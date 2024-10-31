158 قتيلاً بسبب السيول بإسبانيا.. والبحث مستمر عن المفقودين

قالت خدمات الطوارئ الإسبانية اليوم الخميس إن السيول العارمة التي اجتاحت شرق البلاد هذا الأسبوع أسفرت عن مقتل 158 شخصاً.

واجتاحت السيول الأكثر فتكاً في تاريخ إسبانيا الحديث منطقة بلنسية بشرق البلاد في أعقاب هطول أمطار غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء، ما أدى إلى غرق طرق وبلدات.

وتسببت الفيضانات بإغلاق عشرات الطرق، وتعطل حركة السكك الحديدية وتضرر البنية التحتية، ولا يزال حوالي 70 ألف بيت بدون كهرباء.



هذا وتتواصل اليوم عمليات البحث عن ضحايا ومفقودين في جنوب شرق إسبانيا الذي تطاله أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ أكثر من خمسين عاماً.

وأرسل أكثر من 1200 جندي للمساعدة في عمليات الإنقاذ في منطقة فالنسية خصوصاً، إلى جانب عناصر الشرطة والإغاثة الذين يسعون إلى تحديد مكان أي ناجين محتملين وإزالة العوائق من المناطق المتضررة.

وتُعدّ هذه الفيضانات الأعلى منذ الفيضانات التي شهدتها إسبانيا في أكتوبر 1973 وخلّفت 300 قتيل.