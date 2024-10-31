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ويترأس وفد البحرين في اجتماع لجنة التعاون الصناعي

10/31/2024 11:24:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكّد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬جهود‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعرفة،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬ويدعم‭ ‬العمل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الخليجي،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬المرتكز‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬والابتكار‭ ‬وتقنيات‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية‭ ‬الرابعة،‭ ‬منوهاً‭ ‬بتوجهات‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬هذا‭ ‬التعاون،‭ ‬ووضعه‭ ‬ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬للفترة‭ ‬المقبلة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ترؤسه‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬التعاون‭ ‬الصناعي‭ (‬53‭) ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‮
‬بحضور‭ ‬الأستاذ‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬البديوي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬ووزراء‭ ‬الصناعة‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بالدوحة‭.‬‮

حيث
جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬ومناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬بارتقاء‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

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