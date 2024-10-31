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مراقبون: إنشاء فرقة عسكرية للاحتلال على الحدود مع الأردن.. تهديد خطير للمملكة

10/31/2024 11:22:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان - في ظل سعي فعلي من الاحتلال الإسرائيلي لعسكرة حدوده مع الأردن، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بإنشاء فرقة جديدة على الحدود الشرقية (مع الأردن) بزعم حمايتها، اعتبر مراقبون القرار، مخالفا لبنود اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل، وفقاً للملحق رقم (1) الذي يحدد ويضبط انتشار القوات على الواجهات الحدودية، فضلا عن شروط المعاهدة التي تبين حجم القوات العسكرية على الحدود وعددها وبعدها من الجوار.
وقال هؤلاء في أحاديث منفصلة لـ" الغد"، إن نشر هذه الفرقة على الواجهة الأردنية، يعد بمثابة تهديد خطر وصريح للأردن، موضحين أن إسرائيل تدرك أن الوضع في الضفة الغربية متأزم، وأن هذا التأزيم يرتبط ارتباطا مباشرا بالأردن.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قرار تشكيل فرقة عسكرية جديدة على الحدود مع الأردن، حظي بموافقة وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، مشيرا إلى أن هدف إنشاء هذه الفرقة حماية الحدود الشرقية لإسرائيل.
وأضاف أن هذا القرار جاء بناء على تقييم ودراسة للاحتياجات العملياتية والقدرات الدفاعية في المنطقة ووفق تخطيط أعمال بنيان قوة الجيش واستنادا للعبر المستخلصة من الحرب.
وقال البيان إن هذه الفرقة ستخضع لإمرة القيادة الوسطى، وإن تشكيلها يهدف لتعزيز الجهود الدفاعية في منطقة الحدود والطريق رقم 90 الذي يمتد من المطلة على الحدود مع لبنان وحتى إيلات على البحر الأحمر، وتوفير استجابة للتعامل مع أي هجمات وتهريب الأسلحة.
من جهته يصف المحلل السياسي د.صدام الحجاحجة، التحرك العسكري الإسرائيلي بأنه مخالف لبنود اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل وفقاً للملحق رقم 1 الذي يحدد ويضبط انتشار القوات على الواجهات الحدودية، موضحا أن هناك شروطا في المعاهدة تبين حجم القوات العسكرية على الحدود وعددها وبعدها من الجوار وهو ما انتهكته إسرائيل بهذا القرار.
ودعا الحجاحجة لإعادة قراءة الموقف السياسي وإرسال رسائل واضحة لإسرائيل بخصوص معاهدة السلام، ومنها نشر قوات بالمثل لأن هناك استنفاراً وحالة طوارئ لدى الجانب الإسرائيلي الذي يشن حربا همجية على قطاع غزة ولبنان.
وتابع: قرار الاحتلال بإنشاء الفرقة العسكرية ونشرها على طول الحدود مع الأردن، يقف وراءها أجندة ومناورة سياسية للمقايضة علي ملفات أخرى، إذ يبدو أن إسرائيل تخطط لترسيم الحدود مع الأردن، بشكل إجباري، فضلا عن ترسيم الحدود بين الأردن وفلسطين، وهو أمر يعد بمثابة إنهاء لحل الدولتين، ومخالفة لاتفاق أوسلو لترسيم الحدود بين الطرفين، ومن ثم إنهاء حدود الدولة الفلسطينية الشرقية، والسيطرة الكاملة على منطقة غور الأردن، المنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية لإسرائيل، خاصة فيما يتعلق بالاستيطان الزراعي، فضلاً عن كونها منطقة أمنية مهمة للكيان.
ويبلغ طول الحدود الأردنية مع إسرائيل والضفة الغربية 335 كلم، منها 97 كلم مع الضفة الغربية، و238 كلم مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بدوره، يقول الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبو زيد، إن هذا القرار ليس إقامة فرقة منفردة فقط وانما يأتي ضمن خطة متكاملة وضعتها رئاسة أركان جيش الاحتلال حين زار هرتسي هليفي الحدود الاسرائيلية مع الأردن بعد حادثة معبر الكرامة.
وأضاف "هذه الخطة تتضمن تعزيز المراقبة العسكرية وبناء حواجز جديدة وعرضت الخطة حينها على وزارتي الدفاع والمالية وتقدر تكاليف هذه الخطة بما يتراوح بين 2.5 و4 مليارات دولار، وقد تم تكليف نائب رئيس أركان الجيش الجنرال أمير برعم بالمسؤولية عن إتمامها وتنفيذها".
وأشار أبو زيد الى ان الخطة تتضمن عدة مراحل تبدأ باستخدام الوسائل التكنولوجية لمراقبة الحدود من إيلات جنوباً والحمة السورية بالقرب من طبريا شمالا والبالغ طولها 365 كلم كما تشمل نشر قوات رد فعل سريع لتوفير استجابة سريعة.
ولفت ابو زيد الى ان الفرقة الجديدة ليست بحجم فرقة عسكرية نظامية باسناد قياسي وإنما أطلق عليها اسم فرقة كما هو معمول به في بعض وحدات جيش الاحتلال وتحمل اسم الكتيبة الشرقية تتولى مسؤولية مراقبة المنطقة بشكل رئيسي ورد الفعل السريع.
وقال بان هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها وضع خطة لتعزيز حدود الاراضي المحتلة مع الأردن بل سبق أن وضعت 4 خطط شبيهة لم تنفذ وكانت تتعثر جراء عدم توفير ميزانية.
وأكد أن توقيت إعلان الاحتلال الآن عن إقامة هذه الفرقة يأتي في سياقات مناكفات اليمين الإسرائيلي الحاكم للأردن ردا على موقفه من الانتهاكات الاسرائيلية في الضفة وقطاع غزة.
واشار ابو زيد، الى ان انشاء الفرقة العسكرية في هذه المنطقة يعتبر تجاوزا واضحا على بنود اتفاق السلام الفلسطيني الاسرائيلي، اذا تم نشرها في مناطق الضفة الغربية التي لا تخضع لا إداريا ولا أمنيا للاحتلال، أو إذا تم التوسع في الحجم والتسليح بشكل قد يعتبر أيضا تعديا على اتفاق السلام الأردني الإسرائيلي والذي يحكم في ملحقه الأمني العلاقة العسكرية وحجم القوى على الحدود مع الأردن.
وأشار أبو زيد الى أن قرار إنشاء فرقة اقليمية تهدف لحماية الحدود الشرقية للكيان، جاء في ختام دراسة فحصت الاحتياجات العملياتية والقدرات الدفاعية في المنطقة وذلك بناء على تخطيط أعمال بناء القوة في جيش الدفاع واستنادا للعبر من الحرب وتقييم الوضع، وسيتم اخضاع الفرقة إلى مسؤولية القيادة الوسطى.
من جهته، يقول عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة د.محمد فهمي الغزو، إن الاحتلال يؤكد عبر إنشاء هذه الفرقة بأنه لا وجود لدولة فلسطينية بالمستقبل، وهذا الامر يمس الأردن ايضا بطريقة ما، فضلا عن مخالفته لاتفاق أوسلو، ومحاولة اسرائيل عزل الضفة الغربية وتنفيذ سيناريوهات الاستيلاء على كامل غور الأردن من الجانب الغربي لنهر الأردن.
وتابع: محاولات الاحتلال المستمرة خاصة منذ العدوان على غزة لفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية والتكريس لضمها، هدفه قطع الطريق على أي تنازل أو حل سياسي يمكن أن يقدمه للفلسطينيين، ومن ثم الانتقال للسيناريو الآخر، وهو البدء الفعلي لمخطط التهجير للفلسطينيين من الضفة الغربية اتجاه الأردن، خاصة بعد العمليات العسكرية الإسرائيلية الحالية بالضفة الغربية، وهو الأمر الذي يتعلق بهوية الدولة الأردنية وأمنها الوطني ومصالحها العليا.
وأتم: أي نزوح أو خلق ظروف تؤدي إليه سيعتبرها الأردن إعلانا للحرب وبمثابة خرق جوهري لمعاهدة السلام التي أبرمت عام 1994، كما سيؤدي لتصفية القضية الفلسطينية والإضرار بالأمن القومي الأردني.
واستكمل: قرار إنشاء الفرقة هدفه ضم الضفة الغربية بشكل كامل وفرض حدود مصطنعة، مؤكدا أنه يشكل تعديا مباشرا على اتفاقية السلام بين الأردن واسرائيل، ونسف لمسار التسوية وحل الدولتين برمته.
وأكد أن إسرائيل طرحت سابقا فكرة بناء جدار على طول الحدود مع الأردن قبل نحو 20 عاماً، يمتد على طول 238 كلم من بحيرة طبريا حتى خليج العقبة، لكنها تراجعت عنه لأسباب مالية آنذاك.
وتم ترسيم الحدود بين الأردن وإسرائيل للمرة الأولى عام 1948، وبعد حرب 1967 أصبحت الحدود الشرقية لإسرائيل تضم غور الأردن الذي كان تحت السيطرة الأردنية، بينما وضعت معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994 إطاراً رسمياً للحدود بين البلدين.

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