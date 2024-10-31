ويترأس وفد البحرين في اجتماع لجنة التعاون الصناعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكّد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، حرص مملكة البحرين على مواصلة جهود التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يعزز ويدعم العمل الاقتصادي الخليجي، لا سيما في القطاع الصناعي المرتكز على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، منوهاً بتوجهات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز هذا التعاون، ووضعه ضمن أولويات العمل المشترك للفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال اجتماع لجنة التعاون الصناعي (53) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
بحضور الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم بالدوحة.
حيث
جرى خلال الاجتماع بحث ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها أن تسهم بارتقاء القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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