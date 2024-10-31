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..ويترأس وفد المملكة في اجتماعات لجنة التعاون التجاري بالدوحة

10/31/2024 11:24:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكّد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‮
‬تدعم
التكامل‭ ‬والتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‮
‬في‮
‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬


‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ترؤسه‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع
السادس‭ ‬والسبعين
للجنة‭ ‬التعاون‭ ‬التجاري،‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬دولة‭ ‬قطر
الشقيقة،‭ ‬بمشاركة‭ ‬وزراء‭ ‬التجارة‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬والأستاذ‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬البديوي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬مناقشة‭ ‬المواضيع‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال
ومنها‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالإطار‭ ‬التشريعي‭ ‬الإلزامي‭ ‬الموحد‭ ‬للتجارة‭ ‬الالكترونية
والرقمية‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭ ‬ومستجدات‭ ‬القوانين‭ ‬التجارية‭ ‬لدول‭ ‬المجلس
ومشاركة‮
‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬الخليجية‭ ‬والدولية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الإحاطة‭ ‬بأعمال‭ ‬اللجان‭ ‬التابعة‭ ‬للجنة‭ ‬التعاون‭ ‬التجاري‭. ‬

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