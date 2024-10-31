..ويترأس وفد المملكة في اجتماعات لجنة التعاون التجاري بالدوحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكّد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن مملكة البحرين،
تدعم
التكامل والتعاون والتنسيق مع الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية
في
مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع
السادس والسبعين
للجنة التعاون التجاري، الذي تستضيفه دولة قطر
الشقيقة، بمشاركة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال
ومنها تلك المتعلقة بالإطار التشريعي الإلزامي الموحد للتجارة الالكترونية
والرقمية بدول المجلس ومستجدات القوانين التجارية لدول المجلس
ومشاركة
دول المجلس في الفعاليات الخليجية والدولية، بالإضافة الى الإحاطة بأعمال اللجان التابعة للجنة التعاون التجاري.
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