدمات البترولية والصناعية بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 7 ملايين دينار .
نطاق العمل لهذه المناقصة يشمل التخطيط والإعداد والتنفيذ لاستبدال المحفزات للمفاعلات في وحدات العمليات في المصفاة يجب على المقاول توفير جميع الموارد اللازمة بما في ذلك الأفراد والأدوات والمعدات وغيرها من الأدوات المطلوبة لإكمال المهام الموكلة بما يتوافق مع معايير السلامة والجودة وضمن الجدول الزمني المتفق عليه.
وتنافست 4 شركات على مناقصة طرحتها حلبة البحرين الدولية لشراء الألعاب النارية للاحتفالات، وتقدمت شركة الخبرات العربية للسفر والسياحة بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 13مليونا و447 ألفا و652 دينارا، كما تقدمت نفس الشركة بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 283 الفا و504 دنانير.
ترغب شركة حلبة البحرين الدولية في تعيين مورد لشراء وتقديم عروض الألعاب النارية للفعاليات الوطنية والدولية القادمة لحلبة البحرين الدولية مدة عام واحد أو ثلاثة أعوام بحسب المتطلبات والمواصفات المذكورة في وثائق المناقصة. التعيين سيكون عن طريق طرح مناقصة.
بينما تنافست شركتان على مناقصة لعقد تشغيل وصيانة شامل لمناولة الأمتعة والنظام في مطار البحرين الدولي. وتقدمت شركة المقاولون المبتكرون للمعايير المتطورة بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 13 مليونا و924 ألفا و120 دينارا، بينما تقدمت Vanderlande Industries B . V بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 5 ملايين و139 ألفا و585 دينارا.
تسعى شركة مطار البحرين من خلال هذه المناقصة للحصول على عطاءات لعقد تشغيل وصيانة سنوي لنظام مناولة الأمتعة في مطار البحرين الدولي. لقد قدمت شركة مطار البحرين في هذه المناقصة المواصفات المطلوبة، ويتوقع من مقدم العطاء الناجح تغطية المتطلبات المدرجة في المستندات. يجب قراءة هذه المناقصة بعناية وتلبية جميع المتطلبات بوضوح.
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