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فوز ثمين لمغير السرحان على معان بدوري المحترفين

10/31/2024 11:22:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- حقق فريق مغير السرحان فوزا ثمينا على مضيفه فريق معان بنتيجة 3_1، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، بافتتاح منافسات الأسبوع التاسع من دوري المحترفين لكرة القدم.
وافتتح اللاعب أحمد البشير التسجيل لمغير السرحان في الدقيقة الأولى من الوقت البديل الضائع لشوط الاول، وعادل "البديل" محمد النوافلة لمعان بالدقيقة 81، قبل أن يضيف أحمد الحراحشة الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 86، واختتم أحمد البشير مسلسل الأهداف بالهدف الشخصي الثاني والثالث لمغير السرحان 88.
وشهدت الدقيقة 65 طرد مدافع معان بالبطاقة الحمراء لتدخله العنيف على لاعب مغير السرحان أحمد أبو صعيلك.
ليقفز مغير السرحان للمركز السابع مؤقتا برصيد 9 نقاط، ويتراجع معان للمركز الثامن بعدما تجمد رصيده عند 8 نقاط.
وتتواصل مباريات الجولة غداً بمواجهة من العيار الثقيل، وقمة منتظرة لحسم صدارة الدوري بعد نهاية الجولة، عندما يستقبل الحسين إربد متصدر الترتيب برصيد 19 نقطة ضيفه فريق الوحدات ثاني الترتيب برصيد 17 نقطة، عند الساعة 5.00 مساء على ملعب الحسن.
ويشهد ملعب تطوير العقبة عند الساعة 7.45 مساء، لقاء فريق شباب العقبة وضيفه فريق شباب الأردن.

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