شخصية أبو عابد وحنكته.. هل توقفان نزيف نقاط الفيصلي بالدوري؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان– ترى الغالبية العظمى من مشجعي النادي الفيصلي، أن إسناد مهمة تدريب فريق الكرة للمدرب جمال أبو عابد خلال المرحلة المقبلة، كان الخيار الأمثل للنادي أملا في إيقاف نزيف النقاط الذي يعاني منه الفريق في الدوري، بعد سلسلة عروض لا تليق بمكانة الفيصلي.
ويرى الجمهور أن اطلاع أبو عابد على تفاصيل الفيصلي بشكل خاص، وتفاصيل الدوري
بشكل عام، إلى جانب معرفته بقدرات اللاعبين، إضافة إلى شخصيته القوية وقدرته على ضبط الفريق واستنهاض همم اللاعبين، سيساعد في اندماج الفريق في وقت قصير، ما يصب في المصلحة العامة.
ورغم الميزات التي يمتلكها أبو عابد، التي تجعل منه الأفضل والأقدر على قيادة الفيصلي في المرحلة الحالية، إلا أن نجاحه في المهمة لا يتوقف عليه وحده، بل يحتاج إلى تضافر جهود الجميع من لاعبين وإدارة وجماهير، من أجل العودة بالفريق إلى المسار الصحيح.
ولعل التوقيع مع أبو عابد لمدة موسم ونصف، سيمنحه الوقت الكافي لإعادة تقييم حالة الفريق التي تقتضي إجراء "جراحة" صعبة بين مرحلتي الذهاب والإياب، لتعزيز قدرات "الأزرق" في فترة القيد الثانية، بعد تقييم عملي سليم يحدد اللاعبين الذين يخدمون الفريق خلال الفترة المقبلة، وكذلك الذين يجب الاستغناء عنهم من اللاعبين المحليين والأجانب.
مرة أخرى، يعود "بلدوزر كرة القدم الأردنية" لناديه الفيصلي، مديرا فنيا للمرة الثالثة خلال موسمين، بعدما قاد "الأزرق" لاسترداد لقب بطولة دوري المحترفين موسم 2022، وتمكن الفريق بقيادته من حصد اللقب الوحيد الموسم الماضي، بعدما خطف لقب بطولة درع المئوية، بعد أن حقق 10 انتصارات وتعادلا واحدا، قبل أن يستقيل تحت ضغط جماهيري على خلفية خسارة الفيصلي لبطولة السوبر أمام فريق الوحدات في مباراتي الذهاب والإياب.
لكن عودة أبو عابد هذه المرة مختلفة عن المرتين الماضيتين، وإن كانت أيضا برغبة ومطالبة جماهيرية، بعد المستوى الفني الهزيل والنتائج الفنية الصعبة وخسارة "الزعيم" 13 نقطة في 8 جولات من دوري المحترفين لكرة القدم، في مشهد غير مألوف في تاريخ مشاركات الفيصلي في البطولات المحلية.
وأجبرت إدارة الفيصلي برئاسة المهندس نضال الحديد على إجراء التغيير الثالث على صعيد الجهاز الفني، حيث كان الفيصلي أول الأندية التي غيرت المدير الفني بعد جولتين من دوري المحترفين، والسبب أن "الأزرق"، بدأ مشواره بالدوري بصورة متعثرة، إذ تعادل مع معان من دون أهداف بالجولة الأولى، ومع السلط بهدف لمثله في الجولة الثانية، ما دفعه للتعاقد مع المدرب السوري رأفت محمد، بدلا من المدرب أحمد هايل، الذي قاد الفريق في 5 مباريات، فاز في واحدة على فريق العقبة وخسر أخرى، وكانت أمام الحسين إربد، وتعادل في 3 مناسبات مع الأهلي، الوحدات والجزيرة.
واعتبر لاعبون في فريق النادي الفيصلي لكرة القدم، أن شخصية أبو عابد القيادية و"كشرته الصارمة"، ستلعب دورا مهما في ضبط أدائهم، ودفعهم لمزيد من الجد والاجتهاد، بحثا عن عودة سريعة لروح "الزعيم"، وأكدوا في حديثهم لـ"الغد"، أن الارتياح يسود منظومة الفريق بعد التعاقد مع هذا المدرب، وهناك إصرار على تعديل المسار وتصويبه.
واستذكروا أن أبو عابد أحد أبرز نجوم الكرة الأردنية والعربية، الذي فاز بالكثير من الألقاب والبطولات، وصنع لنفسه اسماً لا تنساه الجماهير الأردنية والفيصلاوية، وهو الذي قدم للفيصلي إنجازا جديدا سجله في دفتر إبداعات "الزعيم"، ودخل تاريخ القلعة الزرقاء من أوسع أبوابه، بعدما قاد فريقه لإحراز اللقب رقم 35 والذي يعد اللقب الأول في مسيرة أبو عابد التدريبية، حيث لم يسبق له أن أحرز أي لقب طيلة السنوات الماضية التي عمل فيها مديرا فنيا.
وسجل أبو عابد مشاركته الرسمية الأولى مع فريق الفيصلي كلاعب العام 1981، وتحديداً في نهائي كأس الأردن أمام الرمثا، وشاءت الصدف أن يتعرض في هذه المباراة المهاجم ابراهيم مصطفى (الرهوان)، للإصابة فكان أبو عابد بديلا، حيث استطاع ومن اللمسة الأولى أن يلفت أنظار جماهير الفيصلي إليه بفضل بنيته الجسدية الهائلة وتحكمه اللامعقول بالكرة، ويومها فاز الفيصلي 1-0 بهدف خالد عوض.
ويرى المشجع علي المجالي، أن الاستقرار على تعيين جمال أبو عابد كمدير فني، يدل على نية الإدارة الاستفادة من التجارب الماضية والقرارات الفنية غير المدروسة، والتعاقد مع لاعبين بعيدين كثيرا عن مستوى الفيصلي.
وأضاف: "المطلوب من الجماهير خلال الفترة المقبلة، دعم الجهاز الفني خصوصا في المباراة مع فريق الرمثا، والتي يقودها أبو عابد بكل شجاعة، وعلى الجهاز الفني التركيز على بطولتي كأس الأردن والدرع، وإعادة تقييم اللاعبين كافة، في فترة القيد الثانية".
وقال المشجع خالد الحسين: "على الجهاز الفني بقيادة ابن النادي جمال أبو عابد، إنقاذ ما يمكن إنقاذه الموسم الحالي، والعمل على إعداد فريق مميز للموسم المقبل والاستفادة من جيل الشباب بالنادي".
وأردف: "الجميع يعرف شخصية أبو عابد القوية، ولن يقبل أن يتدخل أحد في صلاحياته الفنية، وهذا أمر إيجابي يسعد الجماهير ويبث في نفوسها الثقة والأمل بتعديل المسار خلال الموسم الحالي".
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