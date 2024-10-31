158 قتيلاً بسبب السيول بإسبانيا.. والبحث مستمر عن المفقودين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت خدمات الطوارئ الإسبانية اليوم الخميس إن السيول العارمة التي اجتاحت شرق البلاد هذا الأسبوع أسفرت عن مقتل 158 شخصاً.
واجتاحت
السيول الأكثر فتكاً في تاريخ إسبانيا الحديث منطقة بلنسية بشرق البلاد في
أعقاب هطول أمطار غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء، ما أدى إلى غرق طرق
وبلدات.
وتسببت الفيضانات بإغلاق عشرات الطرق، وتعطل حركة السكك الحديدية
وتضرر البنية التحتية، ولا يزال حوالي 70 ألف بيت بدون كهرباء.
هذا
وتتواصل اليوم عمليات البحث عن ضحايا ومفقودين في جنوب شرق إسبانيا الذي
تطاله أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ أكثر من خمسين عاماً.
وأرسل
أكثر من 1200 جندي للمساعدة في عمليات الإنقاذ في منطقة فالنسية خصوصاً،
إلى جانب عناصر الشرطة والإغاثة الذين يسعون إلى تحديد مكان أي ناجين
محتملين وإزالة العوائق من المناطق المتضررة.
وتُعدّ هذه الفيضانات الأعلى منذ الفيضانات التي شهدتها إسبانيا في أكتوبر 1973 وخلّفت 300 قتيل.
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