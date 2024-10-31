الأردن يعزي بضحايا الفيضانات في إسبانيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، عبر خلاله عن أحر التعازي بضحايا الفيضانات في مملكة إسبانيا الصديقة والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وقال الصفدي عبر منصة اكس، إنه أكد خلال الاتصال تضامن المملكة مع إسبانيا في مواجهة هذا المصاب، واستعداد الأردن بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني تقديم أي مساعدة ممكنة.
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