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شخصية أبو عابد وحنكته.. هل توقفان نزيف نقاط الفيصلي بالدوري؟

10/31/2024 11:22:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان– ترى الغالبية العظمى من مشجعي النادي الفيصلي، أن إسناد مهمة تدريب فريق الكرة للمدرب جمال أبو عابد خلال المرحلة المقبلة، كان الخيار الأمثل للنادي أملا في إيقاف نزيف النقاط الذي يعاني منه الفريق في الدوري، بعد سلسلة عروض لا تليق بمكانة الفيصلي.
ويرى الجمهور أن اطلاع أبو عابد على تفاصيل الفيصلي بشكل خاص، وتفاصيل الدوري بشكل عام، إلى جانب معرفته بقدرات اللاعبين، إضافة إلى شخصيته القوية وقدرته على ضبط الفريق واستنهاض همم اللاعبين، سيساعد في اندماج الفريق في وقت قصير، ما يصب في المصلحة العامة.
ورغم الميزات التي يمتلكها أبو عابد، التي تجعل منه الأفضل والأقدر على قيادة الفيصلي في المرحلة الحالية، إلا أن نجاحه في المهمة لا يتوقف عليه وحده، بل يحتاج إلى تضافر جهود الجميع من لاعبين وإدارة وجماهير، من أجل العودة بالفريق إلى المسار الصحيح.
ولعل التوقيع مع أبو عابد لمدة موسم ونصف، سيمنحه الوقت الكافي لإعادة تقييم حالة الفريق التي تقتضي إجراء "جراحة" صعبة بين مرحلتي الذهاب والإياب، لتعزيز قدرات "الأزرق" في فترة القيد الثانية، بعد تقييم عملي سليم يحدد اللاعبين الذين يخدمون الفريق خلال الفترة المقبلة، وكذلك الذين يجب الاستغناء عنهم من اللاعبين المحليين والأجانب.
مرة أخرى، يعود "بلدوزر كرة القدم الأردنية" لناديه الفيصلي، مديرا فنيا للمرة الثالثة خلال موسمين، بعدما قاد "الأزرق" لاسترداد لقب بطولة دوري المحترفين موسم 2022، وتمكن الفريق بقيادته من حصد اللقب الوحيد الموسم الماضي، بعدما خطف لقب بطولة درع المئوية، بعد أن حقق 10 انتصارات وتعادلا واحدا، قبل أن يستقيل تحت ضغط جماهيري على خلفية خسارة الفيصلي لبطولة السوبر أمام فريق الوحدات في مباراتي الذهاب والإياب.
لكن عودة أبو عابد هذه المرة مختلفة عن المرتين الماضيتين، وإن كانت أيضا برغبة ومطالبة جماهيرية، بعد المستوى الفني الهزيل والنتائج الفنية الصعبة وخسارة "الزعيم" 13 نقطة في 8 جولات من دوري المحترفين لكرة القدم، في مشهد غير مألوف في تاريخ مشاركات الفيصلي في البطولات المحلية.
وأجبرت إدارة الفيصلي برئاسة المهندس نضال الحديد على إجراء التغيير الثالث على صعيد الجهاز الفني، حيث كان الفيصلي أول الأندية التي غيرت المدير الفني بعد جولتين من دوري المحترفين، والسبب أن "الأزرق"، بدأ مشواره بالدوري بصورة متعثرة، إذ تعادل مع معان من دون أهداف بالجولة الأولى، ومع السلط بهدف لمثله في الجولة الثانية، ما دفعه للتعاقد مع المدرب السوري رأفت محمد، بدلا من المدرب أحمد هايل، الذي قاد الفريق في 5 مباريات، فاز في واحدة على فريق العقبة وخسر أخرى، وكانت أمام الحسين إربد، وتعادل في 3 مناسبات مع الأهلي، الوحدات والجزيرة.
واعتبر لاعبون في فريق النادي الفيصلي لكرة القدم، أن شخصية أبو عابد القيادية و"كشرته الصارمة"، ستلعب دورا مهما في ضبط أدائهم، ودفعهم لمزيد من الجد والاجتهاد، بحثا عن عودة سريعة لروح "الزعيم"، وأكدوا في حديثهم لـ"الغد"، أن الارتياح يسود منظومة الفريق بعد التعاقد مع هذا المدرب، وهناك إصرار على تعديل المسار وتصويبه.
واستذكروا أن أبو عابد أحد أبرز نجوم الكرة الأردنية والعربية، الذي فاز بالكثير من الألقاب والبطولات، وصنع لنفسه اسماً لا تنساه الجماهير الأردنية والفيصلاوية، وهو الذي قدم للفيصلي إنجازا جديدا سجله في دفتر إبداعات "الزعيم"، ودخل تاريخ القلعة الزرقاء من أوسع أبوابه، بعدما قاد فريقه لإحراز اللقب رقم 35 والذي يعد اللقب الأول في مسيرة أبو عابد التدريبية، حيث لم يسبق له أن أحرز أي لقب طيلة السنوات الماضية التي عمل فيها مديرا فنيا.
وسجل أبو عابد مشاركته الرسمية الأولى مع فريق الفيصلي كلاعب العام 1981، وتحديداً في نهائي كأس الأردن أمام الرمثا، وشاءت الصدف أن يتعرض في هذه المباراة المهاجم ابراهيم مصطفى (الرهوان)، للإصابة فكان أبو عابد بديلا، حيث استطاع ومن اللمسة الأولى أن يلفت أنظار جماهير الفيصلي إليه بفضل بنيته الجسدية الهائلة وتحكمه اللامعقول بالكرة، ويومها فاز الفيصلي 1-0 بهدف خالد عوض.
ويرى المشجع علي المجالي، أن الاستقرار على تعيين جمال أبو عابد كمدير فني، يدل على نية الإدارة الاستفادة من التجارب الماضية والقرارات الفنية غير المدروسة، والتعاقد مع لاعبين بعيدين كثيرا عن مستوى الفيصلي.
وأضاف: "المطلوب من الجماهير خلال الفترة المقبلة، دعم الجهاز الفني خصوصا في المباراة مع فريق الرمثا، والتي يقودها أبو عابد بكل شجاعة، وعلى الجهاز الفني التركيز على بطولتي كأس الأردن والدرع، وإعادة تقييم اللاعبين كافة، في فترة القيد الثانية".
وقال المشجع خالد الحسين: "على الجهاز الفني بقيادة ابن النادي جمال أبو عابد، إنقاذ ما يمكن إنقاذه الموسم الحالي، والعمل على إعداد فريق مميز للموسم المقبل والاستفادة من جيل الشباب بالنادي".
وأردف: "الجميع يعرف شخصية أبو عابد القوية، ولن يقبل أن يتدخل أحد في صلاحياته الفنية، وهذا أمر إيجابي يسعد الجماهير ويبث في نفوسها الثقة والأمل بتعديل المسار خلال الموسم الحالي".

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