..ويترأس وفد المملكة في اجتماعات لجنة التعاون التجاري بالدوحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكّد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‮

‬تدعم

التكامل‭ ‬والتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‮

‬في‮

‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

‮

‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ترؤسه‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع

السادس‭ ‬والسبعين

للجنة‭ ‬التعاون‭ ‬التجاري،‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬دولة‭ ‬قطر

الشقيقة،‭ ‬بمشاركة‭ ‬وزراء‭ ‬التجارة‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬والأستاذ‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬البديوي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬مناقشة‭ ‬المواضيع‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال

ومنها‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالإطار‭ ‬التشريعي‭ ‬الإلزامي‭ ‬الموحد‭ ‬للتجارة‭ ‬الالكترونية

والرقمية‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭ ‬ومستجدات‭ ‬القوانين‭ ‬التجارية‭ ‬لدول‭ ‬المجلس

ومشاركة‮

‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬الخليجية‭ ‬والدولية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الإحاطة‭ ‬بأعمال‭ ‬اللجان‭ ‬التابعة‭ ‬للجنة‭ ‬التعاون‭ ‬التجاري‭. ‬