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الأردن يعزي بضحايا الفيضانات في إسبانيا

10/31/2024 11:22:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، عبر خلاله عن أحر التعازي بضحايا الفيضانات في مملكة إسبانيا الصديقة والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.


وقال الصفدي عبر منصة اكس، إنه أكد خلال الاتصال تضامن المملكة مع إسبانيا في مواجهة هذا المصاب، واستعداد الأردن بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني تقديم أي مساعدة ممكنة.

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