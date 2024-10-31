فوز ثمين لمغير السرحان على معان بدوري المحترفين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- حقق فريق مغير السرحان فوزا ثمينا على مضيفه فريق معان بنتيجة 3_1، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، بافتتاح منافسات الأسبوع التاسع من دوري المحترفين لكرة القدم.
وافتتح اللاعب أحمد البشير التسجيل لمغير السرحان في الدقيقة الأولى من الوقت البديل الضائع لشوط الاول، وعادل "البديل" محمد النوافلة لمعان بالدقيقة 81، قبل أن يضيف أحمد الحراحشة الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 86، واختتم أحمد البشير مسلسل الأهداف بالهدف الشخصي الثاني والثالث لمغير السرحان 88.
وشهدت الدقيقة 65 طرد مدافع معان بالبطاقة الحمراء لتدخله العنيف على لاعب مغير السرحان أحمد أبو صعيلك.
ليقفز مغير السرحان للمركز السابع مؤقتا برصيد 9 نقاط، ويتراجع معان للمركز الثامن بعدما تجمد رصيده عند 8 نقاط.
وتتواصل مباريات الجولة غداً بمواجهة من العيار الثقيل، وقمة منتظرة لحسم صدارة الدوري بعد نهاية الجولة، عندما يستقبل الحسين إربد متصدر الترتيب برصيد 19 نقطة ضيفه فريق الوحدات ثاني الترتيب برصيد 17 نقطة، عند الساعة 5.00 مساء على ملعب الحسن.
ويشهد ملعب تطوير العقبة عند الساعة 7.45 مساء، لقاء فريق شباب العقبة وضيفه فريق شباب الأردن.
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